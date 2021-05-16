Всё идёт к тому, что чемпионская серия «Ростов-Дона» совсем скоро будет прервана. Но впереди ответный матч.

ЦСКА готов творить историю! Чтобы добыть первый титул, нужно не проиграть в семь мячей

То, что казалось нереальным, всё же случилось. «Ростов-Дон» в гостях проиграл в первом финальном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд ЦСКА с разницей в семь мячей – 23:30. Ответный финальный матч состоится в Ростове-на-Дону 23 мая. Впервые за пять лет ростовчанки близки к тому, чтобы расстаться с чемпионским титулом. А ЦСКА уже на второй год своего существования готов творить историю.

Улыбки — это лишнее. «Ростов-Дон» вышел в финал чемпионата России на «расслабоне» Фаворит мог и проиграть второй полуфинальный матч, но даже это не помешало бы ростовчанкам пройти в финал к московскому ЦСКА.

ЦСКА к финальным матчам подошёл в оптимальном составе. В строй вернулась даже полусредняя Елена Михайличенко, пропустившая практически весь сезон из-за разрыва крестообразной связки. «Ростову» же не могли помочь травмированные Анна Вяхирева и Анна Лагерквист. И эти потери оказались невосполнимы.

Московская команда за свою недолгую историю ни разу не побеждала «Ростов», но именно к финальной серии ЦСКА подошёл в статусе если не фаворита, то как минимум равного соперника. Даже тяжелейшая полуфинальная битва с тольяттинской «Ладой» не могла поколебать этого впечатления. У ЦСКА на данный момент состав не слабее, а по глубине и качеству скамейки запасных просто сильнее ростовского.

«Ногами играйте!» В драматичной концовке ЦСКА отстоял право биться за титул чемпионов До сенсации было рукой подать. Но москвички решили судьбу дуэли в последней атаке.

С первых секунд хозяйки захватили инициативу. Всё благодаря великолепной игре голкипера Анны Седойкиной. Она отразила пару сложных бросков, её подруги по команде забросили – и вот пусть небольшой, но отрыв был создан. Какое-то время подопечным Пера Юханссона удавалось держаться на дистанции один-два мяча, но ближе к середине тайма москвички стали уходить в отрыв.

Тайм-аут, взятый шведским тренером «Ростова», его команде никак не помог. ЦСКА надёжнее играл в защите, более вариативно действовал в нападении, но разницу всё же сделали вратари. Седойкина провела просто шикарный матч, а выходившая на семиметровые Шана Массон заставляла соперниц ошибаться.

Сложно вспомнить, когда «Ростов-Дон» забрасывал всего восемь мячей за тайм, но именно это и произошло в матче с ЦСКА. 8:15 после первого тайма – солидное преимущество команды Ольги Акопян. Второй тайм ростовчанки начали мощно, сразу попытавшись приблизиться в счёте, но ЦСКА всё контролировал. Разрыв достигал и девяти мячей. Забивала даже Михайличенко, которая выходила, правда, только на исполнение семиметровых.

Попытки Юханссона задействовать на позиции правой полусредней (как раз на месте Вяхиревой) правую крайнюю Юлию Манагарову и вообще как-то тасовать заднюю линию к успеху не привели.

«Я перестала быть женой и мамой». Гандбольный ЦСКА ждёт ещё одна смена главного тренера? Ольга Акопян призналась, что многим пожертвовала, чтобы помочь команде в сложный период, но привыкать к этому пока не хочет.

То, что ростовчанки проиграли в итоге с разницей «минус семь», а не «минус 10» и больше – «заслуга» только игроков ЦСКА. Нелепые потери и желание как можно быстрее бросить на последних минутах привело к тому, что огромное преимущество сократилось.

Но и семь мячей – солидное отставание после первой финальной встречи. Когда норвежский «Кристиансанд» добился такого преимущества над «Ростовом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, в повторной игре чемпионки России ничего сделать тоже не смогли. Сейчас ситуация схожая. Всё идет к тому, что гегемония «Ростов-Дона» в российской Суперлиге будет прервана. ЦСКА может даже проиграть с разницей менее, чем в семь мячей.

Ответный матч в Ростове-на-Дону 23 мая.