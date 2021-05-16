ЦСКА готов творить историю! Чтобы добыть первый титул, нужно не проиграть в семь мячей

То, что казалось нереальным, всё же случилось. «Ростов-Дон» в гостях проиграл в первом финальном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд ЦСКА с разницей в семь мячей – 23:30. Ответный финальный матч состоится в Ростове-на-Дону 23 мая. Впервые за пять лет ростовчанки близки к тому, чтобы расстаться с чемпионским титулом. А ЦСКА уже на второй год своего существования готов творить историю.
ЦСКА к финальным матчам подошёл в оптимальном составе. В строй вернулась даже полусредняя Елена Михайличенко, пропустившая практически весь сезон из-за разрыва крестообразной связки. «Ростову» же не могли помочь травмированные Анна Вяхирева и Анна Лагерквист. И эти потери оказались невосполнимы.
Московская команда за свою недолгую историю ни разу не побеждала «Ростов», но именно к финальной серии ЦСКА подошёл в статусе если не фаворита, то как минимум равного соперника. Даже тяжелейшая полуфинальная битва с тольяттинской «Ладой» не могла поколебать этого впечатления. У ЦСКА на данный момент состав не слабее, а по глубине и качеству скамейки запасных просто сильнее ростовского.
С первых секунд хозяйки захватили инициативу. Всё благодаря великолепной игре голкипера Анны Седойкиной. Она отразила пару сложных бросков, её подруги по команде забросили – и вот пусть небольшой, но отрыв был создан. Какое-то время подопечным Пера Юханссона удавалось держаться на дистанции один-два мяча, но ближе к середине тайма москвички стали уходить в отрыв.
Тайм-аут, взятый шведским тренером «Ростова», его команде никак не помог. ЦСКА надёжнее играл в защите, более вариативно действовал в нападении, но разницу всё же сделали вратари. Седойкина провела просто шикарный матч, а выходившая на семиметровые Шана Массон заставляла соперниц ошибаться.
Сложно вспомнить, когда «Ростов-Дон» забрасывал всего восемь мячей за тайм, но именно это и произошло в матче с ЦСКА. 8:15 после первого тайма – солидное преимущество команды Ольги Акопян. Второй тайм ростовчанки начали мощно, сразу попытавшись приблизиться в счёте, но ЦСКА всё контролировал. Разрыв достигал и девяти мячей. Забивала даже Михайличенко, которая выходила, правда, только на исполнение семиметровых.
Попытки Юханссона задействовать на позиции правой полусредней (как раз на месте Вяхиревой) правую крайнюю Юлию Манагарову и вообще как-то тасовать заднюю линию к успеху не привели.
То, что ростовчанки проиграли в итоге с разницей «минус семь», а не «минус 10» и больше – «заслуга» только игроков ЦСКА. Нелепые потери и желание как можно быстрее бросить на последних минутах привело к тому, что огромное преимущество сократилось.
Но и семь мячей – солидное отставание после первой финальной встречи. Когда норвежский «Кристиансанд» добился такого преимущества над «Ростовом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, в повторной игре чемпионки России ничего сделать тоже не смогли. Сейчас ситуация схожая. Всё идет к тому, что гегемония «Ростов-Дона» в российской Суперлиге будет прервана. ЦСКА может даже проиграть с разницей менее, чем в семь мячей.
Ответный матч в Ростове-на-Дону 23 мая.
- 16 мая 2021
-
21:07
-
20:07
-
19:21
-
18:58
-
18:07
-
16:59
-
14:05
-
11:46
-
09:30
- 15 мая 2021
-
23:01
-
22:01
-
21:23
-
20:57
-
20:40
-
19:28
-
19:08
-
17:34
-
16:45
-
15:41
-
14:18
-
00:33
-
00:14
- 14 мая 2021
-
22:49
-
21:45
-
21:22
-
20:03
-
19:39
-
18:54
-
18:32
-
18:21
-
18:02
-
17:01
-
14:37
-
13:43
-
11:55