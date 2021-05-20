«Шахматы помогли мне жить». Удивительная история чемпиона, побеждавшего без рук и ног

Офицер флота Борис Пугачёв в 24 года перенёс ампутацию всех конечностей, но нашёл себя в необычном варианте древней игры.

Чуть менее 200 лет назад в России была сыграна первая в истории отечественных шахмат партия по переписке. Одним из мастеров такой игры был ветеран войны Борис Пугачёв, который в результате тяжёлого ранения остался инвалидом. Пугачёв не сдался, не жаловался на жизнь и нашёл себя в шахматах, хотя и не мог касаться фигур руками! Но стал пятикратным чемпионом СССР.

«Ампутировать всё!»

Вряд ли уроженец Москвы Борис Пугачёв думал в юности, что шахматы станут для него главным занятием в жизни. По окончании школы он поступил в Московский институт лёгкой промышленности, где сразу зарекомендовал себя отличным спортсменом, побеждая в лыжных гонках и… шахматах. Нетипичное сочетание, но Пугачёв был силён физически, в школе отлично знал математику и физику, а шахматами увлекался с детства.

Отличника учёбы, спортсмена и комсомольца руководство вуза рекомендовало к поступлению в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе в Ленинград. Пугачёв был зачислен на второй курс, и к началу Великой Отечественной войны закончил училище в звании лейтенанта и командира взвода. Когда отдельный миномётный батальон, где служил Пугачёв, был направлен на фронт в феврале 1942-го, он уже командовал ротой.

В марте 1943-го во время Ржевско-Вяземской наступательной операции Пугачёв получил тяжёлые осколочные ранения. Врачи пытались спасти офицеру жизнь, а для этого им необходимо было принять сложное решение. Как рассказывал сам Пугачёв, лёжа в лазарете он слышал приказ главного врача: «Ампутировать всё! И руки, и ноги». Гангрены удалось избежать, но старший лейтенант остался инвалидом.

Фото: Из личного архива Бориса Пугачёва

«Шахматы помогли мне жить»

Естественно, что из армии он был комиссован, долго восстанавливался, учился ходить на протезах и обходиться без рук.

Спасло его увлечение шахматами. Борис Пугачёв сначала играл с родственниками, которые помогали ему переставлять фигуры, а затем решил сыграть очно с двумя шахматистами-перворазрядниками. Фигуры, опять же переставлял с чужой помощью. Обе партии бывший офицер выиграл и понял, что в этом направлении можно развиваться.

«Шахматы помогли мне жить, – говорил Борис Павлович в интервью журналу «Шахматы в СССР» в 1981 году. – Занялся ими серьёзно, нужно было мозг загрузить».

Но в очных турнирах Пугачёв не играл. Он сконцентрировался на такой разновидности древней игры, как шахматы по переписке, когда соперники ждали письма с очередным ходом. В России первую такую партию провёл знаменитый Александр Петров, книги которого о шахматах читали Пушкин, Чернышевский, Тургенев. Петров принял вызов московских студентов и победил в партии, которая длилась пять месяцев.

Так вот, Пугачёву именно такой вариант шахматной игры был наиболее удобен. Он не касался фигур руками, мог спокойно анализировать позиции, а письма с ходами за него получали и отправляли родственники.

Чемпион-самоучка

Единственным источником информации для более глубоких знаний в шахматах у Пугачёва были книги. И шахматист-самоучка не просто развил свои способности, но и добился серьёзных успехов. В 47 лет он впервые участвовал в командном чемпионате СССР по заочным шахматам в составе сборной РСФСР и стал чемпионом, показав великолепный результат на первой доске!

В течение 15 следующих лет Пугачёв ещё пять раз участвовал в подобных соревнованиях, завоевал ещё четыре чемпионских титула и однажды стал серебряным призёром. Борис Павлович участвовал и в международных турнирах (уже лично) и также добивался побед. Он сумел стать мастером спорта СССР, изучая шахматы самостоятельно.

Непосредственно перед первым чемпионатом СССР по заочным шахматам Пугачёв получил награду, которую после войны ему вручить забыли. Он был награждён Орденом Отечественной войны I степени. Борис Павлович, в 24 года оставшийся без рук и ног, дожил до 76 лет. И на шахматах он не остановился. Пугачёв закончил физико-математический факультет МГУ и писал научные работы.