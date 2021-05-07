«Наш экипаж был готов к сильным ветрам». Испытание для лучших молодых яхтсменов России

С 30 апреля по 5 мая в акватории Таганрогского залива Азовского моря проходили всероссийские соревнования по парусному спорту «Весенние паруса Таганрога». Соревнования на базе ГБУ РО «СШОР №3» состоялись в классах яхт Лазер 4.7, Лазер-радиал, 420, 29er и Накра-15 смешанный. В регате приняли участие в общей сложности 218 яхтсменов.

«Весенние паруса Таганрога» – отборочная регата в молодежную сборную России для участия в первенствах мира и Европы в переходных классах. Лучшие молодые яхтсмены страны в Таганроге сошлись в яркой борьбе за право представлять Россию на крупных международных соревнованиях.

Два дня безветрия

Погодные условия не позволили спортсменам провести на воде все шесть заявленных дней и подготовились для участников настоящее испытание. После довольно насыщенного первого дня регаты, когда гоночный комитет дал старт трём гонкам на дистанции «Лазеров» и сразу четырём в классах 29er и 420, в акватории Таганрогского залива наступило безветрие. Следующие два дня участники провели на берегу, работая с матчастью и поддерживая физическую форму.

К счастью, на четвёртый день регаты ветер снова «включился» и не утихал вплоть до финального дня «Весенних парусов». Так, в классах «Лазер 4.7», «Лазер-радиал» и «420» состоялось ещё пять гонок, а в скоростном – 29er – прошли сразу девять! Экипажи смогли проявить себя в разных погодно-ветровых условиях: от свежего ветра в первый день до слабого и умеренного в оставшиеся.

«Мы приходили только первыми»

Практически во всех классах, кроме «Лазер 4.7», лидеры одержали победу за явным преимуществом. В классе 29er экипаж «Крестовского острова» (Максим Бондарь и Данила Рерих) опередил ближайших преследователей – Владислава Грахова и Родиона Бровина (Академия парусного спорта) – на девять очков. В классе «Лазер-радиал» также не было равных спортсмену «Крестовского острова» Дмитрию Головкину, оторвавшемуся от Даниила Майстровского из Владивостока на восемь баллов. Самый солидный гандикап за три гоночных дня обеспечил себе экипаж Академии парусного спорта в классе 420: Кирилл Шуненков и Артем Кузьмин. Ребята оторвались от конкурентов – Ксении Сырыковой и Натальи Украинцевой (Волгодонск) – на 15 очков.

«Регата мне очень понравилась, погодные условия в Таганроге порадовали всех гонщиков, – рассказал победитель регаты из Санкт-Петербурга Кирилл Шуненков. – Я очень рад, что Кубок России проведён именно здесь. Нам удалось выиграть регату благодаря нашей подготовке на протяжении всего зимнего периода. Кроме того, нашей победе способствовали погодные условия. Наш экипаж был подготовлен к сильным ветрам, поэтому в первые несколько дней мы приходили только первыми. Мы очень рады победе на этой регате, потому что она является этапом отбора в молодежную сборную России для участия в первенстве Европы».

Фото: Академия парусного спорта

«У меня было преимущество»

«Регата прошла очень хорошо, – порадовалась победительница женского зачета в классе «Лазер-радиал» Алиса Ещенко (ЦОП водных видов спорта, Геленджик). – Конечно, не хватило тех двух безветренных дней, в которые гонки не состоялись. Без них было трудно. План на регату не выполнен в полной мере, но состоялось довольно много гонок как по сильному, так и по слабому ветру. Погодно-ветровые условия также были интересные, потому что на этих соревнованиях дули такие ветра, которые дуют здесь редко. Акватория Таганрогского залива – моя родная акватория, поэтому у меня, наверное, было определенное преимущество. Перед этой регатой у нас состоялось несколько сборов – это сильно помогло на регате. Благодаря гоночной практике в разные ветра и родной акватории мне удалось одержать победу».

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Самая интересная борьба за победу развернулась в классе «Лазер 4.7». Вплоть до последней гонки Фёдор Кривобоков из тольяттинской «СШОР №6» и яхт-клуба «Дружба» боролся за победу с петербуржцем Родионом Гаврюшенко из Академии парусного спорта. После не самого удачного старта регаты Родион нагонял конкурента и был близок к итоговой победе, но последняя гонка спутала ему все карты.

Для победы спортсмену Академии парусного необходимо было прийти не ниже пятого места, а вот Фёдору при таком раскладе требовалась только победа. В результате гонщик из Тольятти пришел первым, а представитель Северной столицы – 10-м. В турнирной таблице их разделило всего два очка.