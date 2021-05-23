«Мне оставалось жить несколько дней». Истории о великом шахматисте Анатолии Карпове

23 мая 2021 года исполнилось 70 лет одному из величайших шахматистов в истории — Анатолию Карпову. «Чемпионат» вспомнил самые яркие истории про 12-го чемпиона мира, рассказанные им в разные годы.

«Может, это и правда помощь свыше»

Возможно, и не было бы никаких историй про Анатолия Карпова, если бы не чудесное спасение от опасной болезни. Всё это рассказала будущему чемпиону мира его мама Нина Григорьевна.

«Возможно, это просто интуиция, которую где-то можно, наверное, принять за помощь свыше. А может, это и правда помощь свыше, а ты считаешь, что интуиция и опыт. Но, собственно, я и выжил благодаря, можно сказать, Божьему промыслу. Маленьким, в несколько месяцев, серьёзно заболел коклюшем. Врачи сказали, что мне осталось жить несколько дней. А родился я в сталинские времена, отец у меня был членом партии. Ну и бабушки уговорили маму тайком меня покрестить — перед смертью. Может, из-за стресса организма в купели, но у меня уменьшился кашель, а буквально через два-три дня коклюш ушёл», — Youtube-канал Natalia Grace.

«В последний момент Фишер отказался»

Чемпионом мира Анатолий Карпов был объявлен 3 апреля 1975 года. Впервые в истории корона досталась новому чемпиону без борьбы — предыдущий её владелец американец Роберт Фишер отказался играть матч с советским шахматистом. Более того — Карпов и Фишер не провели между собой ни одной партии!

«Впечатляет его путь к званию чемпиона мира. Обыграть 6:0 и Тайманова, и Ларсена, одного из сильнейших гроссмейстеров 70-х, — фантастический результат. Ну а дальше уверенная победа над Спасским. А мемориал Капабланки в Гаване в 1965-м? Из-за санкций Госдеп закрыл Фишеру въезд на Кубу, но тот выкрутился. Играл свои партии по телеграфу, находясь в Нью-Йорке…

Наш матч стал бы уникальным событием в истории не только шахмат, но и мирового спорта. Жаль, что сорвалось. Хотя мы долго вели переговоры, встречались трижды. Последний раз — в Вашингтоне. 1977 год. Там фактически ударили по рукам. Зашли в филиппинское консульство. Кампоманес, президент ФИДЕ, отыскал машинистку, которая отпечатала всё, о чем условились. Мы уже ручки взяли, чтобы подписать соглашение. Но в последний момент Фишер отказался. Не хочу заявлять, будто он меня боялся. Но какая-то неуверенность в нём бродила», — «Спорт-экспресс».

«Он скинул с доски все фигуры и убежал»

Виктор Корчной — один из самых принципиальных соперников Анатолия Карпова. Дважды они встречались в матчах за звание чемпиона мира, и оба раза побеждал Карпов. Про матч в Багио в 1978-м сейчас снимается художественный фильм. Но после тех невероятных баталий соперники не раз встречались на турнирах, и одна из партий закончилась полётом фигур с доски.

«Это было в 1986-м в Брюсселе. Я боролся за первое место с Каспаровым. А Корчной, как известно, всегда болел за Каспарова. Мы встретились в последнем туре, он играл белыми, и я почувствовал, что он хочет играть на ничью, а ничья очень была нужна Каспарову. И в какой-то момент Корчной мне предложил эту ничью, но я отказался. У меня было микроскопическое преимущество чёрными. Я хотел из этого что-то выжать. Но если он не ошибётся, то дело должно завершиться ничьей.

В какой-то момент возник форсированный размен фигур, который вёл к ничейному исходу. Корчной посмотрел на меня: «Мол, не хотел соглашаться на ничью — так получи её». И он так издевательски смотрит на меня и делает ход, путая очерёдность. И видит в моих глазах ужас. Посмотрев на доску, он понимает, что сделал не тот ход. Корчной скинул все фигуры с доски, крикнул мне что-то обидное и убежал», — «Советский спорт».

«Матч объявили закрытым»

В истории шахмат не было противостояния более яростного и равного, чем между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Первый чемпионский матч между ними начался в 1984 году в Москве и должен был продолжаться до шести побед одного из соперников. Но в итоге президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес объявил матч закрытым без победителя при счёте 5:3 в пользу Карпова (при 40 ничьих). В 1985-м в следующем матче Карпов проиграл Каспарову и потерял чемпионский титул.

«…Дело ведь не в том, что я не выиграл у Каспарова, например, 31-ю или 41-ю партию, где на доске шестая победа просто стояла. Я уже говорил, что самую большую ошибку сделал, вообще согласившись играть в Москве. Потому что такое отрицание всех правил и обязательств, которое было продемонстрировано здесь под руководством министра спорта Марата Грамова, такого хамства ни в какой стране мира не могло случиться.

В том московском матче правила, подписанные в том числе Грамовым, не имели никакого значения. На последнюю партию нас вообще отправили в гостиницу «Спорт», где условия были кабальные по отношению к тем, с которых мы начинали. Почему тогда прервали матч, знал только один человек — президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес.

Ему одному известно, что случилось, скажем, с момента моей встречи с ним в последний день матча. Он ехал на пресс-конференцию и должен был объявить, что матч продолжается. И я точно знаю, что Кампоманесу позвонили. Кто? По моим данным, замминистра спорта Гаврилин. Он отвечал несчастным образом за шахматы, хотя в них ничего не понимал. Так вот от него был звонок, а может быть, даже он сел в машину к Кампоманесу. Понятно, что не сам Гаврилин управлял той ситуацией, а более высокие товарищи.

Конечно, и Каспаров, и я были утомлены и, наверное, истощены. Всё-таки позади было четыре месяца серьёзнейшей борьбы. Но о том, что надо было кого-то спасать и вообще вот таким образом заканчивать матч, и речи не было. Вообще проще всего было при счёте 5-0 закрыть лавочку — и был бы большой привет Гарри Кимовичу и всей его шахматной карьере. Думаю, если бы я сказал тогда что-нибудь типа «достаточно издеваться над молодым человеком, пусть поправит своё здоровье», вопросов бы ко мне не возникло», — Chess-news.ru.

«Если обыгрывать вас, то по-честному»

Карпов ещё во времена активной карьеры начал проводить сеансы одновременной игры с заключёнными, инициатором которых он сам и стал. Один из первых таких сеансов проходил в колонии строгого режима для особо опасных преступников в Рязани.

«Такие персонажи — по лицам, рукам можно понять, что побывали во всех тяжких. Смотрю, мухлюет один. Я не стал глаза закрывать, говорю: «Вы несколько ходов подряд сделали». Он: «Нет». Пришлось показать ему, что изменилось на доске. Удивительно, но вдруг этот человек, который, думаю, убил не одного в своей жизни, растерялся, покраснел: «Простите, я не хотел. Если обыгрывать вас, то только по-честному», — вспоминал Карпов.

Фото: РИА Новости

«Доказать невиновность Стрельцова невозможно»

Анатолий Карпов в начале 2000-х возглавил комиссию по реабилитации легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова, осуждённого в 1958-м на 12 лет за изнасилование. По его мнению, вина нападающего московского «Торпедо» не была доказана, но официально сделать ничего было нельзя. И объяснил почему.

«Мы направляли письма в Генпрокуратуру, утверждали, что вина Стрельцова не доказана, но… Кто-то очень хотел похоронить эту историю… В общем, под предлогом, что надо почистить архивы, дело Стрельцова было сожжено. Поэтому официально доказать его невиновность невозможно», — «Аргументы и Факты».