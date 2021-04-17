Всё сходит с рук. Лидера сборной США Коулмана опять пощадили за серьёзное нарушение

Кристиан Коулман, Тайсон Гэй, Джастин Гэтлин — что объединяет этих знаменитых американских спринтеров? Нет, не их многочисленные награды и титулы. Подумайте ещё немного.

Правильный ответ: ни у одного из них нет чистой репутации. Гэтлин и вовсе дважды был пойман на допинге, но каким-то образом всякий раз возвращался и даже брал медали Олимпиады. Вы можете представить себе такое, к примеру, с биатлонистом Александром Логиновым, которому дают возможность участвовать в коммерческом Кубке мира скрипя зубами?

С американцами почему-то всё по-другому.

Майкл Фелпс курит марихуану, получает формальные три месяца дисквалификации и продолжает рубить медали Олимпиад. Вот и спринтер нового поколения сборной США Кристиан Коулман несколько раз избегал явной дисквалификации, но в прошлом году был всё-таки пойман. А теперь срок его наказания сократили без каких-либо внятных причин.

История с Коулманом — настоящий цирк

Согласно антидопинговым правилам, спортсмен не имеет права пропускать более трёх допинг-тестов за календарный год. Крис Коулман не должен был участвовать в чемпионате мира в Катаре в 2019 году, если бы люди, следящие за чистотой спорта, неукоснительно следовали бы этим самым правилам. Американец пропустил пресловутые три теста за год, но практически по чудесному стечению обстоятельств всё-таки приехал в Доху и стал чемпионом мира.

Американское антидопинговое агентство (USADA) сняло с него обвинения и выдало билет до Катара. В USADA всё объяснили техническим сбоем. Якобы один из пропусков на самом деле пришёлся не на 6 июня, а на 1 апреля 2018 года. Это дало формальную возможность отмазать спортсмена, потому что тогда три пропущенных теста уже не попадали в один год. При этом странно, что никто не озаботился тем, почему Коулман пропустил ещё два теста. Согласно действующим антидопинговым правилам, это ведь серьёзное нарушение!

Американский чемпион целый год игнорировал допинг-тесты. Но Коулмана всё-таки «подловили» Лучший спринтер мира надеялся, что его снова отмажут.

«Коулман станет лицом нашего спорта»

Не заметил никаких странностей и президент Международной федерации лёгкой атлетики Себастьян Коу, который на чемпионате мира — 2019 в Дохе заявил, что видит в лидере сборной США новое лицо этого вида спорта. Интересно, что он на самом деле имел в виду?

«Я не согласен, что Коулман лишил себя права стать новым лицом лёгкой атлетики из-за истории с допингом. Он всего лишь пропустил тесты. В USADA проделали отличную работу над ошибками, и у меня нет причин им не доверять. Я просто счастлив, что Коулман смог приехать на чемпионат мира и выступить в Катаре. Уверен, что он всё ещё может стать лицом нашего спорта».

Добегался. Американского чемпиона Коулмана наконец-то наказали за пропуск допинг-тестов Самый быстрый бегун мира систематически уклонялся от сдачи допинг-проб. Неужели адвокаты опять его отмажут?

И всё-таки дисквалификация

Осенью 2020 года Кристиан всё-таки добегался. Независимый орган по расследованию нарушений в лёгкой атлетике (AIU) дисквалифицировал американца на два года. Вы будете смеяться, но атлет снова пропустил допинг-тест. Он трижды был недоступен для тестирования. Объяснения спортсмена — готовый материал для стендап-комиков.

То во время прихода допинг-офицера он убегал покушать фаст-фуд, то пошёл закупаться подарками к Рождеству, а ещё в одном случае просто уехал на соревнования в другой штат.

После получения дисквалификация Кристиан опубликовал трогательное письмо, где попытался всё объяснить и рассказал, как сложно в принципе сдавать эти тесты и вносить их в системы. Американец призвал сделать систему более простой и прозрачной. Всё это, конечно, так, но почему-то сотни тысяч других спортсменов успешно с системой управляются.

«Всего лишь пропустил допинг-тесты». Когда все равны, но американцы равнее Главное шоу на чемпионате мира по лёгкой атлетике устроят Коулман и Гэтлин – американцы, имевшие проблемы с допингом. Разве это нормально?

И снова прощение!

А 16 апреля 2021 года стал известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Коулмана и сократил срок дисквалификации с двух до полутора лет. Олимпиаду в Токио Кристиан пропустит, а вот к чемпионату мира — 2022 будет уже готов выступать.

Так почему американского чемпиона снова пощадили? Причина очень странная.

Панель CAS при рассмотрении апелляции учла, что допинг-офицер не позвонил спортсмену, что считается стандартной практикой при проведении тестов, но не является обязательным пунктом правил. То есть допинг-офицер не должен был звонить Коулману, когда пришёл. Этого нет в правилах. Но почему-то именно этот формальный момент в CAS посчитали достаточным, чтобы смягчить наказание. Получается, что самому быстрому спринтеру планеты опять всё сошло с рук. Слушайте, а может, просто пустите его уже на Олимпиаду, и всё?

Даже удивительно, что в Токио его не пускают. Хотя, быть может, пока не пускают.