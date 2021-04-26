Российский гроссмейстер побьётся с Карлсеном за титул чемпиона мира! Норвежец, берегись!

Россиянин Ян Непомнящий в конце ноября сыграет матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Непомнящий выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге после драматичного поражения своего единственного преследователя в предпоследнем туре. Результаты заключительного тура уже не имеют значения, а Непомнящему можно начинать готовиться к главному матчу в карьере.

В 13-м туре действительно разыгралась настоящая драма для голландца Аниша Гири, который чёрными играл с россиянином Александром Грищуком. Гири во втором круге играл очень сильно. Он набрал четыре очка из пяти возможных, а вот Грищук, одержав первую победу, тут же проиграл следующую партию. Но Александр — один из сильнейших гроссмейстеров мира, который способен обыграть любого соперника.

«Мне не хотелось продолжать». Китайский шахматист сдался в партии с россиянином Непомнящим На матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном теперь претендуют только два гроссмейстера. И оба прекрасно говорят по-русски.

Так и произошло в партии с Гири. Голландец, видимо, неточно оценил сложную и острую позицию в миттельшпиле, допустил пару неточностей, а россиянин получил значительно позиционное преимущество. Грищук материализовал это преимущество в виде лишних пешек, и даже несмотря на то, что пропустил ходы, которые вели к быстрому выигрышу, не дал сопернику ни единого шанса.

Гири сопротивлялся до последнего, пока не стало ясно, что одна из лишних пешек точно дойдёт до последней горизонтали. Признание поражения для Аниша означало, что мечта о матче с Магнусом Карлсеном испарилась.

Самым заинтересованным зрителем партии Грищук — Гири был Ян Непомнящий, который не стал, как в предыдущем туре, выжимать воду из камня, и предпочёл предложить ничью крайне неудобному для себя французу Максиму Вашье-Лаграву.

Кстати, эта партия началась с курьёза. Непомнящий опоздал к началу на одну минуту, в его отсутствие один из почётных гостей сделал первый ход е2-е4, но когда Ян уселся в своё кресло, то немедленно вернул пешку на место, а вместо этого сделал первый ход конём. Позиция в партии Непомнящий — Вашье-Лаграв тоже была достаточно острой и с преимуществом россиянина, но тот не стал рисковать.

У Непомнящего стало 8,5 очка, а у Гири осталось 7,5. И вроде бы шансы на то, чтобы сравняться по очкам в последнем туре, есть. Но по личным встречам даже в случае равенства преимущество будет у россиянина, так что в Екатеринбурге определился следующий соперник Магнуса Карлсена.

Российский шахматист приблизился к матчу с чемпионом мира. Непомнящему хватило и ничьей Ян сохранил лидерство в турнире претендентов в Екатеринбурге. Осталось продержаться три тура.

Норвежец захватил шахматную корону ещё восемь лет назад, и все попытки конкурентов сбросить его с трона терпели неудачу. Ближе всех к победе, наверное, был Сергей Карякин, но норвежец тогда на заказ выиграл партию в классические шахматы, сравнял счёт, а потом выиграл блиц.

Непомнящий — единственный из топ-гроссмейстеров, у которого преимущество в классических шахматах над Карлсеном. Но отдельные партии и матч — совсем разные вещи. И всё же, норвежец, берегись!