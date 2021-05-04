В чемпионском матче было всё – трусость организаторов, нарушение правил, благородство соперницы и драматичная победа. Какой накал в шашках!

Так и надо побеждать! После громкого скандала с флагом россиянка стала чемпионкой мира

Скандальное поражение со счётом 0:12 в четвёртом раунде матча за звание чемпионки мира по международным шашкам могло стать ключевым для россиянки Тамары Тансыккужиной. Она допустила ошибку из-за того, что организаторы прямо во время игры убрали со стола российский флаг и содрали табличку с её именем и указанием страны. Но Тамара совершила спортивный подвиг: сумела отыграться в последний момент, а в блице добилась победы!

Защитив же чемпионский титул, она наконец-то сделала фото с российским флагом!

«Сделайте это немедленно!» В Польше содрали российский флаг во время чемпионского матча Организаторам в нарушение всех правил пришлось даже вмешаться в ход партии!

Трусость организаторов

Очень давно шашки в нашей стране не удостаивались такого внимания, как во время чемпионского матча между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской. Этот матч должен был пройти в Москве и Санкт-Петербурге в декабре 2020 года, но со скандалом был отменён из-за невыполнения российскими организаторами своих обязательств. В итоге новым местом проведения стала Варшава.

И без скандала вновь не обошлось, причём настолько громкого, что шашки по степени внимания даже шахматы затмили! Историю про то, как ВАДА потребовало убрать все упоминания о России прямо во время игры, знает чуть ли не весь мир. Организаторы не могли пойти против, содрали и табличку, и флаг унесли куда подальше, и всё официальное оформление изменили.

«Обратите внимание, что под сорванной табличкой уже была заготовлена другая – с указанием того, что Тамара представляет FMJD. С учётом всех обстоятельств можно говорить, что это была спланированная акция со стороны организаторов», – уверен главный судья матча Айрат Нургазиев из Казахстана.

Польские организаторы повели себя трусливо и свалили всё на требования ВАДА, хотя представители агентства тоже сказали, что не требовали предпринимать никаких действий по ходу партии.

ВАДА не просило убирать российский флаг непосредственно во время матча ЧМ по шашкам

Спортивный подвиг

Вмешательство в ход партии стало грубейшим нарушением спортивных правил. Тамара Тансыккужина заявила, что именно из-за этого сделала ошибочный ход в уже просчитанной комбинации и проиграла партию. А в результате уступала сопернице 16 очков! По правилам, максимальная победа в одном раунде может быть 12:0. Другие варианты – 8:4, 7:5 или 6:6. В том случае, если одна из соперниц набирает более 54 очков, матч заканчивается.

Тамаре предстояло совершить спортивный подвиг – отыграть огромное отставание. И она это сделала буквально на флажке, когда у соперницы уже было 54 очка и до окончания встречи Садовской оставалось набрать хотя бы ещё одно. Но Тансыккунжина сумела выиграть в ключевой момент, перевести игру в дополнительное время и в четвёртой блиц-партии заставила соперницу ошибиться! Невероятно драматичная развязка! Потрясающий накал, даже без учёта скандала!

А скандал лишь добавил ценности этой победе. И тому фото, которое чемпионка сделал после окончания матча: с большим российским флагом на фоне официального баннера – запретить сделать это не мог уже никто.

Вот так и надо побеждать! Да, пока российские спортсмены лишены флага и гимна, но без воли к победе их не способен оставить никто. Даже в самый сложный момент, когда соперник, кажется, сильнее и даже организаторы нагло вмешиваются в игру, сдаваться нельзя!

Ведь борьба за победу всегда идёт до последнего. И большое спасибо Тамаре Тансыккужиной, что она об этом не забыла и подала пример сотням других спортсменов из России.

Впрочем, нужно сказать спасибо и польке Садовской. И за красивую борьбу, и за поддержку соперницы. Наталия в знак солидарности до конца матча убрала со стола флаг Польши. На такие поступки способны немногие.