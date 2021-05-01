Парапланеристка падала с высоты 10 тысяч метров, но выжила! История чудесного спасения

Чемпионка мира по парапланеризму Эва Висниерска считается самой удачливой женщиной в мире. Она попала в ситуацию, выбраться из которой было нереально. Немку бросало на высоте 10 000 метров как куклу, вокруг – молнии, град и ветер невероятной силы. Эва начала терять кислород, а тело стало замерзать. Но потом произошло то, во что невозможно поверить до сих пор.

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«До парапланеризма у меня не было цели в жизни»

За год до этого с Висниерской едва не случилась ещё одна трагедия. В августе 2006-го в швейцарских Альпах с немкой произошёл несчастный случай. Трещина костей таза, казалось, свела на нет её мечты одержать победу на мировом первенстве в Австралии в 2007 году. Однако дикое желание соревноваться помогло совершить маленькое чудо.



Всего через шесть месяцев после тяжелейшей травмы Эва заявила, что всё-таки поедет в Австралию, чтобы защитить титул чемпионки мира.



«До парапланеризма у меня не было цели в жизни. Я просто не знала, кто я и чем хочу заниматься. Но парапланеризм – он как вирус, мне пришлось изменить весь образ жизни. Я была согласна жить в автомобиле, чтобы участвовать в соревнованиях. Всё крутилось вокруг полётов».

Эва Висниерска Фото: facebook.com/Ewa-Wisnierska

Город Манила в австралийском штате Новый Южный Уэльс принял 150 участников из 34 стран. Эва вопреки всему была среди них. Капитан сборной Германии Штефан Маст перед соревнованиями был уверен, что Висниерска отлично готова к чемпионату мира.

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Полная изоляция

Единственной проблемой была погода. Все участники получили информацию, что в день полёта на небе могут собраться облака, была вероятность сильной грозы. Визуально небо было чистым, ничто не предвещало страшного природного явления, и Эва приготовилась к полёту.



Всё началось спокойно, а потом Эва, её австралийский друг и китайский парапланерист оказались полностью изолированы от всех. Они стартовали позже других участников и всё-таки попали в грозовые облака. Все остальные оценили риски и решили прекратить работу, посчитав, что лучше приземлиться, чем рисковать, плавая сквозь шторм.



Напарники Эвы по сборной Германии приземлились и начали её искать. Но Висниерска продолжала находиться в небе. Она считала, что сможет держаться подальше от облаков, однако в считанные минуты погода резко изменилась. Маленькое облако было поглощено большим, и всё это быстро превратилось в огромную штормовую систему.

«Самая сильная гроза, которую я когда-либо видел»

Другу Эвы Джеральду Амеседеру удалось уйти от бури и приземлиться на ферме. Это тоже было своего рода чудом. Джеральд оторвался от своего планера на земле и быстро побежал до ближайшего сарая, потому что погода была просто жуткой. Он прекрасно понимал, что у его подруги гигантские проблемы. Мысли в голове были не самые приятные.



«Это самая сильная гроза, которую я когда-либо видел», — признался он потом.



Висниерска была привязана к своему параплану и взмывала вверх как ракета. Вырваться из этой аэродинамической трубы было невозможно. Эва молилась, чтобы ветер выбросил её из облака, однако видимость становилась всё слабее и слабее. Она только догадывалась о том, что происходит вокруг. Несмотря на это, ей даже удалось связаться по рации с немецкой бригадой, но потом связь прервалась.

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«Уснуть» на высоте 10 000 метров

На высоте 10 000 метров Эва потеряла сознание. К этому моменту штормовая система довела её до вершины грозового облака, где она была буквально подвешена в небесах. Температура воздуха была примерно -50°. Лицо, перчатки и крылья планера были покрыты льдом, а дыхательного аппарата с собой не было.



Выжить в такой ситуации не представлялось возможным. А если бы даже получилось, то случились бы необратимые повреждения мозга. В таком состоянии Висниерска провела 40 минут, а потом что-то треснуло.

Свободное падение и чудо в воздухе

Крыло параплана не выдержало тяжести скопившегося на нём льда, и Эва начала свободное падение с небес. Как будто кто-то включил гравитацию. При этом она всё ещё была без сознания и не понимала, что падает. А потом произошло нечто чудесное. Планер внезапно снова раскрылся, его крылья вновь распрямились. Это стабилизировало её падение, а резкий рывок крыльев привёл спортсменку в себя.

Она начала понимать, что происходит, но едва могла пошевелить суставами. Да и опасность никуда не ушла. Немка по-прежнему находилась в грозовом облаке. Тем временем её команда была в отчаянии, коллеги метались по окрестностям в поисках Эвы. Паники добавляли сообщения её друга Джеральда, которому удалось связаться с командой и рассказать, в какой опасности на самом деле она находится.



Каким-то образом посреди всего этого ужаса Эве удалось взяться за тормоза своего планера. Хотя она онемела от холода и едва могла думать, но всё же пыталась контролировать свой курс.

Посадка на инстинктах

Эва вновь была практически без сознания, когда увидела поверхность земли. Это давало надежду на то, что можно выжить. Исключительно на инстинктах Висниерска совершила аварийную посадку в трёх километрах от фермерского дома. Но и это было ещё не всё.



Эва лежала на австралийской земле и дрожала от холода. Она пыталась согреть своё тело, а солнца для этого было недостаточно. И тут зазвонил телефон. Это были её друзья по сборной Германии. С большим трудом она взяла телефон, но, прежде чем Эва успела что-то сказать, он отключился. Висниерска соскребла лёд со своих GPS-часов, снова включила телефон и отправила свои координаты текстовым сообщением.

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«Самый удачливый человек в мире»

Друзья довольно оперативно нашли чемпионку и укутали её в несколько тёплых одеял. Она не могла ходить от обморожения. Эву аккуратно погрузили в машину и отвезли в больницу, где врачи сказали нечто невероятное. Они заявили, что с девушкой более или менее всё в порядке и она может покинуть лечебное учреждение! Уровень кислорода в крови был нормальным, а твёрдые куски града оставили на её теле лишь синяки.

Эва Висниерска Фото: facebook.com/Ewa-Wisnierska

После анализа данных полёта выяснилось: тот факт, что она отключилась на высоте 10 000 метров, действительно спас её. В состоянии полного сознания сердце спортсменки просто не выдержало бы. И разве после такого кто-то может спорить с тем, что Эва Висниерска – самая удачливая женщина в мире?