Российских гандболистов удивил 18-летний фарерский вундеркинд. Но сенсации не случилось

Мужская сборная России по гандболу выиграла в заключительном матче сезона в рамках отборочного турнира Евро-2022 у сборной Фарерских островов в гостях – 28:23. Переполненный зал в Торсхавне стоя аплодировал своей команде и её лидеру, 18-летнему разыгрывающему Элиасу Шипаготу. И было за что. Но наши парни тоже заслужили похвалы.

«Играли только 15 минут!» Наставник сборной России пожурил гандболистов за расслабленность Велимир Петкович не смог мотивировать игроков, которые уже решили турнирную задачу и перестали бегать в ключевом матче.

Подопечные Велимира Петковича решили все турнирные вопросы досрочно – после первого матча с фарерской командой, который состоялся в Москве 28 апреля. После той игры сербский наставник сборной России был недоволен тем, что его команда просто пешком ходила большую часть матч и обещал совсем другой гандбол на Фарерах.

Так и произошло. Совсем другой гандбол показала не только сборная России, но и хозяева переполненной двухтысячной арены в Торсхавне. При этом команда Фарерских островов проводила уже третий матч за пять дней. 28 апреля – поражение в Москве, 30 апреля после длительного перелёта (регулярными рейсами!) уже дома – сенсационная победа над Чехией, а 2 мая – вновь игра с Россией.

Хозяева бились так, словно от этого матча решалось как минимум само существование гандбольной сборной Фарерских островов. Выделялся в их составе разыгрывающий Элиас Шипаготу, которому не так давно исполнилось 18 лет. Ярчайший гандболист, когда-либо надевавший майку своей национальной команды.

Он играет за шведский «Сэвехоф», хотя по уровню мастерства перерос чемпионат Швеции — за ним следят ведущие клубы континента. Два года назад в составе сборной до 17 лет Шипаготу стал победителем открытого чемпионата Европы. Парень обладает очень быстрыми ногами и ещё более быстрыми руками. В Москву он не приезжал, словно тренерский штаб сборной Фарерских островов специально берёг его для домашних матчей, так что наши парни столкнулись с ним впервые.

«Что хочем?» Российские гандболисты пробились на Евро-2022 под лёгкую критику тренера Препятствие в виде сборной Фарерских островов было устранено без видимого напряжения.

И Шипаготу продемонстрировал свои возможности. Он практически без замен отбегал все 60 минут, забив шесть мячей. В первом тайме он чаще бросал по нашим воротам, во втором уже на фоне усталости сосредоточился на том, чтобы раздавать передачи на партнёров. Причём такие передачи, перехватить или заблокировать которые было просто невозможно. Пока Элиасу не хватает мощи, но технически он оснащён прекрасно, решения принимает мгновенно – в общем, наша оборона с ним намучилась, он действительно удивил россиян своими действиями.

Попроще стало, когда Шипаготу и вся сборная хозяев во втором тайме уже не могли поддерживать тот же темп, что и в первой половине встречи. Ну с таким графиком матчей это и не удивительно.

А сборная России провела игру на хорошем уровне, хотя и заставила поволноваться в первом тайме. Фарерцы даже вели в счёте, но недолго. Всё-таки общий класс российских игроков намного выше. Капитан нашей сборной Сергей Марк Косоротов стал самым результативным в матче, забросив девять мячей.

Итоговый счёт чётко отразил разницу в классе – наши не стали напрягаться, а фарерские гандболисты просто порадовали своих болельщиков. Трибуны стоя аплодировали своей команде и её юному лидеру, но и россиянам порция аплодисментов тоже досталась.

Для сборной России этот матч стал заключительным в сезоне. На Олимпиаду в Токио наша команда не пробилась, а до Евро-2022 ещё далеко. Жеребьёвка континентального турнира состоится 6 мая.