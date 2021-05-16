«Я слышал, как ломается моя нога». Советский гимнаст выиграл золото после страшной аварии

Врачи обсуждали ампутацию, но всё обошлось. А через два года он вернулся в спорт. Да так мощно, что даже бронзу Олимпиады назвал провалом.

За свою короткую, но яркую карьеру российский гимнаст Дмитрий Билозерчев успел стать двукратным абсолютным чемпионом мира и завоевать три золота и бронзу на Олимпиаде. То досадное третье место спортсмен назвал провалом и завершил спортивную карьеру в 22 года.

Слишком высокие амбиции? Может быть, и так.

Вот только за три года до Олимпиады Дмитрий попал в серьёзное ДТП и почти лишился ноги.

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Врачи верили, что гимнаст сможет ходить

Будущий чемпион родился в Москве в 1966 году. Начал заниматься спортивной гимнастикой в семь лет под руководством Александра Сергеевича Александрова.

В 15 лет Билозерчев впервые выступил на чемпионате СССР и занял пятое место. Но уже через год произвёл настоящий фурор на чемпионате мира 1983 года в Будапеште: стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом, добавив к первому месту в многоборье золото в упражнениях на коне, кольцах и перекладине, и серебро – в вольных упражнениях и командном турнире.

Фото: РИА Новости

Билозерчев определённо был тем, кто пострадал от бойкота Олимпиады-1984. Если бы сборная Советского Союза отправилась в Лос-Анджелес, Дмитрий бы точно боролся за победы.

Но талантливого гимнаста этой возможности лишили. Нужно было доказывать свою силу на чемпионате мира 1985 года, к которому Билозерчев также подходил одним из фаворитов.

Но за две недели до турнира случилось страшное. 18-летний Дмитрий по дороге на тренировочную базупопал в страшную автокатастрофу недалеко от Лобни. Молодой спортсмен, находясь за рулем, не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб.

«Мою машину закрутило и вынесло в фонарный столб. Я слышал, как ломается моя нога».

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Билозерчев получил открытый многооскольчатый перелом голени. Когда через несколько часов после происшествия его привезли в клинику, нога держалась на кожно-мышечном лоскуте. Начался некроз кожи и мышц – врачи даже ставили вопрос об ампутации, но всё же смогли сохранить конечность. В то, что Билозерчев однажды вновь сможет нормально ходить, доктора верили, но о возвращении в большой спорт не было и речи.

История с аварией при этом имела ряд неоднозначных подробностей. The New York Times, ссылаясь на генерального секретаря Олимпийского комитета СССР Юрия Титова, пишет, что Билозерчев управлял автомобилем своего отца в состоянии лёгкого алкогольного опьянения. И вообще возвращался с вечеринки, устроенной во время учебно-тренировочного сбора. Косвенно нарушение дисциплины подтверждает тот факт, что Билозерчева, а также двух гимнастов, которые были с ним в машине, но не пострадали в аварии, отстранили от соревнований на год.

Фото: РИА Новости

Триумфальное возвращение

Но Дмитрию после ДТП было не до соревнований.

На несколько недель ему наложили аппарат Волкова-Оганесяна, жёстко скрепляющий ногу. Причём для спортсмена была создана специальная компоновка аппарата, чтобы спицы не касались основных мышечных структур. Впоследствии это помогло в реабилитации чемпиона.

Последствия серьёзной травмы уходили относительно быстро. Дмитрий начал не просто ходить, а возобновил тренировки. Нагружать пришлось здоровую ногу, и она не выдержала. В 1986 году из-за травмы лодыжки спортсмену потребовалась новая операция. Но он снова справился.

В 1987 году, через два года после страшной аварии Дмитрий принял участие в Кубке СССР, где проходил отбор на чемпионат мира, и в условиях серьёзной конкуренции выиграл многоборье!

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За границей о травмах Билозерчева знали. Но никто не думал, что он восстановится так быстро. появлению абсолютного чемпиона 1983 года на мировом первенстве были удивлены все.

А результат и вовсе оказался поразительным. В Роттердаме Дмитрий опять стал абсолютным чемпионом, да ещё и выиграл первый титул чемпиона мира в команде!

Такого подвига от спортсмена, два года назад почти оставшегося без ноги, точно никто не ждал!

«На кону было всё. Я доказывал, что способен на то, что мог делать раньше. О вторых местах не было и речи. Второе или 22-е – это одно и то же. Я был настроен только на победу», – рассказывал Дмитрий The New York Times после триумфального выступления на чемпионате мира.

Фото: РИА Новости

Три золота и бронза Олимпиады – это провал?

Олимпиады-1988 в Сеуле Билозерчева уже никто лишить не мог.

Эти Олимпийские игры называют триумфальными для сборной СССР по спортивной гимнастике – соперничать с ней на том турнире не мог никто. Советские гимнасты (Д. Билозерчев, В. Артёмов, В. Гоголадзе, В. Люкин, В. Новиков и С. Харьков) стали олимпийскими чемпионами в командном зачете. В личном первенстве все шесть спортсменов попали в десятку лучших.

Сам Билозерчев к командному золоту добавил и два личных – в упражнениях на коне и кольцах.

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А за золото в своём любимом многоборье Дмитрий боролся с другим советским спортсменом – Владимиром Артёмовым. Пять снарядов они шли практически вровень, но на перекладине рука Билозерчева соскользнула, и он сорвал элемент. В итоге Артёмов выиграл золото, серебро досталось Валерию Люкину, а Билозерчев получил только бронзовую награду.

Своё третье место на Олимпиаде Дмитрий называл провалом.

А вскоре после игр он завершил карьеру – в 22 года. Но от гимнастики далеко не отошёл: работал тренером, и даже после переезда в 1993 году в США он продолжил тренерскую деятельность.