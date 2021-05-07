Скандал в гандболе. Тренеры ЦСКА и «Чеховских медведей» обменялись неоднозначными жестами

«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА в полуфинале Кубка России по гандболу, проигрывая по ходу матча пять мячей. Наставник армейцев и сборной России Велимир Петкович по ходу игры позволил себе неоднозначный жест, протянув своему визави свисток, который схватил с судейского столика. После игры Владимир Максимов пошёл к сербскому специалисту, показывая четыре пальца. Что это было вообще?

«Это плевок в лицо». Скандал перед матчем привёл чемпионов России к вылету из еврокубка «Чеховские медведи» не смогли достойно ответить на странное решение чиновников Европейской федерации гандбола.

Свисток, странное решение и поднятые пальцы

Казалось, после того, что случилось в первом полуфинале Кубка, в котором краснодарский СКИФ играл с питерской «Невой», спасся на последней секунде, а победил по пенальти, более крутой сюжет сложно представить.

Но он был в принципиальнейшем матче между бессменным чемпионом России и действующим обладателем трофея «Чеховскими медведями» с московским ЦСКА. За неделю до игры легендарный наставник команды из Чехова Владимир Максимов дал интервью, в котором один из ответов звучал так:

«В противовес нам даже создали «Спартак», в него вложили миллионы, гораздо большие, чем в наш клуб. Но «Спартак» чемпиона не обыграл. Казус сейчас, что в Москве «Спартак» превратили в ЦСКА и докупили ещё игроков. В 2020 году они должны были выигрывать чемпионат и Кубок. Не срослось».

ЦСКА с момента своего создания не завоевал ни одного трофея. Не сложилось и с Кубком России – 2021. Хотя подопечные Велимира Петковича ещё в середине второго тайма вели с преимуществом в пять мячей. А после первой половины встречи сербский наставник армейцев схватил с судейского столика свисток и протянул его Максимову. Это скандал, конечно. Армейский тренер вообще вёл себя как-то развязно, по ходу игры ещё и попытавшись обнять технического делегата Стеллу Вартанян.

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На что намекал Петкович свистком? Что судьи помогали «медведям»? Или что Максимов, недовольный действиями арбитров Антона Анташева и Дениса Мусатова, пусть сам судит? Легендарному игроку и не менее легендарному тренеру такой жест со стороны коллеги явно не понравился.

Максимов ответил жёстко. Сначала на площадке, когда чеховцы, игравшие неудачно, внезапно перевернули ход встречи, и не просто отыграли отставание, но и вышли вперёд на три мяча. Правда, всё могло обернуться и серией пенальти, но «медведи» удержали преимущество – 30:29. А после финального свистка наставник «Чеховских медведей» подошёл к Петковичу и показал ему четыре пальца. Что значит этот жест – непонятно. Возможно, то, что ЦСКА четвёртый раз играл в текущем сезоне с «медведями» и ни разу не смог выиграть.

По ходу матча были неоднозначные эпизоды не только между тренерами. Самый спорный момент – нарушение правил со стороны лидера «Чехова» Сергея Марка Косоротова, которое должно было привести к его удалению, но судьи не стали наказывать игрока, уже имевшего два двухминутных штрафа. Косоротова на время убрал с площадки Максимов – от греха подальше. А вот одному из лидеров ЦСКА украинскому линейному Дмитрию Ильченко арбитры выписали прямую красную карточку за удар с разворота в челюсть Александру Котову.

Страсти просто кипели, а итог привычный: «Чеховские медведи» пробились в финал, где сыграют со СКИФом.

Матч вратарей

Краснодарский клуб пробился в решающий матч во многом благодаря феноменальной игре своего голкипера Дениса Заболотина. Он и его питерский коллега Виталий Шиманский, возможно, провели свои лучшие матчи как минимум в нынешнем сезоне.

Для вратарей в гандболе процент отражения выше 40 считается гроссмейстерским. Так вот у Заболотина было больше 50 процентов по итогам первого тайма, а у Шиманского – почти 45! И не сказать, что полевые игроки бросали неудачно, это именно мастерство вратарей.

В начале второго тайма СКИФ ушёл в отрыв, а «Нева» выглядела растерянной. Но тайм-аут главного тренера питерской команды Дмитрия Торгованова всё перевернул. Гандболисты из Санкт-Петербурга не только отыграли отставание в четыре мяча, но и сами на три мяча ушли вперёд. Но подопечные Евгения Кашкарова отыгрались.

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А в самой концовке матча случилось что-то невероятное. Последнее владение мячом при счёте 21:21 было у «Невы». Торгованов расчертил своей команде план, что и как делать. За 30 секунд, оставшихся до конца встречи, питерцы разыграли ту комбинацию, о которой просил тренер, и вывели на чистый бросок с шести метров Николая Емельяненко.

Но один из лидеров «Невы» не смог переиграть Заболотина, который завершил матч с показателем 50 процентов надёжности! А в серии пенальти великолепно сыграл другой краснодарский вратарь Вадим Кондратенко, который отразил два решающих броска.