Тайм-аут длиной в год. Будет ли российский гроссмейстер биться за шахматную корону?

Шахматный турнир претендентов должен был пройти с 15 марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбурге и планировался как заключительный этап для определения претендента, который сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Однако случился коронавирус, и 26 марта президент ФИДЕ Аркадий Дворкович объявил о приостановке турнира на неопределённый срок.

Кто тогда мог подумать, что своеобразный тайм-аут продлится не дни, не недели, а целый год. В итоге турнир претендентов возобновляется лишь через 13 месяцев – 19 апреля 2021 года. Талантливый шахматист из России Ян Непомнящий выходит на вторую часть турнира лидером и имеет все шансы поехать в Дубай биться за мировую корону.

«Эта атмосфера… Даже охранники в масках». Шахматный турнир в России покорился пандемии Турнир претендентов остановлен на полпути. А ведь российский гроссмейстер Ян Непомнящий делил с соперником из Франции первое место!

Зрители будут, маски – не обязательны

Россия – одна из немногих стран, где спортивные соревнования проводятся со зрителями. Вот и в Екатеринбурге гроссмейстеры не останутся без поддержки. Дворкович на пресс-конференции перед стартом турнира претендентов сообщил, что болельщики будут допущены на трибуны, но исключительно в соответствии с медицинскими требованиями.

«Предварительно мы решили допускать в турнирный зал небольшое количество зрителей с наличием необходимых справок и с соблюдением социального дистанцирования. Меры будут максимально комфортными и эффективными».

Сами шахматисты должны будут иметь отрицательный тест, сданный за 72 часа до турнира. Повторного тестирования спортсменов не планируется, оно может потребоваться, только если у кого из участников появятся подозрительные симптомы.

Аркадий Дворкович раскрыл секрет. Оказывается, у двух участников уже есть прививки от коронавируса. Один из них из России, другой – из Китая. К слову, масочной тирании на турнире не будет, маски в зале не будут обязательными, плюс гроссмейстеры могут жать друг другу руки, а не биться кулачками. Тут всё на усмотрение каждого участника соревнований.

Шахматы продолжают спасать спорт на карантине. Но турнир Карлсена не обошёлся без сбоев В онлайне всё непросто: техника глючит, интернет пропадает. А россиянин Непомнящий, увы, проигрывает сам.

Карякин назвал двух фаворитов

Знаменитый российский шахматист Сергей Карякин обозначил двух фаворитов, одним из которых, безусловно, является наш соотечественник Ян Непомнящий.

«Уверен, что организаторы на высшем уровне проведут вторую половину турнира. Я много раз приезжал в Екатеринбург и знаю, насколько сильная там федерация под руководством Андрея Симановского. Что касается шансов участников, то сейчас есть два фаворита — Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв, но и другие шахматисты могут включиться в гонку в любой момент. Будет интересно!»

А вот Дворкович считает, что помимо Непомнящего и Вашье-Лаграва хорошие шансы на победу имеют ещё несколько гроссмейстеров.

«Я думаю, что все мыслят примерно одинаково: есть два лидера, которые имеют большие шансы, — Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв — и есть группа догоняющих — Фабиано Каруана, Аниш Гири, Александр Грищук и Ван Хао. Большинство считает первую пятёрку наиболее вероятными претендентами. Партий между всеми будет много, поэтому каждый из пятёрки имеет хорошие шансы».

Шахматы вернули миру большой спорт! Россиянин Непомнящий сразится с чемпионом Карлсеном Норвежец организовал элитный онлайн-турнир. Гроссмейстеры будут играть дома, но их проверят на читерство. На кону – $ 250 тыс.

Сможет ли Непомнящий поехать в Дубай?

Собственно, турнир ожидается очень непредсказуемым, потому что когда пауза между двумя частями соревнований больше года, нельзя быть уверенным ни в чём. Тем не менее, когда ты являешься лидером, у тебя априори больше шансов. Забавно, что делящие пока между собой первое место Непомнящий и Вашье-Лаграв по сути попали в турнир в последний момент.

Непомнящий завоевал последнюю путёвку благодаря победе на заключительном этапе Гран-при ФИДЕ, а француз и вовсе приехал в Екатеринбург после отказа Теймура Раджабова, который опасался распространения коронавируса.

Для российского шахматиста очень важно одержать победу в турнире претендентов, так как в битве за мировую корону у Яна будет уникальный шанс. Всё дело в том, что у него у единственного из всей восьмёрки претендентов положительный баланс встреч с Магнусом Карлсеном – 2:1. Непомнящий побеждал норвежца ещё в юношестве, а потом продлил серию и на взрослом уровне. Так что, если россиянин сохранит прошлогодний настрой и концентрацию, у Карлсена в Дубае могут возникнуть большие проблемы с защитой титула.