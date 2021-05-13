Но в Токио из-за проблем со здоровьем выступить уже не получится. Эх, без Варвары Олимпиада многое потеряет!

«Врачи рекомендовали не плавать». Красавица из России выиграла новый титул даже с травмой

На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, российским синхронисткам нет равных, как и всегда! Наши потрясающие спортсменки за два месяца до Олимпиады доказывают свою мощь и добывают одну золотую медаль за другой.

Впрочем, и без драматичных поворотов не обходится. Великолепная Варвара Субботина на чемпионате Европы выиграла золото, но в Токио, к сожалению, не поедет.

«Ну вот и всё!»

Соревнования в сольной программе в Будапеште состоялись 12 мая. Российская синхронистка Варвара Субботина выиграла золото в сольной произвольной программе с оценкой 96,4333.

Серьёзной борьбы за победу не получилось. Марта Федина из Украины, занявшая второе место, получила 93,7000 балла, а третьей стала Евангелия Платаниоти из Греции (90,8000).

«Мы заложники ситуации». Российских синхронисток оставили без заслуженного золота Наши девушки уверенно лидировали и уже принимали поздравления. Однако из-за проблем с музыкой выступать придётся заново.

Для Варвары это уже третье золото чемпионатов Европы. Впервые она стала чемпионкой в 2018 году, когда одержала победу в дуэте вместе со Светланой Колесниченко.

Субботина представляет Россию на международных соревнованиях с 16 лет. Сейчас ей 20 лет, а она уже четырёхкратная чемпионка мира и фаворит следующего олимпийского цикла.

Почему не этого? Да потому что на играх в Токио Варвара, к сожалению, не выступит.

«Ну вот и всё! На этом мой сезон заканчивается! Он прошёл немного не по плану, но я рада что всё смогла выдержать! Хотелось бы конечно, чтоб всё сложилось иначе, но что есть, то есть...»

«Ухо не выдержало»

Дело в том, что в Будапеште Субботина выступала с травмой, вопреки рекомендациям врачей: у спортсменки надрыв барабанной перепонки, и ей предстоит операция. После того как возник серьёзный риск для здоровья и стала вероятной потеря слуха, ей пришлось изменить программу и готовиться к европейскому первенству в облегчённом режиме с минимальной нагрузкой.

В конце апреля Варвара пропустила этап Мировой серии в Казани всё из-за тех же проблем с барабанной перепонкой. За день до начала соревнований произошел серьёзный надрыв, с которым не только выступать на соревнованиях, но и тренироваться практически невозможно.

«Ухо всё равно не выдержало – за день до начала соревнований в Казани произошёл надрыв, и стало понятно, что я не могу выполнить ни одного элемента: с «винтов» падаю, потому что кружится голова, встать на «барракуду» не могу из-за сильной боли, хотя на этом элементе глубина погружения не слишком большая», – рассказывала Варвара в интервью «RT».

С такой травмой не рекомендуется даже летать на самолёте, и домой из Казани Варваре пришлось ехать на поезде. Но уже через неделю она возобновила тренировки.

«Врачи рекомендовали полтора-два месяца не плавать. Нужно выбирать здоровье или спорт. Я сказала, что у меня чемпионат Европы. Был момент, когда могла от него и отказаться, но мы переговорили, Татьяна Евгеньевна и Татьяна Николаевна приняли решение оставить одну программу, произвольную. Убрали мне все погружения, вся связки наверху. В общем, тренировалась по-новому», – приводит слова Варвары Субботиной «РИА Новости».

«Именно так всё должно быть»

Операция запланирована уже на 20 мая. Шансов на быстрое восстановление и попадание в олимпийскую команду у спортсменки нет. На восстановление, которое предполагает отсутствие физических нагрузок, должно уйти минимум полтора месяца. А в это время другие спортсменки сборной России будут находиться на заключительном тренировочном сборе в Улан-Удэ.

Варвара Субботина – молодая и очень талантливая спортсменка. Жаль, что мы не увидим её на Олимпиаде этим летом. Однако её невероятные данные и сильный характер позволяют с уверенностью говорить, что мы ещё увидим её победы на крупнейших стартах.

«Естественно, я расстроилась, плакала, было очень обидно, но сейчас я смотрю на ситуацию так: не получилось в этот раз – значит, получится в следующий. Значит, именно так всё должно быть».

А чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште продолжается. Сборная России по синхронному плаванию лидирует в общем медальном зачете с четырьмя золотыми медалями. В копилке национальной команды награды за сольную произвольную программу (Варвара Субботина), командную техническую программу (Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина), техническую программу в миксте (Майя Гурбанбердиева, Александр Мальцев) и техническую программу в дуэте (Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко).

Однако это точно не предел для сборной России по синхронному плаванию!