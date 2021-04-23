Российский шахматист приблизился к матчу с чемпионом мира. Непомнящему хватило и ничьей

Главные фавориты шахматного турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий и американец Фабиано Каруана не стали бороться за победу в ключевой партии второго круга. Непомнящий сохранил лидерство, но к нему приблизился голландец Аниш Гири. А вообще за победу продолжают бороться всего три шахматиста, двое из которых в следующем туре сыграют между собой.

Тайм-аут длиной в год. Будет ли российский гроссмейстер биться за шахматную корону? Ян Непомнящий делит первое место в текущей таблице турнира претендентов. И имеет все шансы создать проблемы чемпиону Магнусу Карлсену.

Непомнящий в 11-м туре играл с Каруаной белыми фигурами и очень быстро свёл партию к ничейному окончанию. С точки зрения турнирной борьбы россиянин всё сделал абсолютно правильно. Он не дал американцу ни единого шанса на то, чтобы показать хотя бы подобие борьбы. Быстрые размены всех основных фигур привели к совершенно равному эндшпилю.

Каруана, победитель предыдущего турнира претендентов, который измучил Магнуса Карлсена в чемпионском матче, для порядка доиграл почти до голых королей, после чего согласился на ничью. До очной баталии Непомнящий опережал Каруану на одно очко, после партии отрыв между ними, естественно, остался таким же.

Но к россиянину приблизился голландец Аниш Гири. После победы над китайцем Дином Лижэнем Гири отстаёт от Непомнящего всего на 0,5 очка. Однако по личным встречам впереди российский шахматист, так что голландца не устроит даже равенство. Аниш в партии с Лижэнем пытался действовать спокойно, но когда китаец пошёл на обострение, нашёл точный вариант и провёл неотразимую атаку на короля.

«Эта атмосфера… Даже охранники в масках». Шахматный турнир в России покорился пандемии Турнир претендентов остановлен на полпути. А ведь российский гроссмейстер Ян Непомнящий делил с соперником из Франции первое место!

В следующем туре Каруана и Гири сыграют между собой. Белые фигуры будут у американца. Пожалуй, ничья в этой партии стала бы идеальным вариантом для Непомнящего, которому, в свою очередь, чёрными предстоит партия с китайцем Ван Хао. Тот в 11-м туре более пяти часов провёл за доской в битве с россиянином Кириллом Алексеенко. Ситуация в этой партии складывалась и в пользу одного, и в пользу другого, а в итоге — ничья.

Первую победу на турнире претендентов одержал россиянин Александр Грищук. В сложнейшей борьбе он уже, казалось, упустил преимущество в партии с французом Максимом Вашье-Лагравом, но тот в равноценном размене фигурами в эндшпиле потерял темп и пропустил проходную пешку. Грищук не просто выиграл, но и лишил Вашье-Лаграва шансов на победу в турнире. Во всяком случае, опередить Непомнящего им будет очень сложно. Отставание в 1,5 очка за три тура до финиша в шахматах практически не отыгрывается.

После 11 туров положение в турнире претендентов таково: Непомнящий – 7 очков, Гири – 6,5, Каруана – 6, Грищук и Вашье-Лаграв – по 5,5, Ван Хао – 5, Алексеенко – 4,5, Дин Лижэнь – 4.

В 12-м туре будут сыграны партии Каруана – Гири, Ван Хао – Непомнящий, Вашье-Лаграв – Алексеенко, Дин Лижэнь – Грищук.

Победитель турнира в конце года в Дубае сыграет чемпионский матч с Магнусом Карлсеном.