«Куда катится этот мир?» Мужчина, ставший штангисткой, будет бороться за медаль Олимпиады

В 34 года Гэвин Хаббард решил быть женщиной. После смены пола он стал призёром женского чемпионата мира. И всё по правилам!

И грустно, и смешно.

На Олимпиаде в Токио, которая пройдёт летом 2021 года, впервые в истории выступит спортсмен-трансгендер. Или спортсменка – сложно разобраться. Ну раз в женских соревнованиях, значит, точно спортсменка. Хотя… Тут могут быть разные варианты.

На Олимпиаду впервые в истории отобрался трансгендер

Итак, 43-летняя тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая до 34 лет была Гэвином Хаббардом, фактически гарантировала себе право выступить на Олимпийских играх.

Стоит отметить тот факт, что Хаббард – это не фрик вроде пловца Муссамбани, который во время выступления на Олимпиаде чуть не утонул, потому что почти не умел плавать. Хаббард – призёр чемпионата мира среди женщин. И всё было по правилам!

То есть Хаббард реально будет бороться за медаль в Токио. Разве это нормально?

Худший пловец мира едва не утонул на Олимпиаде. А потом стал тренером сборной Эрика Муссамбани на Олимпиаду-2000 взяли по объявлению. Он стал худшим в истории и чуть не утонул. А теперь – тренер сборной по плаванию.

Был Гэвин – стал Лорел

Гэвин Хаббард родился в 1978 году в Новой Зеландии в семье успешного бизнесмена, который впоследствии даже был мэром крупнейшего города страны – Окленда.

Гэвин увлёкся тяжёлой атлетикой, и в 20 лет даже установил рекорд страны по юниорам, но дальше дело не пошло – серьёзных успехов на международном уровне спортсмен не добился.

В 34 года Хаббард стал исполнительным директором федерации тяжёлой атлетики Новой Зеландии. Повлияло ли это назначение на жизнь Хаббарда или нет, сказать трудно. Но через несколько месяцев Гэвин решил стать женщиной по имени Лорел.

Был штангистом – стал штангисткой.

Дальше Лорел, конечно, выступала в женских стартах. И пять лет спустя – в 2017 году – добилась серьёзных успехов. Сначала выиграла открытый чемпионат Австралии, а затем завоевала серебро на чемпионате мира в весовой категории свыше 90 кг (рывок – 124 кг, толчок – 151 кг).

В 2019 году Лорел завоевала два золота на Тихоокеанских играх. В 2020-м – выиграла Кубок мира. Все эти результаты позволяют видеть в Хаббард потенциального призёра Олимпиады.

Фото: Hannah Peters/Getty Images

Всё по правилам!

Но неужели мужчина может просто взять, объявить себя женщиной и соревноваться с ними? Должны же в конце концов быть какие-то правила!

Здоровенный мужик выиграл женский чемпионат мира? Это нормально Проигравшая девушка попробовала было обвинить его (её) в обмане, но в итоге пришлось унижаться и извиняться. Скоро так будет и на Олимпиаде?

Правила эти, конечно, есть. Причём довольно свежие. В 2016 году Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам-трансгендерам выступать в соревнованиях даже без операции по смене пола. Единственным ограничением для мужчин, которые хотят соревноваться с женщинами, стало принудительное ограничение уровня тестостерона. И всё, представляете?

Но даже по тестостерону всё довольно интересно. Спортсмен может соревноваться с женщинами, если уровень гормона на протяжении года не превышал 10 наномоль на литр крови. У мужчин этот показатель может составлять от 7 до 30 единиц – здесь большой разброс.

А знаете, какой нормальный показатель у здоровой женщины? Не более 2 единиц!

Правила МОК заложили хороший запас, не правда ли?

Ясно, что уровень гормона в чистом виде не может сделать человека чемпионом, но даёт ему существенное преимущество в момент выступления. А ещё преимущество даёт мужское строение тела, сформировавшееся в подростковом возрасте: мышечная структура, размер сердца и лёгких, анаэробные способности. И всё это сохраняется у мужчин, считающих себя женщинами.

Фото: Scott Barbour/Getty Images

Не прорыв, а позор

Проблема определения пола в спорте существует очень давно. Ещё на Олимпиаде 1936 года в Берлине в женских соревнованиях разгорелось несколько скандалов. Однако в прежние годы все подобные случае были связаны с тем, что спортсмены и спортсменки либо просто скрывали свою половую принадлежность, либо имели некие природные отклонения от бинарного стандарта.

Взять ту же нашумевшую историю бегуньи Кастер Семени. Говоря совсем просто, это женщина, в организме которой вырабатывается мужская норма тестостерона. Её заставили ограничивать уровень гормона в крови. Это и справедливо, и несправедливо одновременно, потому что сама Кастер не выбирала такую жизнь – преимущество над соперницами дала ей природа.

Лечиться вам надо! Мужикам в юбках не дадут разрушить спорт Спортивный арбитражный суд определил, чем женщины отличаются от мужчин. На это ушло больше десяти лет, но результат стоит ожиданий.

А пример Лорел Хаббард и подобных людей, которых в западном спорте уже сотни, – это обман и мошенничество. Они не должны иметь права соревноваться с женщинами!

Кто-то может заметить, что это будет дискриминацией подобных людей. Но разве не будет дискриминацией обычных женщин допуск к женским стартам таких, как Хаббард?

На западе многие уже назвали факт отбора Хаббард на Олимпиаду прорывом. Хотя, конечно, это позор. Читатели «Чемпионата», например, единодушно в этом сходятся: «Это финиш спорта», «Куда катится этот мир?», «Таких нельзя допускать до спорта», «Олимпиада умерла».

Вряд ли пример Хаббард будет единичным. Если это не остановить, то в женский спорт может хлынуть волна мужчин, готовых ради славы, медалей и денег стать женщинами. Может быть, даже не навсегда, а на время спортивной карьеры. Или, скажем, на один олимпийский сезон.

И если в МОК действительно считают, что такое развитие женского спорта – это нормально и по правилам, то, пожалуй, от такой нормы и таких правил стоит держаться подальше.