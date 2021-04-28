«Что хочем?» Российские гандболисты пробились на Евро-2022 под лёгкую критику тренера

Мужская сборная России по гандболу обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы-2022, который пройдёт в Словакии и Венгрии. В отборочном матче наша команда в Москве нанесла поражение сборной Фарерских островов со счётом 31:24, совсем расслабившись во втором тайме. Но разница в счёте была совершенно неважна.

Россия могла вырвать победу у Чехии на последней секунде. Но мяч не попал в пустые ворота! Развязка отборочного матча Евро-2022 в Брно получилась драматичной.

Зачем нужны были легионеры?

Даже ничья со скромной сборной Фарер выводила россиян в финальную часть чемпионата Европы. Но такой результат стал бы совсем печальным для подопечных Велимира Петковича. Боевитые фарерские гандболисты по своему уровню мастерства, конечно, далеки от наших. При этом россияне сейчас совсем не ровня мировым эталонам.

В общем, побеждать гостей с Фарерских островов сборная России обязана в любом составе. Зачем нашему главному тренеру понадобились для этого легионеры, выступающие в европейских клубах, не очень понятно. В итоге, правда, добрались только линейный Денис Васильев и полусредний/разыгрывающий Сергей Кудинов из французского «Шартра», а также полусредний Дмитрий Санталов из брестского БГК «Мешков».

Но и без них россияне вполне бы справились с решением «сложнейшей» задачи.

Победа за тайм

Никаких проблем фарерцы сборной России в первом тайме не доставили. Собственно, и исход матча был решён именно в первой половине встречи, когда наши парни обеспечили себе комфортное преимущество.

При том, что мячи в ворота гостей влетали самые разнообразные, больше всего выделялся наш вратарь Виктор Киреев. Он действовал не просто надёжно, а убийственно надёжно. Много мячей задевал наш блок. В атаке же россияне даже в сверхзамедленном режиме спокойно проходили соперников, вратари которых совсем ничего не могли сделать.

То, что на перерыв команды ушли при счёте 16:10, а не 20:7, например, «заслуга» гостеприимных хозяев, которые совершенно резонно решили, что игра уже сделана.

Критика на непонятном языке

В самом начале второго тайма сборная России совершила резкий рывок, легко оторвавшись в счёте на десяток мячей. На площадке при этом были игроки только из клубов нашей Суперлиги. При таком преимуществе российская команда не бросила играть, но делала всё настолько вальяжно, что фарерские гандболисты встрепенулись.

Ошибок со сторон сборной России было столько, что Велимир Петкович взял тайм-аут и принялся распекать подопечных на смеси нескольких языков. Отчётливо слышна была фраза «Что хочем?», которую серб с немецким паспортом повторил дважды, а затем добавил ярких эмоций на своём родном. Наши парни стояли, немного понурив головы, но этот тайм-аут их несильно взбодрил.

Россия вылетела с чемпионата мира. Надо было побеждать, а нас разгромили Российские гандболисты вообще не сопротивлялись в игре со шведами, представ дворовой детской командой, которая сыграла со взрослыми.

А вот сборной Фарерских островов, которая неожиданно включила более высокие скорости и сократила отставание до четырёх мячей, это удалось. Россияне вспомнили о том, что такое игровая дисциплина, встрепенулись и довели дело до убедительной победы.

Хотя Петкович и после матча выражал недовольство.

«Я всегда недоволен, и сегодня тоже. Мы хорошо играли только первые 15-20 минут, а затем просто перестали бежать», — сказал главный тренер сборной России.

Но путёвка на Евро-2022 у сборной России в кармане, а заключительный матч отбора, который состоится 2 мая теперь уже на Фарерских островах, совсем ничего не решает.