«Я перестала быть женой и мамой». Гандбольный ЦСКА ждёт ещё одна смена главного тренера?

Ольга Акопян призналась, что многим пожертвовала, чтобы помочь команде в сложный период, но привыкать к этому пока не хочет.

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в составе сборной России Ольга Акопян в середине марта неожиданно сменила Яна Лесли на посту главного тренера женского гандбольного ЦСКА. Под её руководством команда пробилась в «Финал четырёх» в дебютном сезоне Лиги чемпионов. Останется ли Акопян на своём посту в следующем сезоне или вернётся на должность второго тренера? Ответ на этот вопрос она дала в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Драма со счастливым концом. Как ЦСКА героически отыграл пять мячей в Лиге чемпионов Армейский клуб устроил шоу в Москве, а «Ростов» совершил слишком много ошибок и завершил борьбу за титул.

— За полтора месяца с момента назначения вы почувствовали себя настоящим главным тренером?

— Ну вот зачем так сразу в лоб бить? Я в полной мере почувствовала ту ответственность, которая ложится на главного тренера в самый сложный период сезона. И не просто почувствовала, а ощутила на себе в полной мере. Но привыкать к этому пока не хочу. Я не главный тренер, а исполняющий обязанности главного тренера. И свои обязанности стараюсь исполнять хорошо.

— В следующем сезоне вы не видите себя во главе ЦСКА вне зависимости от результатов?

— Изначально разговор с руководством клуба и шёл только о том, чтобы я заняла эту должность временно из-за сложившейся ситуации, и мы доиграем сезон. А затем клуб пригласит нового главного тренера. Для того чтобы возглавлять такую команду, как ЦСКА, нужно обладать большим опытом и багажом знаний. Я же в тренерской деятельности лишь два года — это совсем небольшой срок, чтобы сказать, что готова к работе во главе тренерского штаба. Это совсем другой круг обязанностей и совсем иной уровень ответственности. И сейчас я всю себя отдаю этому процессу.

Ян Лесли уволен с поста главного тренера гандбольного ЦСКА

— Многим приходится жертвовать?

— Привычный уклад жизни поменялся полностью. Сразу после назначения нам предстояли важнейшие матчи, и я полностью ушла в работу — подготовке к играм, просмотру соперников, анализу, тренировочному процессу. На семью времени практически не осталось. Я почти перестала быть женой и мамой, почти совсем отстранилась от бытовых обязанностей.

— Стать главным тренером, хоть и временно, вам предложил ваш муж, генеральный директор ЦСКА Эдуард Акопян. Он не пожалел о том, что сделал?

— Дома он мне муж, а на работе — начальник. И у него, кажется, не было другого выхода после расставания с бывшим главным тренером Яном Лесли. Эдуард прекрасно понимал, что это серьёзно отразится на семье, на нашем привычном укладе, но…

— Как начальник он предложил вам другую должность, а как муж советовал отказаться?

— Дома он сказал, что прекрасно всё понимает, но это единственно возможный вариант в сложившейся ситуации. Речь о том, чтобы помочь клубу доиграть сезон на высоком уровне. Мы принимали решение вместе с учётом мнения родителей, на которых легла дополнительная нагрузка, чтобы присматривать за дочкой Ариной. Я очень благодарна им за помощь!

— Именно такая нагрузка мешает вам даже подумать о том, что, может, и стоит продолжить работу?

— Да я вообще об этом не задумывалась, пока вы не спросили! Но когда спросили, поняла — нет, не это. А отсутствие опыта и знаний. Я сделаю всё возможное, чтобы команда как можно лучше выступила в финальной части сезона, но считаю, что моё развитие как специалиста должно быть поступательным, а не скачкообразным. На данный момент к полноценной работе главным тренером я ещё не готова. Для меня и временное назначение стало совершенно неожиданным.

— Можно ли за короткое время что-то кардинально поменять в игре команды? И стоило ли?

— Первое, что я сказала девчонкам после своего назначения, — никакой перестройки не будет, никаких глобальных изменений. Да и что можно резко поменять? Вопрос больше в психологии. Скорее мне проще было как женщине поговорить с игроками, я, возможно, их лучше чувствую и как соотечественница, и как игрок, который совсем недавно завершил карьеру.

— В чём сейчас резерв ЦСКА для усиления игры?

— Наверное, большого секрета не выдам, если скажу, что в функциональной готовности и в возвращении всех больных и травмированных. Дополнительной мотивации команде уже не нужно — девчонки заряжены на борьбу до предела, готовы в последних матчах сезона отдать всё, что у них есть, чтобы добиться результата. Знаете, если после заключительного матча сезона мы сможем сказать, что действительно сделали всё, что могли, и большего у нас не было, я была бы довольна.

Ольга Акопян: гандболисток ЦСКА больше удивила отставка Лесли, чем моё назначение

— Сразу после своего назначения вы сказали, что игроки ЦСКА были удивлены увольнением Яна Лесли. А вы?

— Честно сказать, я тоже. У нас были нормальные рабочие отношения, в каких-то моментах мы даже спорили с ним, но это же обычное дело в тренерском штабе. Я даже не думала, что могут быть какие-то изменения по ходу сезона. Но больше была удивлена даже не его увольнению, а своему назначению, и очень благодарна команде, что они это поняли, приняли и помогли мне как можно быстрее влиться в работу.

— Лесли успел как-то попрощаться с командой?

— Его увольнение случилось во время перерыва на матчи олимпийского отбора, Ян улетел в Данию к семье. И практически все игроки разъехались по своим национальным командам. Я и сама узнала эту новость уже в аэропорту, когда мы отправлялись на матчи в Астрахань со сборной России. Он затем написал тёплые слова девчонкам в клубный чат, пожелал удачи и новых побед.

В гандбол пришла армия. Привлечены даже Акинфеев с Газзаевым А также две олимпийских чемпионки. ЦСКА должен стать базовым клубом сборной, но вряд ли уже к ближайшей Олимпиаде.

— Возможно, причиной его увольнения стали не результаты, а микроклимат?

— Конечно, я не должна отвечать на этот вопрос, поскольку это прерогатива руководства. Возможно, дело и в промежуточных результатах. Скажу лишь о том, что микроклимат был совершенно нормальным. Никаких конфликтов. А то, что некоторые гандболистки, бывало, обижались на недостаток игровой практики, это обычное дело. Такое бывает в любой команде — хоть в клубе, хоть в сборной. Не могут все 18 человек, вовлечённых в процесс, проводить на площадке одинаковое количество времени.

— Вам как тренеру чей подход ближе к работе? Вы же много играли под руководством Виктора Рябых, Левона Акопяна, Евгения Трефилова, помогали Яну Лесли.

— Лукавить не буду: тренерские идеи и подход к игре Левона Оганесовича мне ближе всего. Правда, когда я стала работать с Лесли, то посмотрела на гандбол совсем с другой стороны. Да ещё после того, как некоторое время вообще была от этого вида спорта далеко. Как тренер я бы взяла всё лучшее от каждого из названных вами специалистов — у всех этих специалистов, на мой взгляд, есть свои плюсы и минусы в работе.