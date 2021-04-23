«Недруги будут злиться». Вместо гимна России на Олимпиадах будет звучать Чайковский

17 декабря 2021 года Спортивный арбитражный суд утвердил решение ВАДА, согласно которому ближайшие два года российские спортсмены будут выступать без флага и гимна на церемониях награждения. В качестве альтернативы ОКР предложил «Катюшу», но получил отказ.

В итоге Международный олимпийский комитет утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Музыка великого композитора будет радовать россиян и злить конкурентов. Осталось только побеждать.

«Недруги будут злиться»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков с воодушевлением сообщил о решении МОК и дал понять, что наша команда поедет на Игры в практически полноценном формате.



«С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора, официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей, и вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине».



Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал эмоции Позднякова, а также добавил, что подобное решение МОК вызовет недовольство на Западе, потому что победы России будут сопровождаться не тишиной, а музыкой великого композитора.

«Чайковский – всемирно известный русский композитор, и это прекрасное решение. Я это решение только приветствую. Мне было сложно рассчитывать на то, что выбор падёт на мою группу, нужно было бы всё-таки ещё и материал собрать. Ассоциация с нашей страной при прослушивании этой музыки в любом случае будет, символика наша тоже будет присутствовать. Представляю, как будут злиться наши недруги. У нас прекрасная команда, которая одержит много побед, и будет звучать Чайковский. Главное, чтобы Олимпиада состоялась и не было никаких разговоров».

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на ОИ в Токио и Пекине

«Музыку Чайковского давно надо было сделать гимном России»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и вовсе выразил мнение, что Первый концерт Чайковского уже давно заслуживает того, чтобы стать гимном страны, несмотря ни на какие санкции и другие процессы, связанные с российским спортом.

«Во всём мире музыку Чайковского знают даже больше, чем гимн России! Выбор Чайковского — блистательная идея. Это будет достаточно круто! Вы же знаете, что Чайковский — самый исполняемый в мире композитор на сегодняшний день.

Эту мелодию знает весь мир! Считаю, что именно Первый концерт Чайковского давно надо было сделать гимном России. Что это значит? Когда обсуждался вопрос, оставлять гимн Советского союза или нет, было много предложений. Надо было остановить выбор на музыке Чайковского».



А вот актёр театра и кино, певец Михаил Боярский не разделил восторженных эпитетов по поводу выбора музыки Чайковского, отметив, что надо в принципе добиваться побед на Олимпиадах и чемпионатах мира и не так важно, под какую мелодию.



«Если другого выхода нет, пускай будет Чайковский. Это непринципиально, важна победа, а не музыка. Конечно, она символизирует нашу душу. А Чайковский вполне соответствует нашему настроению».

Унижение, а не победа. России дали повод для радости, но выбросили из мирового спорта Олимпиады в Токио и Пекине пройдут без сборной России. Чемпионат мира по футболу в Катаре – тоже.

«Пусть хоть с айфона музыку включают»

Была и другая реакция на решение МОК. Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев заявил, что вся ситуация в целом унижает достоинство России и её спортсменов.

«В первую очередь, унижает достоинство спортсмена и страны. Но другого выхода у нас нет, суд это принял, а наши чиновники обосрались. Они ничего не смогли сделать за столько лет борьбы с допингом и скандалами. Что согласовали нам, то и согласовали. Для нас главное – участие и хороший результат, а какая там будет мелодия играть, просто плевать, хоть с айфона включите. Главное – увидеть наших спортсменов на пьедестале почёта».



Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев высказался ещё жестче, выразив недоумение, почему вообще российский гимн оказался под запретом.



«Вообще возмущает сам факт того, что политические решения распространяются на спорт. Какого хрена запрещают символику на форме и гимн?! Пьер де Кубертен перевернулся в гробу раз пять. Я уважаю Петра Ильича Чайковского, но это неправомерный запрет. Мы прославляем свою страну под наш гимн. Завтра мне скажут поменять отчество, потому что у меня папа русский. С МОК надо было разговаривать намного жёстче. У нас есть гимн! Пусть у американцев на флаге вместо звёзд будет мусульманский полумесяц!»