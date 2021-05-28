«А сейчас началась жизнь!» Как гимнастка Утяшева стала авторитетной телезвездой в России

Ляйсан обыгрывала Алину Кабаеву, но так и не добралась до медали Олимпиады. Зато сейчас у неё муж Павел Воля и миллионы подписчиков!

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Согласно данным исследования Romir, список спортсменов, которым доверяют россияне, возглавила бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева. Как вам такой поворот событий?

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В начале 2000-х Ляйсан выступала на соревнованиях со сломанными ногами, когда её называли обманщицей и симулянткой. Она обыгрывала Алину Кабаеву и была номером один в сборной России. А теперь Утяшева — популярная телеведущая, за которой следят миллионы поклонников.

Чемпионку нашли в продуктовом магазине

Ляйсан родилась в селе Раевка в Башкирии в 1985 году. В четыре года вместе родителями она переехала в Волгоград, где и начала заниматься художественной гимнастикой. Первый тренер Утяшевой Надежда Касьянова заметила будущую чемпионку в продуктовом магазине. Она обратила внимание на руки Ляйсан, на то, как она заламывает пальцы, и после этого предложила маме сводить дочь на пробную тренировку.

Уже в 1997-м Ляйсан попала состав сборной России и стала тренироваться под руководством великой Ирины Винер. За свою профессиональную спортивную карьеру Утяшева успела стать чемпионкой Европы, неоднократной победительницей этапов Кубка мира, международных турниров и чемпионатов России. Однако получить главную спортивную награду — медаль Олимпийских игр — талантливой спортсменке так не удалось.

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«Уже не чувствовала поясницы»

Утяшева завершила профессиональную карьеру в художественной гимнастике в 2006 году: 21-летняя спортсменка была вынуждена уйти из-за последствий тяжёлой травмы, полученной в 2002-м.

«Когда я сломала две стопы и восемь месяцев не могла ходить, от костылей появились кровоточащие мозоли под мышками. Больше года я была без движения, уже не чувствовала поясницы».

Долгое время врачи не могли обнаружить серьезную травму Ляйсан — на рентгене не было видно никаких отклонений. Поэтому долгое время жалобы молодой спортсменки на здоровье объясняли ленью, звёздной болезнью и нежеланием тренироваться.

Когда на углублённом обследовании в Германии серьёзная травма всё-таки была обнаружена, это было настоящим шоком, потому что с такими серьёзными повреждениями не то что тренироваться, но даже ходить было сложно — кости обеих ступней были серьёзно повреждены. Немецкие врачи давали минимальный шанс на восстановление и не исключали самых печальных исходов.

«Маленькая моя, как же ты ходила?»

«Винер, когда узнала о травме, плакала. Я никогда ещё в жизни не видела её в таком состоянии. Она была вся бледная, спрашивает: «Маленькая моя, как же ты ходила?». А у меня истерика. Выходит врач-немец, говорит: «Мы не берёмся». Винер предлагает деньги, всё, что нужно, а они отказываются. Немцы давали 20 процентов на то, что всё закончится хорошо. Они боялись рисковать. Винер потратила ещё два месяца, чтобы найти хирургов в Москве».

Несмотря на тяжелейшее восстановление после нескольких операций, Утяшева вернулась в профессиональный спорт. В 2004 году она выступила на чемпионате России и прошла отбор на чемпионат Европы, где в качестве запасной выиграла ещё одну золотую медаль.

Фото: РИА Новости

При подготовке к Олимпиаде-2008 Ляйсан получила очередную травму — на тренировке у спортсменки «вылетело» колено. После этого Ляйсан приняла решение уйти из профессионального спорта.

«На пекинскую Олимпиаду я уже поехала в статусе спортивного комментатора, хотя должна была на ней выступать. Больше скажу: я должна была выиграть в Пекине. Это было абсолютно всем понятно. Я уже в 16 лет выигрывала у Алины Кабаевой Гран-при, когда она была на пике формы. И было очевидно, кто будет в доме хозяин через два-три года».

«Жить начала только в 21 год»

После завершения спортивной карьеры Ляйсан начала новый этап жизни. Она стала работать на телевидении, вела утреннее шоу на НТВ, была автором и ведущей программ «Личный тренер» и «Фитнес со звёздами».

«Раньше я о человеческих, бытовых вещах вообще не думала. Я жить-то как все нормальные люди начала только в 21 год. Смогла позволить себе отмечать праздники, учиться готовить. До этого в голове всё время сидела мысль: есть нельзя, то нельзя, главное — не пропустить тренировку. Сколько себя помню, всю жизнь приходилось держать себя в ежовых рукавицах. А сейчас началась жизнь!»

С 2014 года Ляйсан — ведущая популярного телешоу «Танцы» на телеканале ТНТ, и с этой ролью она справляется достаточно успешно. По итогам второго сезона она стала лучшей телеведущей по версии журнала Glamour. Также Утяшева регулярно принимает участие в различных телевизионных шоу и программах, становится гостем на известных YouTube-каналах. Недавно она приняла участие в новом шоу на ТНТ «Музыкальная интуиция».

В 2012 Утяшева вышла замуж за известного комика Павла Волю, с которым познакомилась на съёмках программы Comedy Club. Сейчас пара воспитывает двух детей: Роберта и Софию.

«Я могу только поучиться у него спокойствию, рассудительности, умению разбираться в людях», — неоднократно говорила Утяшева о своём муже.

Миллионы зрителей. Миллионы подписчиков

Ляйсан активно ведёт свой инстаграм-аккаунт — на неё подписано 4,8 миллиона человек. Там она делится с подписчиками историями из своей жизни и рассказывает о новых проектах, которых у бывшей гимнастки действительно очень много.

Один их таких проектов — новое шоу на YouTube, которое Утяшева запустила в период пандемии. Она проводит домашние тренировки и зарядки со звёздами. Гостями становились Михаил Галустян, Гарик Харламов, Максим Галкин, Юлианна Караулова и десяток других знаменитостей.

В 2015 году вместе со своим мужем Павлом Волей она представила информационно-образовательный проект «Сила Воли». Пара рассказывает о восстановлении здоровья, гибкости тела, здоровом образе жизни, сохранении интеллектуальной бодрости и развитии умственной эффективности. Также Ляйсан создала собственное танцевальное шоу Bolero, с которым активно гастролирует по России.

Можно с уверенностью сказать, что бывшая спортсменка действительно нашла себя после завершения спортивной карьеры. Ляйсан Утяшеву как телеведущую знают лучше, чем как спортсменку, в начале 2000-х добывавшую для России титулы на мировой арене.