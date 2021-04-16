Сборная России почти вышла на чемпионат мира. У Турции просто не было шансов

Сборная России – действующий олимпийский чемпион по женскому гандболу – уже отобрались на Игры в Токио. А теперь пришло время отобраться и на чемпионат мира по гандболу, который пройдёт в декабре 2021 года. Для этого необходимо по итогам двухраундового противостояния справиться с командой Турции.

Турчанки провели свой последний официальный матч аж в сентябре 2019 года. Первую стадию отбора на ЧМ-2021 они преодолели без сопротивления, потому что Финляндия отказалась участвовать в играх в условиях пандемии.

Подопечные Алексея Алексеева же в отличной форме. Даже в отсутствии Анны Вяхиревой, Полины Кузнецовой, Полины Ведёхиной, Елены Михайличенко и ряда других игроков состав женской сборной России выглядит значительно сильнее, чем турецкий. Тем не менее, доказать своё превосходство надо было не на бумаге, а на площадке. И важно было сделать это уже в первом матче в Турции, чтобы прилететь в Москву в хорошем настроении и с уверенностью в благополучном исходе дуэли.

Российские гандболистки показали свою реальную силу. Соперницы выглядели просто беспомощно Лидер сборной России Анна Вяхирева вернулась на площадку и устроила шоу одного игрока.

Турция начала лучше, чем ожидалось

Вопреки предматчевым ожиданиям именно турчанки начали встречу активнее. Вратарь сборной России Анна Седойкина дважды спасала свою команду в первые минуты тайма, но Турция всё же открыла счёт. Дарья Самохина тут же выровняла положение, реализовав семиметровый. Первые пять минут прошли в равной борьбе, начало поединка складывалось для России непросто.

А вот к седьмой минуте подопечные Алексеева уже вели со счётом 4:2. Четвёртый гол получился красивым – Дарья Дмитриева классным пасом вывела в отрыв Юлию Манагарову, которая не оставила шансов голкиперу сборной Турции. Юлия повторила этот же трюк на 10-минуте первого тайма и сделала счёт уже 6:3 в пользу сборной России. Постепенно на площадке начало происходить то, что и было предсказано: наша команда добывала преимущество.

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Голос Трефилова было слышно даже из Турции

Как только турчанки чуть-чуть приблизились к подопечным Алексеева, наши девушки снова воспользовались быстрым отрывом – 8:6. Несмотря на то, что Россия классом явно выше Турции, далеко не всё получалось у наших гандболисток. Не удивительно, что в какой-то момент звонко зазвучал голос консультанта сборной России – легендарного тренера Евгения Трефилова, который был явно недоволен тем, что видел перед глазами.

Неприятный момент случился на 20-й минуте, когда один из игроков турецкой сборной очень грубо сыграл против левого крайнего нашей команды Дарьи Самохиной. Дарья уже была в полёте и готовилась совершить бросок, как турчанка ударила её по руке. За такое можно было и до конца матча с площадки убрать, но судьи ограничились двухминутным удалением и семиметровым. К счастью, Самохина избежала травмы.

На 23-й минуте в сборной России дебютировала Ольга Щербак и забила в первой же атаке после выхода на площадку! Подопечные Алексеева держали отрыв в три-четыре мяча, что позволяло наставнику экспериментировать. А к концу тайма турчанки явно устали и совсем перестали успевать за быстрыми атаками россиянок. В итоге на перерыв команды ушли при счёте 19:12 в пользу сборной России. Трефилов всё-таки достучался до игроков. Но расслабляться всё равно было рано. Нужно было уверенно побеждать, и не оставлять никаких вопросов.

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Без шансов для соперника

Россиянки всё же немного расслабились в начале второго тайма. Из четырёх атак после паузы подопечные Алексеева реализовали лишь одну. Глобально, конечно, это не влияло на расстановку сил. Класс игроков сборной России настолько выше, что даже при довольно большом количестве ошибок они способны разрывать турецкую оборону. К 36-й минуте преимущество наших девушек увеличились уже до десяти мячей – 23:13.

Собственно, после этого всё стало окончательно ясно. Россиянки так и держали «+10» на протяжении большей части тайма и мысленно уже готовились к ответной встрече, которая состоится в Москве 20 апреля. А в самом конце для верности добавили ещё и по сути сделали игру в столице России формальностью. Турция разгромлена со счётом 35:23 и надо признать, что у соперника просто не было шансов. А сборная России – почти на чемпионате мира!