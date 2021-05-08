Подвиги остались в полуфинале. «Чеховские медведи» легко взяли рекордный трофей

Команда Владимира Максимова в 11-й раз в своей истории стала обладателем Кубка России.

«Чеховские медведи» стали обладателями Кубка России по гандболу, обыграв в финале краснодарский СКИФ со счётом 31:24. Команда Владимира Максимова в 11-й раз в своей истории завоевала этот трофей, улучшив свой же абсолютный рекорд. Подопечные Евгения Кашкарова отдали все силы, но равной борьбы не получилось. Все подвиги остались в полуфинале.

Скандал в гандболе. Тренеры ЦСКА и «Чеховских медведей» обменялись неоднозначными жестами Велимир Петкович протянул Владимиру Максимову судейский свисток. Тот после игры ответил коллеге поднятыми пальцами.

Финальный матч был равным только на протяжении 20 минут. СКИФ отчаянно бился, а «медведи» не форсировали события. Но ближе к концу первого тайма у молодой и задорной краснодарской команды, само существование которой было под угрозой из-за многочисленных финансовых проблем, стали заканчиваться силы. Сказывался эмоциональный и энергозатратный полуфинал с питерской «Невой».

Буквально пары ошибок со стороны краснодарских гандболистов хватило лидеру нашего мужского гандбола, чтобы мгновенно перевернуть ход игры. Уже к перерыву «медведи» выигрывали 16:11. Это достаточно большое преимущество, которое в поединках с соперниками из России подопечные Владимира Максимова вряд ли могут упустить.

«Это плевок в лицо». Скандал перед матчем привёл чемпионов России к вылету из еврокубка «Чеховские медведи» не смогли достойно ответить на странное решение чиновников Европейской федерации гандбола.

В начале второго тайма разница в счёте ещё выросла, и всё, что удалось СКИФу – сократить отставание до трёх мячей. Буквально тут же подмосковные гандболисты восстановили разницу, и большую часть второй половины встречи обе команды играли в своё удовольствие. Игроки забрасывали красивые голы, вратари совершали шикарные спасения, но исход не вызывал ни малейших сомнений.

Ни в какое сравнение с полуфиналами решающий матч за Кубок России не шёл, искры на площадке не летели, а тренеры не обменивались никакими жестами, пытаясь что-то показать друг другу. Всё прошло если и не тихо-мирно, то близко к этому. Теперь СКИФ и «Чеховские медведи» сыграют между собой ещё два матча в четвертьфинале российской Суперлиги.

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Третье место в «Финале четырёх» Кубка России занял ЦСКА. Армейцы обыграли питерскую «Неву» со счётом 27:25. Подопечные Велимира Петковича весь матч лидировали в счёте, команда Дмитрия Торгованова находила силы догонять и сравнивать ситуацию, но свои возможности выйти вперёд упустила. А в концовке ЦСКА не дал «Неве» ни единого шанса рассчитывать на то, чтобы перевести игру в серию пенальти.

Хотя вряд ли руководство армейского клуба устроило третье место – трофеев в активе самого богатого гандбольного клуба России до сих пор нет.