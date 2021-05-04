Так и надо побеждать! После громкого скандала с флагом россиянка стала чемпионкой мира

Скандальное поражение со счётом 0:12 в четвёртом раунде матча за звание чемпионки мира по международным шашкам могло стать ключевым для россиянки Тамары Тансыккужиной. Она допустила ошибку из-за того, что организаторы прямо во время игры убрали со стола российский флаг и содрали табличку с её именем и указанием страны. Но Тамара совершила спортивный подвиг: сумела отыграться в последний момент, а в блице добилась победы!
Защитив же чемпионский титул, она наконец-то сделала фото с российским флагом!
Трусость организаторов
Очень давно шашки в нашей стране не удостаивались такого внимания, как во время чемпионского матча между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской. Этот матч должен был пройти в Москве и Санкт-Петербурге в декабре 2020 года, но со скандалом был отменён из-за невыполнения российскими организаторами своих обязательств. В итоге новым местом проведения стала Варшава.
И без скандала вновь не обошлось, причём настолько громкого, что шашки по степени внимания даже шахматы затмили! Историю про то, как ВАДА потребовало убрать все упоминания о России прямо во время игры, знает чуть ли не весь мир. Организаторы не могли пойти против, содрали и табличку, и флаг унесли куда подальше, и всё официальное оформление изменили.
«Обратите внимание, что под сорванной табличкой уже была заготовлена другая – с указанием того, что Тамара представляет FMJD. С учётом всех обстоятельств можно говорить, что это была спланированная акция со стороны организаторов», – уверен главный судья матча Айрат Нургазиев из Казахстана.
Польские организаторы повели себя трусливо и свалили всё на требования ВАДА, хотя представители агентства тоже сказали, что не требовали предпринимать никаких действий по ходу партии.
Спортивный подвиг
Вмешательство в ход партии стало грубейшим нарушением спортивных правил. Тамара Тансыккужина заявила, что именно из-за этого сделала ошибочный ход в уже просчитанной комбинации и проиграла партию. А в результате уступала сопернице 16 очков! По правилам, максимальная победа в одном раунде может быть 12:0. Другие варианты – 8:4, 7:5 или 6:6. В том случае, если одна из соперниц набирает более 54 очков, матч заканчивается.
Тамаре предстояло совершить спортивный подвиг – отыграть огромное отставание. И она это сделала буквально на флажке, когда у соперницы уже было 54 очка и до окончания встречи Садовской оставалось набрать хотя бы ещё одно. Но Тансыккунжина сумела выиграть в ключевой момент, перевести игру в дополнительное время и в четвёртой блиц-партии заставила соперницу ошибиться! Невероятно драматичная развязка! Потрясающий накал, даже без учёта скандала!
А скандал лишь добавил ценности этой победе. И тому фото, которое чемпионка сделал после окончания матча: с большим российским флагом на фоне официального баннера – запретить сделать это не мог уже никто.
Вот так и надо побеждать! Да, пока российские спортсмены лишены флага и гимна, но без воли к победе их не способен оставить никто. Даже в самый сложный момент, когда соперник, кажется, сильнее и даже организаторы нагло вмешиваются в игру, сдаваться нельзя!
Ведь борьба за победу всегда идёт до последнего. И большое спасибо Тамаре Тансыккужиной, что она об этом не забыла и подала пример сотням других спортсменов из России.
Впрочем, нужно сказать спасибо и польке Садовской. И за красивую борьбу, и за поддержку соперницы. Наталия в знак солидарности до конца матча убрала со стола флаг Польши. На такие поступки способны немногие.
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