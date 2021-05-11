Улыбки — это лишнее. «Ростов-Дон» вышел в финал чемпионата России на «расслабоне»

Интриги больше нет?
Розыгрыш женского чемпионата России по гандболу вошёл в заключительную стадию. 10 мая стал известен первый финалист – московский ЦСКА. Интрига в первой полуфинальной серии сохранялась до последних секунд второй полуфинальной игры, но ЦСКА дожал «Ладу» с перевесом в один мяч.
А в паре «Ростов-Дон» – «Астраханочка» сложилась куда менее драматичная ситуация.
В первом полуфинальном матче, который прошёл 6 мая, многократный чемпион России «Ростов-Дон» в гостях обыграл команду из Астрахани со счетом 35:25, и шансов, что он растеряет это преимущество во втором матче, практически не было. Ещё до начала сегодняшней игры, после уверенной победы над «Астраханочкой», ростовчанок поздравляли с выходом в финал, а ответный домашний матч называли формальностью. Сильнейшая команда должна была лишь подтвердить свое участие в финале.
Более того, для «Астраханочки» первый матч пары был омрачён серьёзной травмой полусредней Елизаветы Малашенко, которая даже не смогла самостоятельно покинуть игровую площадку. Позже стало известно, что у 25-летней спортсменки разрыв крестообразных связок левого коленного сустава, а на восстановление после такой травмы уходит от полугода до десяти месяцев.
Обманчивое равенство
Перед началом матча спортсмены и зрители «Дворца спорта» Ростова-на-Дону почтили минутой молчания память погибших в трагедии, произошедшей утром 11 мая в Казани.
Счёт в матче открыла «Астраханочка»: Екатерина Зеленкова забросила мяч на второй минуте. Но уже через минуту команда гостей сравняла, а потом и захватила лидерство почти до самого конца игры.
В первой половине тайма ни у одной из команд не получалось создать себе весомого преимущества. Мячи забрасывали по очереди, а отрыв ростовчанок в счёте сохранялся около двух мячей.
Немного взбодрил игру тайм-аут «Ростов-Дона» на 22-й минуте. Вняв наставлениям тренера, ростовчанки вырвались вперёд на четыре мяча. Но за три минуты до конца игрового отрезка Ксения Макеева заработала первое удаление, и в большинстве Ирина Никитина уменьшила разрыв – 10:12. Но и на этом «Лада» не остановилась: хозяйки атаковали до конца первого тайма: одновременно с сиреной Дарья Самохина сравняла счёт. На перерыв команды ушли при 12:12 на табло.
Однако это равенство было обманчивым: «Ростов-Дон», конечно, держал в уме результат первого матча и полностью контролировал игру. Достаточно взглянуть на статистику владения мячом: у «Ростова» – 26 минут, у «Астраханочки», соответственно, четыре. Очень мощное преимущество!
Улыбки – это лишнее
Второй тайм начался с нескольких ярких сейвов Галины Габисовой. Вратарь ростовской команды отражала один бросок в упор за другим, и только благодаря её усилиям хозяйки не смогли вырваться вперёд. Впрочем, стоит заметить, что и Кира Трусова здорово справлялась со своей работой.
До середины второго тайма ростовчанки вели в три мяча или более. И к этому моменту, учитывая и кураж Габисовой, и общий игровой рисунок, стало совсем очевидно, что «Ростов-Дон» уверенно выйдет в финал, а «Астраханочка» будет играть за бронзу с «Ладой». Кажется, обе команды смирились с исходом полуфинальной серии и играли «на расслабоне», а ростовчанки – ещё и с улыбкой. Перу Йоханссону это не понравилось, поэтому за десять минут до сирены он даже специально взял тайм-аут, чтобы призвать подопечных не терять настрой и концентрацию.
Интрига была только одна – а сможет ли «Астраханочка» выиграть конкретный матч или снова потерпит поражение. За полторы минуты до конца матча хозяйкам площадки удалось сравнять счёт, и у них появился реальный шанс поднять себе настроение победой, которая не имела турнирной ценности, но могла дать дополнительный эмоциональный бонус в игре за бронзу с тольяттинской «Ладой».
Однако на последней секунде игры Ксения Макеева забросила победный мяч, и «Ростов-Дон» одержал очередную победу над «Астраханочкой» со счетом 25:24.
Таким образом «Ростов-Дон» спокойно вышел в финал чемпионата России с общим счетом 60:49.
Первый матч финальной серии состоится 16 мая в Москве.
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