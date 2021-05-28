«Такой праздник должен быть в каждом городе Арктики». Большой кёрлинг снова в России

Кёрлинг окончательно прописался за Северным полярным кругом. Теперь это очевидно, ведь престижный Кубок Арктики проводится здесь уже в пятый раз. Дудинка радушно встречает лучших кёрлеров мира, и каждый раз организаторы готовят специальный сюрприз. В этом году им стало выступление Манижи — певицы, которая в Заполярье прилетела практически прямо из Роттердама, где представляла нашу страну на конкурсе Евровидение.

От платья пришлось отказаться

Кёрлинг мирового уровня вернулся в Дудинку после вынужденной паузы, связанной с пандемией. Пятый, юбилейный Кубок Арктики, организованный при поддержке компании «Норникель», собрал звёздный состав участников. Причём как непосредственно в турнире, так и на шоу, организованном в честь его открытия.



Для Манижи выступление в Дудинке стало одним из первых после возвращения из Роттердама. Певица вышла на сцену в фирменном красном комбинезоне и исполнила свою конкурсную песню Russian Woman. Правда, от объёмного платья, которое было в начале номера на «Евровидении», пришлось отказаться — слишком уж сложная конструкция, чтобы доставить её за Полярный круг.

Фото: Евгений Тумашов

А ещё на лёд вышли профессиональные танцоры — олимпийские чемпионы по фигурному катанию Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Причём Дмитрий в Дудинке будет поддерживать свою любимую девушку Анну Сидорову, которая в паре с Алексеем Тимофеевым считается одним из фаворитов турнира.

«Россия сейчас является председателем Арктического совета, — напомнил первый вице-президент Олимпийского комитета России, помощник президента России Игорь Левитин. — Существует программа по развитию туризма и спорта, и завтра мы будем обсуждать все эти вопросы с губернатором Красноярского края. Эти соревнования — настоящий праздник. И такой праздник, я считаю, должен быть в каждом из наших городов, которые находятся в Арктике. Здесь живут люди, которые хотят заниматься спортом. Необходимо создавать для этого условия, и чтобы во всех городах были такие же современные арены, какие есть в Дудинке и Норильске».

«Мы всегда декларировали, что одним из основных направлений для компании, наряду с многими инвестиционными проектами, которые мы реализуем, являются спорт и здоровый образ жизни, — подчеркнул старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин. — Для нас Кубок Арктики — это, прежде всего, драйв. Без турнира такого уровня невозможно было бы представить создание манежа и многих объектов в Дудинке. Кёрлинг — это драйвер для улучшения спортивной инфраструктуры города, возможность для наших детей узнавать новое. Благодаря турниру про Дудинку уже узнал весь мир».

«Обстановка на Кубке захватывающая. Это очень приятно»

Сам турнир стартовал ещё до церемонии открытия, свой первый матч сыграла экспериментальная пара, составленная из скипов мужской и женской команд — Сергея Глухова и Алины Ковалёвой. Ребята впервые играют вместе, зато оба завершают свои самые успешные сезоны в карьере.



Глухову удалось привести свою команду к четвёртому месту на чемпионате мира и впервые в истории российского мужского кёрлинга завоевать олимпийскую лицензию. А Ковалёва вместе с командой стала серебряным призёром чемпионата мира. На Кубке Арктики звёздный дуэт стартовал с победы. В своём первом матче Ковалёва и Глухов выиграли у Харри Лилла и Каролин Кааре из Эстонии — 8:7.

Фото: Евгений Тумашов

«Игра была очень интересной, — рассказала Ковалёва. — Мы допустили пару грубых ошибок, что привело к равному счёту. Все решалось в последнем энде. Сложности притирки? Да нет, все нормально, нам комфортно друг с другом. Возможно, наших соперников чуть раздражает то, что мы так долго думаем. Мы любим поболтать о тактике и стратегии. Обстановка тут захватывающая, есть ощущение, что ты на каких-то международных соревнованиях. И это очень приятно».



Игры продолжатся в ближайшие два дня, предсказать победителя сейчас крайне сложно. Так, например, в первом круге призёр чемпионата мира Анна Сидорова и Алексей Тимофеев разгромили Фредрика Нюмана и Софи Бергман из Швеции — 8:1, а Кира Езех и Алексей Стукальский выиграли у Дарьи Морозовой и Олега Красикова — 7:5. Всё самое интересное впереди!