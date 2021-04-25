«Самая «дорогая» комбинация в мире». В честь российского гимнаста назвали новый элемент

Сборная России по спортивной гимнастике на чемпионате Европы в Базеле доказала, что готова к Олимпиаде. Без отдельных провалов не обошлось, но в целом выступление команды получилось успешным. А наш гимнаст Никита Нагорный и вовсе вошёл в историю. Он не просто защитил титул абсолютного чемпиона Европы. В его честь назвали новый элемент в гимнастике!

Трюки российского гимнаста собирают сотни тысяч просмотров. Крутые видео от Нагорного Чемпион мира крутит сальто прямо у себя в спальне. Как у него это получается?

«Во всём виноват коронавирус»

В квалификации чемпионата Европы в швейцарском Базеле Нагорный впервые показал на официальных соревнованиях новый элемент ультра-си – тройное сальто назад согнувшись. Элементу дана группа сложности I (0,9). Технический комитет Европейского гимнастического союза одобрил этот элемент, который был назван в честь трёхкратного чемпиона мира из России. Никита едва сдерживал эмоции.

«Вот и свершилось, теперь у меня есть свой именной элемент «тройное сальто назад согнувшись»! Это была моя мечта, одна из немногих в спорте. Кто мне предложил сделать это тройное сальто? Во всём виноват коронавирус. Находясь в длительном карантине, мне пришла в голову идея сделать такое сальто.



Первый раз я его попробовал прыгнуть с батута. И вот с тех пор держал в голове мысль, что можно реализовать это на ковре на соревнованиях. История не настолько красивая, как могла бы показаться, но мечта сбылась, именной элемент. На данный момент это самая «дорогая» комбинация в мире, насколько я понимаю».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Никиты Нагорного.

«Медаль можно было и посимпатичнее делать»

В первый день чемпионата Европы разыгрывались медали в многоборье. И тут был полный триумф российской спортивной гимнастики. Никита Нагорный и Давид Белявский заняли первые два места в мужской части, а в женской первенствовали Виктория Листунова и Ангелина Мельникова. 15-летняя дебютантка Листунова оказалась спокойнее и увереннее более опытной Мельниковой.

После своего очередного успеха Нагорный немного с иронией признался, что на этом чемпионате Европы ему понравилось всё, кроме вида самой медали за первое место.



«Не смущает ли, что медаль скорее жёлтая, чем золотая? Не очень, да? На самом деле — нет, не смущает. Медаль и медаль. Но можно было сделать посимпатичнее, никому не в обиду. У нас были красивые медали в 2017 году на чемпионате мира в Монреале, со стеклом в центре, переливающиеся. То есть были медали, дизайн которых можно отметить. Но были и похуже, чем эта. Но в любом случае это для меня как поощрительный приз за хорошую работу. Это всё ещё зависит от конкуренции, если победа добыта в борьбе, то она более значимая, а здесь я просто выполнил свою задачу. Я не стремился победить».

Гимнаст Никита Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы

«На уровне чемпионата мира такое не прокатит»

Ангелина Мельникова всё же не осталась без золота чемпионата Европы. В упражнениях на брусьях она заняла первое место, опередив соотечественницу Владиславу Уразову. А потом добавила к этому бронзу в опорном прыжке. Несмотря на такие результаты, Ангелина довольно самокритично высказалась после своего выступления в интервью «Матч ТВ».



«Мы сегодня обе — и я, и Владислава Уразова — не сделали свою базу, которую нужно было. За это нас можно поругать, потому что на уровне чемпионата мира такое точно не прокатит. Мы всегда стараемся, конечно, делать полную базу, но брусья — такой снаряд, там связки, и не всегда всё получается, можно динамически где-то ошибиться, и нужно сразу, за доли секунды, принимать решение, куда дальше идти и что делать».



У мужчин продолжил собирать награды Нагорный. Никита выиграл вольные упражнения и дважды стал вторым на коне и кольцах. К сожалению, другие наши парни не смогли поддержать Нагорного. Имевшие отличные шансы на медаль Кирилл Прокопьев и Давид Белявский неудачно выступили в вольных упражнениях и на коне соответственно.

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Финальный аккорд от Белявского

И в заключительный день чемпионата Европы всё у нашей сборной было хорошо. Давид Белявский наряду с Нагорным стал героем соревнований. Россиянин сначала взял серебро в упражнении на параллельных брусьях, а затем стал первым на перекладине. К сожалению, Никита Нагорный в опорном прыжке и параллельных брусьях не смог побороться за медали, но россиянин уже вошёл в историю, так что вряд ли эти локальные неудачи стоит воспринимать всерьёз.



У девушек Ангелина Мельникова стала серебряным призёром в вольных упражнениях. Таким образом, россиянка уезжает из Швейцарии с четырьмя наградами. Россия отлично выступила в Базеле и доказала, что будет являться грозной силой на предстоящей Олимпиаде в Токио.