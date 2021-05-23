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ЦСКА стал чемпионом России по гандболу, обыграв в финале «Ростов-Дон» — подробности

«Ростов-Дон» повержен. ЦСКА стал новым чемпионом России по гандболу!
Андрей Шитихин
ЦСКА стал чемпионом России по гандболу
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Московская команда выиграла золото всего лишь на второй год своего существования.

Женский чемпионат России по гандболу завершился поражением «Ростов-Дона». Как же непривычно это для всех, кто хоть немного слышал о том, как проходили последние чемпионаты страны. Четыре года подряд ростовчанки никому не давали даже помечтать о золотых медалях, но ЦСКА прервал их гегемонию. Московская команда в финале оказалась сильнее.

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Практически всё было решено в первой игре, когда ЦСКА выиграл с разницей в семь мячей – 30:23. При этом подопечные Ольги Акопян могли выиграть и с более крупной разницей, но в концовке немного расслабились.
В Ростове-на-Дону ЦСКА устраивало даже поражение в шесть мячей, но большую часть матча московская команда диктовала свои условия. Ростовчанки, игравшие без травмированного лидера Анны Вяхиревой, вынуждены были постоянно догонять соперниц. Которые совершенно никуда не торопились в атаке и очень быстро возвращались в защиту.

А их вратарь Анна Седойкина вторую игру подряд творила чудеса. В соцсетях болельщики «Ростов-Дона» выражали надежду на то, что Седойкина не сможет два матча подряд провести на таком феноменальном уровне, но их надеждам не суждено было сбыться. При этом и вратарь ростовчанок Виктория Калинина действовала столь же здорово, но усилия Седойкиной были больше заметны, поскольку хозяйкам необходимо было создавать хоть какой-то задел, а они проигрывали.

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Попытки шведского тренера «Ростова» Пера Юханссона удивить ЦСКА странной расстановкой гандболисток в начале игру тоже ни к чему не привели. Миниатюрную разыгрывающую Милану Таженову с места линейной центральные защитники ЦСКА легко выпихивали, а вышедшая на место правой полусредней крайняя Юлия Манагарова не могла угрожать воротам москвичек с девяти метров – сила броска не та.

ЦСКА вёл и гостевую игру, выиграл первый тайм, довёл преимущество до трёх мячей, и, в общем, всё стало ясно. «Ростов-Дон» не сдался, бился до последних секунд, но всё, на что хватило теперь уже экс-чемпионок, выиграть отдельно взятый матч – 29:26. При этом команда Ольги Акопян в последние пять минут уже начала отмечать чемпионство, игроки ЦСКА просто держали мяч, бросали выше ворот и особо не мешали соперницам бросать по своим воротам.

Ну а затем выскочили на площадку, чтобы исполнить чемпионский танец.

«Ростов-Дон» завершил сезон серебром чемпионата страны, победой в Кубке и Суперкубке. А сезон ЦСКА завершится на следующей неделе – команде предстоит участие в «Финале четырёх» Лиги чемпионов.

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