В чём сила, Карлсен? Как Непомнящий может победить действующего чемпиона

Чтобы стать новым чемпионом мира, претендент из России должен двинуть шахматы вперёд. Способен ли он на это?

Новое и революционное

Каждый чемпион мира по шахматам – это суперигрок, который не просто доминировал в своё время, а внёс в развитие игры что-то новое и революционное.

Например, первый чемпион мира Вильгельм Стейниц (гражданство: Австро-Венгрия, США; годы чемпионства: 1886-1894) основал теорию позиционной игры. И в первом матче за мировую корону уверенно доказал своему оппоненту Иоганну Цукерторту, что изолированная пешка с разменами фигур становится очень слабой – это предопределило исход поединка.

Второй чемпион мира Эмануил Ласкер (Германия, 1894-1921) – удивительно умный человек, который и в Го играл, и в математике доктором стал, и сам Эйнштейн его ценил. В шахматах Ласкер являлся тончайшим психологом, который хорошо видел плюсы и минусы любого своего противника. Это позволило ему царствовать рекордный срок в 27 лет. Правда, в этом не последнюю роль сыграла война и то, что Эмануил очень долго избегал матча с Капабланкой.

Кубинский красавец Хосе-Рауль Капабланка (1921-1927) куда глубже развил позиционную теорию Стейница. Как расставлять пешки? Как действовать при борьбе коня против слона? Эти вопросы Капабланка понимал на разряд лучше своих современников, что вкупе с блестящей эндшпильной техникой позволяло Хосе-Раулю быть настоящей непобедимой машиной.

Правда, дебютом гениальный кубинец почти не занимался, а вот победивший его Александр Алехин (Россия, Франция; 1927-1935, 1937-1946) постепенно стал настоящим всеядным дебютным эрудитом. Поддержав так называемых «гипермодернистов», которые провозгласили новые подходы к изучению начальной стадии партии, Алехин просто уничтожал конкурентов, не давая им нормально развиться. Блестящее комбинационное зрение, фантазия, да и работа над всеми компонентами игры (Капабланку он обыгрывал и в эндшпиле) позволяли русскому эмигранту достаточно долго оставаться на вершине. А из-за разразившейся Второй мировой Александр Александрович и вовсе ушёл непобеждённым.

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Голландец Макс Эйве, отбиравший у Алехина титул на два года (1935-1937), показал, что никакой талант не победит без трудолюбия и всесторонней подготовки. Первым из шахматных чемпионов он являлся очень физически мощным спортсменом (с ростом под два метра), боксировал и плавал, в то время как его исторический соперник дегустировал различные спиртные напитки.

Битвы Патриарха

Шестой чемпион мира Михаил Ботвинник (СССР, 1948-1957, 1958-1960, 1961-1963) впитал в себя лучшее, что имелось у довоенных чемпионов. Он боготворил позиционные принципы Капабланки и занимался физкультурой с детства как Эйве, старался разбирать соперников по косточкам как Ласкер и, окружив их новинками, потом давить подобно танку словно Алехин. Ботвинника, через школу которого позже прошли Карпов, Каспаров и Крамник, не зря называли Патриарх – он побеждал в матчах и шахматистов, годившихся ему чуть ли не во внуки, вновь показывая, что он настоящий Мастер домашней подготовки к конкретному игроку.

Василий Смыслов (СССР, 1957-1958) оказался первым, кто хотя бы на год сумел вырвать корону из рук Ботвинника. Проигравший позднее признавался, что почувствовал – Смыслов превзошёл его в оценке позиции, да и брал много очков при откладываниях партии, на территории, которая всегда считалась вотчиной Михаила Моисеевича. Это уникальное чувство фигур помогло спустя годы совершить Василию Васильевичу невозможное – в 62 года он вышел в финал матчей претендентов, и если бы его противником там не оказался бы молодой Гарри Каспаров, то наверняка прорвался бы на поединок с Анатолием Карповым.

Михаил Таль (СССР, Латвия 1960-1961) – настоящий гений комбинаций. Когда волшебник из Риги ворвался в элиту и начал творить, выяснилось, что никто не умеет считать варианты как он. Восхождение Таля заставило всех лучших шахматистов мира переучиваться, и даже по многим учебникам, книгам того времени стало видно, что расчёту стали отдавать куда большее, нежели хитроумным позиционным нюансам. Обладая от природы слабым здоровьем, Михаил Нехемьевич после потери титула перестроился, стал дебютным гуру и выдавал гигантские беспроигрышные серии, но весь мир запомнил его тем самым Давидом, который ниспровергал постулаты эпохи Голиафа-Ботвинника.

Последний большой бой своего времени Патриарх провел против Тиграна Петросяна (СССР, 1963-1969) – Тигран Вартанович вырос на постулатах Капабланки, Нимцовича и всех классиков позиционной игры старой школы. Он шагнул вперёд, взяв лучшее из того, что было в прошлом и щедро разбавив это своим талантом. Конечно, Петросян – это не только блестящая защита, техника и позиционные заветы. Если надо, он мог ярко атаковать, и его фирменным приёмом стала позиционная жертва качества, да и вообще гроссмейстер здорово трактовал позиции с нестандартным соотношением материала.

Гений с трагической судьбой

Со второй попытки корону у Петросяна отобрал Борис Спасский (СССР, Франция, 1969-1972) – яркий мастер инициативы, баловавшийся и королевским гамбитом, но под жёсткой рукой своего наставника Игоря Бондаревского превратившийся в очень хитрого бойца и настоящего универсала, способного бороться в любых типах позиций.

Не будь старейший из ныне живущих чемпионов мира таким сибаритом, кто знает – может, ему суждено было стать одним из величайших чемпионов всех времен. Однако Спасский плохо подготовился к матчу с Робертом Фишером, потом пал под ударом Анатолия Карпова и фактически выбыл из элиты, покуда более возрастной Виктор Корчной, занимавшийся в детстве с Борисом у одного тренера Виктора Зака, продолжал штурмовать Олимп.

Фото: Getty Images

Роберт Фишер (США, 1975-1978) – гений-одиночка с трагической судьбой. Ментальные проблемы помешали американской звезде продолжить карьеру и привели к неоднозначному финалу, но в лучшие годы Фишер прошёлcя по своим конкурентам подобно бульдозеру. 6:0, 6:0…

Фактически, Бобби постарался сделать то, что некогда удалось сделать Ботвиннику – взять всё лучшее от предыдущих поколений, переработать и поставить себе на службу. Он обладал феноменальной эрудицией и знал наизусть множество партий от Стаунтона до Спасского. Отработал до идеала «свои» дебюты, обладал феноменальной техникой и тонко чувствовал, когда соперник начинал давать слабину – тут Фишер превращался в безжалостную машину. То, что американец не сыграл матч с Карповым – величайшая потеря всех времён и поколений.

Великое противостояние

Анатолий Карпов (СССР, Россия, 1978-1985) – уральский самоцвет и фантастический Игрок.

Карпов удивительно впитывал в себя всё полезное, благо, ввиду политической борьбе с американцем Фишером и невозвращенцем Корчного, ему на помощь оказались выделены лучшие силы. В те годы он доминировал во многом за счёт своей могучей тренерской бригады, но при этом и великолепно защищался, изумительно считал варианты, технично реализовывал перевес, обладал невероятно устойчивой нервной системой.

Великое противостояние с Каспаровым заставило другого «Ка» мобилизовать все резервы, что у него были – в 90-е уже без поддержки советской машины, без десятков секундантов Карпов всё равно очень долго входил в мировой топ за счёт своих выдающихся игроцких качеств. Ныне буквально каждая третья шахматная школа в России носит имя Анатолия Карпова.

Гарри Каспаров (СССР, Россия, Хорватия, 1985-2000) – любимый ученик Михаила Ботвинника, сотворивший настоящую революцию в шахматах. И так исторически совпало, что расцвет его шахматной миссии проходил в момент, когда чёрно-белую игру стали испытывать на прочность компьютеры. Многие отмечают могучую дебютную подготовку Гарри Кимовича, на службу которой он поставил электронный интеллект, но вряд ли её было бы достаточно без уникальной эрудиции чемпиона, без фантастического счёта вариантов игрока, который до сих пор считается лучшим из лучших и написал блестящие книги про шахматы и их историю.

Легендарное противостояние с Карповым – шахматное, личное и политическое (не секрет, что спортсмены до сих пор по самые разные стороны баррикад) сделало его одним из самых узнаваемых брендов нашей игры.

Фото: РИА Новости

Чемпионы XXI века

Владимир Крамник (СССР, Россия, 2000-2007) всегда являлся самым неудобным соперником для своего великого предшественника. Являясь суперигроком во всех смыслах этого слова, Крамник в шахматах оказался настоящим новатором и совершил невероятное – сумел ещё более расширить мир чёрно-белой доски, что после каспаровской революции казалось просто немыслимым. При его участии старые схемы, выброшенные на обочину истории, такие как Берлинский вариант Испанской партии, улучшенная защита Тарраша внезапно вновь стали актуальными, и их заиграла буквально вся элита. Казалось, он обладает даром предвидения – Каспаров готовился буквально на всех направлениях, а Крамник выбирал узенькую тропку, где его великий визави оказывался не готов. И позднее эта узенькая тропка превращалась в мощную, разветвлённую дорогу. Заявив о завершении карьеры, Владимир Борисович курирует подготовку юниоров в «Сириусе».

Виши Ананд (Индия, 2007-2013) – посланник родины шахмат и рекордсмен во многих отношениях. Выигрывал битвы всех сильнейших в формате нокаута, круговика и матча. Стал чуть ли ни единственным в истории, кто в схватке двух гениев сумел превзойти фактор молодости – Крамник был младше на целых шесть лет, но в битвах 2007-2008 годов победа осталась за Анандом. Индийский гроссмейстер всегда блестяще чувствовал динамическую игру, провёл немало удивительных атак, за что его прозвали «Тигром из Мадраса». До сих пор он, разменявший шестой десяток, в элите мировых шахмат и продолжает генерировать яркие дебютные идеи. Я не назвал бы здесь Виши столь креативным как Крамника, но он всегда обладал невероятной способностью в нужный момент против нужного соперника самым кардинальным способом усилить магистральную линию.

«Играть, пока давление не станет невыносимым»

Мы добрались и до действующего, шестнадцатого чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия, 2013 – наше время). Получивший в своё время университеты от Гарри Каспарова Магнус – один из самых эрудированных шахматистов нашей эпохи. Молодеёжь не изучает старые партии, полагаясь на помощь компьютера, но Карлсен, как говорят, знает чуть ли не наизусть большинство партий чемпионов СССР. Его феноменальная эрудиция определяет невероятный позиционный класс и понимание чемпиона мира. Да, скандинаву иногда скучно и иногда у него сильно падала мотивация. Он может валять дурака и разыгрывать смешные схемы или даже зевнуть в один ход, но так часто ли мы видели, чтобы Карлсена переиграли вчистую?

Во время восхождения Магнус лучше, чем кто-либо играл окончания и «выкатывал» позиции, казавшиеся бито-ничейными. По сути, он буквально заставил всю элиту подтянуть технику игры в эндшпиле. Сам Гарри Каспаров с некоторым сожалением отмечал, что по стилю игры Магнус Карлсен куда ближе к продолжению линии Карпова, чем к его собственной, каспаровской. Некоторые эксперты шли дальше и отмечали, что норвежец аккумулировал в себе лучшие качества Василия Смыслова, Анатолия Карпова и Роберта Фишера.

Фото: РИА Новости

Очень точно сформулировал игровую философию Карлсена один из претендентов Аниш Гири: «Главная его идея – увести соперника от тех схем, где тому комфортно, и играть, играть, играть, пока давление не станет невыносимым, и противник начнёт ошибаться. Чемпион мира во время партии не думает о позиции, которая стояла ходом ранее. Если ход Rc1-c2 был бессмысленным, то он без колебаний пойдёт назад на с1. Если всю партию ему приходится защищаться, но вдруг предоставляется выбор, сделать ничью или сыграть на выигрыш, то он, без колебаний, выберет второе и будет давить до бесконечности. Также Магнус обладает удивительной способностью держать невероятную концентрацию во время партии».

Как Непомнящий может победить?

Богиня шахмат Каисса – достаточно привередливая дама. Очень многие великие игроки остановились в шаге от мировой короны: Михаил Чигорин, Давид Бронштейн, Виктор Корчной, Петер Леко, Борис Гельфанд, Сергей Карякин, Фабиано Каруана. И в шахматах не было или почти не было случайных чемпионов. Историческая традиция говорит – российскому претенденту Яну Непомнящему, если он желает стать Яном Семнадцатым, будет недостаточно просто превзойти Магнуса в данный день или в данную минуту. Он должен двинуть шахматы вперёд и стать предвестником новых, глобальных перемен, которые будут ждать игру в середине XXI века.

Ряд моих хороших знакомых из элиты считает, что такого титана как Карлсен может победить продолжатель линии Алехин-Таль-Каспаров. С конкретной постановкой дебюта, инициативным стилем игры, огромной пробивной силой. Как некогда пали под их ударами непобедимые Капабланка, Ботвинник и Карпов.

Способен ли стать таким бойцом таранного типа претендент из России? Узнаем уже через полгода!