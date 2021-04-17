Всё сходит с рук. Лидера сборной США Коулмана опять пощадили за серьёзное нарушение

Кристиан Коулман, Тайсон Гэй, Джастин Гэтлин — что объединяет этих знаменитых американских спринтеров? Нет, не их многочисленные награды и титулы. Подумайте ещё немного.
Правильный ответ: ни у одного из них нет чистой репутации. Гэтлин и вовсе дважды был пойман на допинге, но каким-то образом всякий раз возвращался и даже брал медали Олимпиады. Вы можете представить себе такое, к примеру, с биатлонистом Александром Логиновым, которому дают возможность участвовать в коммерческом Кубке мира скрипя зубами?
С американцами почему-то всё по-другому.
Майкл Фелпс курит марихуану, получает формальные три месяца дисквалификации и продолжает рубить медали Олимпиад. Вот и спринтер нового поколения сборной США Кристиан Коулман несколько раз избегал явной дисквалификации, но в прошлом году был всё-таки пойман. А теперь срок его наказания сократили без каких-либо внятных причин.
История с Коулманом — настоящий цирк
Согласно антидопинговым правилам, спортсмен не имеет права пропускать более трёх допинг-тестов за календарный год. Крис Коулман не должен был участвовать в чемпионате мира в Катаре в 2019 году, если бы люди, следящие за чистотой спорта, неукоснительно следовали бы этим самым правилам. Американец пропустил пресловутые три теста за год, но практически по чудесному стечению обстоятельств всё-таки приехал в Доху и стал чемпионом мира.
Американское антидопинговое агентство (USADA) сняло с него обвинения и выдало билет до Катара. В USADA всё объяснили техническим сбоем. Якобы один из пропусков на самом деле пришёлся не на 6 июня, а на 1 апреля 2018 года. Это дало формальную возможность отмазать спортсмена, потому что тогда три пропущенных теста уже не попадали в один год. При этом странно, что никто не озаботился тем, почему Коулман пропустил ещё два теста. Согласно действующим антидопинговым правилам, это ведь серьёзное нарушение!
«Коулман станет лицом нашего спорта»
Не заметил никаких странностей и президент Международной федерации лёгкой атлетики Себастьян Коу, который на чемпионате мира — 2019 в Дохе заявил, что видит в лидере сборной США новое лицо этого вида спорта. Интересно, что он на самом деле имел в виду?
«Я не согласен, что Коулман лишил себя права стать новым лицом лёгкой атлетики из-за истории с допингом. Он всего лишь пропустил тесты. В USADA проделали отличную работу над ошибками, и у меня нет причин им не доверять. Я просто счастлив, что Коулман смог приехать на чемпионат мира и выступить в Катаре. Уверен, что он всё ещё может стать лицом нашего спорта».
И всё-таки дисквалификация
Осенью 2020 года Кристиан всё-таки добегался. Независимый орган по расследованию нарушений в лёгкой атлетике (AIU) дисквалифицировал американца на два года. Вы будете смеяться, но атлет снова пропустил допинг-тест. Он трижды был недоступен для тестирования. Объяснения спортсмена — готовый материал для стендап-комиков.
То во время прихода допинг-офицера он убегал покушать фаст-фуд, то пошёл закупаться подарками к Рождеству, а ещё в одном случае просто уехал на соревнования в другой штат.
После получения дисквалификация Кристиан опубликовал трогательное письмо, где попытался всё объяснить и рассказал, как сложно в принципе сдавать эти тесты и вносить их в системы. Американец призвал сделать систему более простой и прозрачной. Всё это, конечно, так, но почему-то сотни тысяч других спортсменов успешно с системой управляются.
И снова прощение!
А 16 апреля 2021 года стал известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Коулмана и сократил срок дисквалификации с двух до полутора лет. Олимпиаду в Токио Кристиан пропустит, а вот к чемпионату мира — 2022 будет уже готов выступать.
Так почему американского чемпиона снова пощадили? Причина очень странная.
Панель CAS при рассмотрении апелляции учла, что допинг-офицер не позвонил спортсмену, что считается стандартной практикой при проведении тестов, но не является обязательным пунктом правил. То есть допинг-офицер не должен был звонить Коулману, когда пришёл. Этого нет в правилах. Но почему-то именно этот формальный момент в CAS посчитали достаточным, чтобы смягчить наказание. Получается, что самому быстрому спринтеру планеты опять всё сошло с рук. Слушайте, а может, просто пустите его уже на Олимпиаду, и всё?
Даже удивительно, что в Токио его не пускают. Хотя, быть может, пока не пускают.
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