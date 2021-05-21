В чемпионате России по гандболу игроку плеснули нашатырём в глаза. Кто в этом виноват?

Крупный скандал произошёл в первом полуфинальном матче мужской гандбольной Суперлиги между «СГАУ-Саратов» и ЦСКА. Крайнему правому армейцев Алексею Фокину в глаза попал нашатырный спирт. Игрока сразу увели с площадки, а главного тренера саратовской команды Александра Алексеева судьи выгнали из зала, показав синюю карточку. Что же произошло?
Этот эпизод, предопределивший весь дальнейший ход игры, случился ровно в середине второго тайма. Врач ЦСКА Артём Крынцилов бежал со своей скамейки запасных к воротам саратовской команды, чтобы оказать помощь одному из игроков, пострадавшему в борьбе с соперником. В этом время наставник «СГАУ-Саратова» Алексеев, крайне недовольный действиями арбитров Максима Герасимова и Дмитрия Слащева, в сердцах пнул откатившийся к нему мяч. Тот отлетел в руку Крынцилова, в которой тот держал открытый пузырёк с нашатырным спиртом.
Жидкость выплеснулась из пузырька и попала в глаза Алексею Фокину, который тут же упал на площадку возле скамейки запасных саратовцев. Судьи после разбора ситуации показали синюю карточку Алексееву — это немедленное удаление с последующей дисквалификацией. Фокина увели с площадки и оказали медицинскую помощь. Предварительно у Алексея ожог роговицы левого глаза.
«Всё началось совсем не в этом эпизоде, а намного раньше, когда арбитры простили разыгрывающего ЦСКА Валентина Воробьёва, который грубо нарушил правила на выходившем один на один Андрее Трофимце. Воробьёву судьи вместо красной карточки дали всего две минуты и даже пенальти не назначили! Ну и до этого были спорные моменты. Игра стала ломаться, нервы накалились до предела, а в итоге произошёл этот несчастный случай. Я живой человек, а не робот — не сдержался. Честно говоря, я думал, что мяч попал Алексею в голову, и только потом выяснились все подробности.
Я сразу покинул зал после удаления, даже досматривать матч не стал — не видел в этом смысла. Своих парней попросил только извиниться перед Фокиным за то, что случилось. ЦСКА сильнее, они победили бы всё равно, но нужно делать это в игре. Судьи что — пожурят их и всё, а я теперь наверняка получу дисквалификацию и штраф в 50-60 тысяч рублей. Это если повезёт», — рассказал Алексеев «Чемпионату» сразу после матча.
Игра завершилась со счётом 33:24 в пользу ЦСКА, хотя после первого тайма москвичи вели с разницей всего в один мяч, а до скандального эпизода выигрывали 26:23. Но после удаления наставника саратовцы посыпались.
Алексей Фокин с повязкой на глазу уже после окончания игры вышел на площадку и пообщался с игроками «СГАУ-Саратов». Но позволит ли ему состояние глаза сыграть в ответной игре 26 мая в Москве — большой вопрос. Впрочем, этот матч по сути превратился в формальность.
ЦСКА — в финале, а «СГАУ-Саратов» будет играть в серии за третье место. Сможет ли руководить командой Алексеев — тоже непонятно. Его судьбу решит дисциплинарный комитет.
В другом полуфинале в Ставрополе бессменные чемпионы страны «Чеховские медведи» разгромили местный «Виктор» со счётом 34:24. Так что и в этой паре всё ясно, чуда в ответном матче 26 мая ждать не стоит.
- 21 мая 2021
-
22:51
-
22:18
-
22:01
-
21:51
-
21:22
-
20:59
-
20:44
-
19:37
-
19:10
-
18:53
-
17:50
-
17:48
-
17:29
-
16:32
-
15:53
-
15:04
-
12:09
-
11:26
-
11:04
-
10:08
-
09:21
-
09:18
-
08:21
- 20 мая 2021
-
23:45
-
23:36
-
22:52
-
21:00
-
20:16
-
19:52
-
19:21
-
18:55
-
18:17
-
16:17
-
10:38
-
00:23