«Придётся ехать за золотом». Российские кёрлингистки повторили лучший результат в истории

Наши девушки выступали на чемпионате мира без флага и устроили напряжённую борьбу за золотые медали в финале. Жаль, не выиграли.

За годы активного развития в России женского кёрлинга наши болельщики уяснили для себя, что российские кёрлингистки – это не просто симпатичные девушки, но ещё и очень успешные.

Чемпионат мира по кёрлингу – 2021 это только подтвердил. Сборная России с капитаном Алиной Ковалёвой повторила лучший результат в истории – завоевала серебряные медали.

Так почему же вновь не удалось добраться до вожделенного золота?

Российские кёрлингистки повторили лучший результат на ЧМ, завоевав серебро

Серебро уже было

Россиянки стабильно входят в число лидеров мирового кёрлинга вот уже почти десять лет. С 2014-го по 2018-й наши девушки пять раз поднимались на пьедестал – четыре бронзы и одно серебро (в 2017 году). Правда, четыре года назад и состав сборной был совсем другим: в роли скипа была яркая Анна Сидорова, а Алина Ковалёва была в составе, но лишь запасной.

После Олимпиады – 2018 конкуренция в российском кёрлинге обострилась. Ковалёва со своей командой стала равной конкуренткой Сидоровой и её дружине, а в итоге обыграла её в борьбе за право представлять Россию на международных стартах. Перед чемпионатом мира тренеры думали над тем, чтобы добавить Сидорову в команду Ковалёвой, но отказались от этой идеи.

Сборная России по керлингу Фото: worldcurling.org

На турнир в Канаду команда поехала в следующем составе: Алина Ковалёва (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Первый этап получился для нашей команды отличным – 11 побед в 13 встречах и второе место в турнирной таблице, дающее право прямого прохода в полуфинал. В этом полуфинале Россия, которая, кстати, выступала без флага и гимна (зато в бело-сине-красной форме), одержала красивую победу над Швецией – серебряным призёром прошлого мирового первенства.

До исторического титула нужно было обыграть действующих чемпионок мира из Швейцарии.

«Мы допускали больше ошибок»

В финале сборные России и Швейцарии устроили напряжённую тактическую борьбу. Тем, кто решил начать своё знакомство с кёрлингом с этого матча, можно даже посочувствовать. Груз ответственности за результат явно давил на обе команды, а потому они играли максимально осторожно, стараясь не допускать ошибок. Скромный счёт – 2:4 – это только подтверждает.

Алина Ковалёва Фото: worldcurling.org

В четвёртом энде россиянки допустили ошибку и швейцарки впервые (и единственный раз за всю игру) получили больше одного камня. После 1:1 счёт стал 3:1 в пользу наших соперниц. Впрочем, нужно признать, что в концовке матча у россиянок был шанс отыграться. Алине Ковалёвой нужно было совершить достаточно простой бросок, но она не смогла справиться с нервами.

Как же жаль, что наши девушки не выиграли, не добрались до первого в истории титула!

«Мы допускали больше ошибок, чем в полуфинале, и это привело к поражению. Но мы счастливы серебру, мы много лет для этого работали. Придётся ехать за золотом в следующем году», – делилась эмоциями и намекала на зимнюю Олимпиаду 2022 года Ковалёва.

Второе место на чемпионате мира позволило российской команде на эти Игры отобраться. Так что наши девушки на Олимпиаде постараются добраться до непокорённой ещё вершины.