В чемпионате России по гандболу игроку плеснули нашатырём в глаза. Кто в этом виноват?

Крупный скандал произошёл в первом полуфинальном матче мужской гандбольной Суперлиги между «СГАУ-Саратов» и ЦСКА. Крайнему правому армейцев Алексею Фокину в глаза попал нашатырный спирт. Игрока сразу увели с площадки, а главного тренера саратовской команды Александра Алексеева судьи выгнали из зала, показав синюю карточку. Что же произошло?

Этот эпизод, предопределивший весь дальнейший ход игры, случился ровно в середине второго тайма. Врач ЦСКА Артём Крынцилов бежал со своей скамейки запасных к воротам саратовской команды, чтобы оказать помощь одному из игроков, пострадавшему в борьбе с соперником. В этом время наставник «СГАУ-Саратова» Алексеев, крайне недовольный действиями арбитров Максима Герасимова и Дмитрия Слащева, в сердцах пнул откатившийся к нему мяч. Тот отлетел в руку Крынцилова, в которой тот держал открытый пузырёк с нашатырным спиртом.

Жидкость выплеснулась из пузырька и попала в глаза Алексею Фокину, который тут же упал на площадку возле скамейки запасных саратовцев. Судьи после разбора ситуации показали синюю карточку Алексееву — это немедленное удаление с последующей дисквалификацией. Фокина увели с площадки и оказали медицинскую помощь. Предварительно у Алексея ожог роговицы левого глаза.

«Всё началось совсем не в этом эпизоде, а намного раньше, когда арбитры простили разыгрывающего ЦСКА Валентина Воробьёва, который грубо нарушил правила на выходившем один на один Андрее Трофимце. Воробьёву судьи вместо красной карточки дали всего две минуты и даже пенальти не назначили! Ну и до этого были спорные моменты. Игра стала ломаться, нервы накалились до предела, а в итоге произошёл этот несчастный случай. Я живой человек, а не робот — не сдержался. Честно говоря, я думал, что мяч попал Алексею в голову, и только потом выяснились все подробности.

Я сразу покинул зал после удаления, даже досматривать матч не стал — не видел в этом смысла. Своих парней попросил только извиниться перед Фокиным за то, что случилось. ЦСКА сильнее, они победили бы всё равно, но нужно делать это в игре. Судьи что — пожурят их и всё, а я теперь наверняка получу дисквалификацию и штраф в 50-60 тысяч рублей. Это если повезёт», — рассказал Алексеев «Чемпионату» сразу после матча.

Игра завершилась со счётом 33:24 в пользу ЦСКА, хотя после первого тайма москвичи вели с разницей всего в один мяч, а до скандального эпизода выигрывали 26:23. Но после удаления наставника саратовцы посыпались.

Алексей Фокин с повязкой на глазу уже после окончания игры вышел на площадку и пообщался с игроками «СГАУ-Саратов». Но позволит ли ему состояние глаза сыграть в ответной игре 26 мая в Москве — большой вопрос. Впрочем, этот матч по сути превратился в формальность.

ЦСКА — в финале, а «СГАУ-Саратов» будет играть в серии за третье место. Сможет ли руководить командой Алексеев — тоже непонятно. Его судьбу решит дисциплинарный комитет.

В другом полуфинале в Ставрополе бессменные чемпионы страны «Чеховские медведи» разгромили местный «Виктор» со счётом 34:24. Так что и в этой паре всё ясно, чуда в ответном матче 26 мая ждать не стоит.