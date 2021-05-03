«Воздух становится недоступен». Дайвер уснул на рекордной глубине, а потом случилось чудо!

Никто, кроме Герберта Нитча, не опускался на глубину 253 метра. Австриец сделал, казалось бы, невозможное. И вернулся живым. Его спасло чудо – одно на миллион, и удивительное самообладание. Герберт в практически бессознательном состоянии спас себе жизнь. Однако дальше была кома, а прогноз врачей не давал никаких надежд…

Пилотировать самолёт – слишком скучно

Герберт Нитч работал лётчиком в австрийской авиакомпании TyroleanAir. Работа, надо сказать, не слишком спокойная и безопасная, но в какой-то момент даже приключений в небе ему стало мало. По иронии судьбы, именно авиация помогла ему определиться с делом всей жизни. В 2000 году австриец летел отдыхать в Египет. Авиакомпания умудрилась потерять его багаж, в котором было оборудование для дайвинга.

Фото: instagram.com/herbertnitsch

Нитч не отчаялся и не стал дожидаться, пока его багаж найдут и доставят. Он просто стал нырять без акваланга с задержкой дыхания. И в какой-то момент понял, что хотел бы делать это на совсем другом уровне. Несмотря на то что Герберт всю жизнь провёл в Вене, где нет доступа к морю, вода всегда будоражила его сознание.

Дальше – киношная история. Пилот австрийской авиакомпании стал лучшим в мире фридайвером, владеющим рекордами во всех восьми дисциплинах, которые признаются на международном уровне. Ему дали официальный титул «самого глубоководного человека на земле» за рекорд в категории «Nolimits». Он погрузился на 214 метров, но на этом не успокоился. Герберт хотел большего – не ради рекордов, а для того, чтобы проверить возможности организма, которым, как ему тогда казалось, не было предела.

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«Я закрыл глаза и не замечал ничего вокруг»

Экстремальную разновидность фридайвинга, которой занимался Герберт, не зря называют «Nolimits». Там действительно фактически нет ограничений. Даже самые матёрые профессионалы считают этот метод слишком опасным. Суть в том, что дайвер погружается в воду под балластом на специализированной тележке, а возвращается наверх при помощи надувного шара.

Но трудности всегда нравились Нитчу. Да и подготовка у него была что надо. За время занятий фридайвингом он увеличил объём лёгких до 14 литров. Для сравнения, у среднестатистического мужчины этот показатель составляет шесть литров. Герберт был уверен, что готов к новому рекорду. И в 2012 году нацелился нырнуть на глубину 253 метра недалеко от греческого острова Санторини.

Фото: instagram.com/herbertnitsch

Будучи настоящим прагматиком, Нитч предусмотрел всё. По крайней мере, ему так казалось. Но в один миг всё пошло не так. На глубине 15 метров он больше не мог выдыхать в специальный прибор для выравнивания давления. Австриец самостоятельно смастерил его, чтобы беречь барабанные перепонки, которые могут просто лопнуть от давления.

«Я закрыл глаза и не замечал ничего вокруг. Погружаясь дальше, я вдыхаю этот воздух маленькими глотками. На глубине появляется проблема — воздух из лёгких становится недоступен. Выдохнуть, чтобы выровнять давление, уже нельзя. Но когда я выдыхаю в эти бутылки, то на глубине воздух остается со мной. Выдох всего воздуха из лёгких в этот прибор занимает около 30 секунд, дальше я погружаюсь с пустыми лёгкими», — рассказывал потом Герберт в интервью BBC.

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«Начинаешь чувствовать опьянение»

Герберт всё-таки погрузился на глубину 253 метра, но путь назад оказался триллером. Он заснул на глубине 80 метров! Произошло так называемое «азотное опьянение». Азот в таких условиях имеет наркотическое воздействие на центральную нервную систему. Ещё это называют «эффектом мартини».

«Начинаешь чувствовать опьянение. И чем глубже, тем оно сильнее. Сочетание расслабления и наркоза привело к тому, что я просто заснул», — объяснял Герберт.

Австрийского рекордсмена спасли его друзья-дайверы из спасательной команды. Они попытались максимально быстро поднять его на поверхность, но это было ошибкой. Необходимо было сделать хотя бы минутную остановку в воде для декомпрессии, ведь если дайвер слишком быстро выплывает на поверхность, высока вероятность приступа болезни суставов. Человека просто скрючивает, и это зачастую приводит к летальному исходу.

Герберт каким-то невероятным образом сообразил, что именно происходит, из последних сил надел кислородный баллон и маску и погрузился назад в воду. Это спасло ему жизнь, но не спасло от комы. Всё-таки подобные перегрузки не могли пройти даром.

Фото: instagram.com/herbertnitsch

«Я не мог вспомнить даже имена лучших друзей»

Герберта на вертолёте доставили в одну из греческих больниц, где он продолжительное время находился в коме.

«Я не понимал, что происходит. Первую неделю я лежал в коме, после которой потерял краткосрочную и долгосрочную память. Я не мог вспомнить даже имена лучших друзей».

Врачи давали неутешительный диагноз и пророчили ему жизнь в инвалидной коляске и несвязную речь. А уж о дайвинге говорить было просто смешно. Но Герберт привык доверять своим ощущениям и верить в себя до конца. Он занялся физиотерапией и пошёл на поправку. А два года спустя после того случая снова стал нырять!

Сейчас Нитч уже практически полностью восстановился. Конечно, на рекорды он больше не замахивается, но любовь к спорту и дайвингу всё же победила. Он просто не смог бы без воды.