«Это плевок в лицо». Скандал перед матчем привёл чемпионов России к вылету из еврокубка

Противостояние «Чеховских медведей» и немецкого клуба «Райн Левен» в четвертьфинале Европейской лиги ознаменовалось серьёзным скандалом. Чиновники Европейской федерации гандбола решили сделать местом проведения «Финала четырёх» город Мангейм, где как раз и играет «Райн Левен». Причём сделано это было ещё до ответного матча с «Чеховскими медведями». Конечно, «медведям» и их болельщикам такое решение было просто непонятно.

Это воспринималось как сигнал того, что немецкий клуб протащат в «Финал четырёх» любыми способами. Было много слов, споров, но достойно ответить на площадке на странное решение чиновников «Чеховские медведи» так и не смогли. И вряд ли они могут винить в этом судей.

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«Это плевок в лицо Чехову»

Тренерский штаб россиян сразу отреагировал на информацию о месте проведения «Финала четырёх». Главный тренер чеховцев Владимир Максимов обозначил претензию к организаторам, но при этом вспомнил эпизод из своего прошлого, когда в похожей ситуации его команда смогла победить и пройти дальше.



«Город Мангейм уже назначили местом проведения «Финала четырёх». Немцам как бы сказали, что «вы уже там». Но такой случай у нас уже был с «Монпелье». Тогда мы тоже проводили ответный матч на выезде и выиграли. Надеюсь, что ребята тоже всё прекрасно понимают. Они должны показать красивый гандбол, который поможет им выиграть».



Не стал молчать и помощник Максимова Виталий Иванов, отметивший, что такое решение было в корне неверным. Однако самые яркие слова выразили болельщики «Чеховских медведей», которые написали открытое письмо президенту Федерации гандбола России Сергею Шишкарёву с просьбой во всём разобраться.



«Проведение «Финала четырёх», мягко говоря, мероприятие затратное для проводящей организации, а в Германии, как всем известно, деньги считать умеют. Вряд ли можно предположить, что в Мангейме решили ввязаться в такую авантюру безоглядно. Считаем, и многие болельщики других клубов России поддерживают нас в этом, что данное объявление — плевок в лицо не только Чехову, но и всему российскому гандболу. Видимо, господа из Вены выключили трансляцию первого матча из Чехова при счёте «плюс шесть» в пользу немецкого клуба и приняли такое поспешное решение. Неужели трудно было подождать пять дней и сделать такой анонс 21 апреля?»

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Страсти оказались напрасными

К сожалению, все споры, интриги и страсти остались за пределами гандбольной площадки. Подопечные Владимира Максимова проиграли матч уже в первом тайме, по итогам которого уступили с разницей «-11».



«Чеховские медведи» испытывали большие проблемы в обороне в ответной встрече, а тут ещё вратарь немцев Андреас Паличка поймал кураж. Его показатель надёжности по итогам первой половины матча составил 56 процентов! Для гандбола это просто сумасшедшие цифры. Для сравнения, у нашего вратаря Дмитрия Павленко этот процент был лишь 17.

Второй тайм превратился в формальность. В какой-то момент преимущество немецкого клуба достигало 13 мячей. Главный тренер Мартин Швальб активно менял своих игроков и мыслями был уже в том самом «Финале четырёх», о месте проведения которого было столько страстей. Итоговые цифры на табло — 37:27 в пользу «Райн Левена».



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