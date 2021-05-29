Худший результат и травма. Неужели непобедимая Ласицкене сломлена перед Олимпиадой?

Трёхкратная чемпионка мира с 2015 года не терпела таких неудач, как в начале этого лета. Будет ли Мария бороться за золото в Токио?

Российская лёгкая атлетика разрушена допинговыми скандалами и санкциями. От некогда мощной команды осталось лишь насколько сильных спортсменов, способных добиться серьёзных успехов на мировом уровне. Мария Ласицкене на протяжении последних лет показывала превосходные результаты и была непобедима на главных международных стартах.

Хотелось верить, что Маша наконец-то блеснёт и на Олимпиаде. Если её туда, конечно, пустят…

Но в мае 2021-го она показала свой худший результат, а затем на тренировке получила травму, из-за которой пропустит ближайшие соревнования. Неужели неурядицы и трудности сломили сильнейшую легкоатлетку России? Или за оставшиеся два месяца она сможет прийти в лучшую форму?

«Маша сейчас под контролем врачей»

В конце мая Мария получила повреждение во время тренировки. Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту прошла медицинское обследование, после которого стало ясно, что в ближайших соревнованиях спортсменка принять участия не сможет. Планировалось, что Ласицкене выступит на турнирах во французском Монтрёе (1 июня) и финском Турку (8 июня).

«Надеемся, что Мария сумеет полностью восстановиться к чемпионату России, который пройдёт с 23 по 27 июня в Чебоксарах», – рассказала менеджер спортсменки Ольга Назаровой ТАСС.

Именно по результатам чемпионата России будут выбраны 10 легкоатлетов, которые смогут выступить на Олимпиаде в Токио с 23 июля по 8 августа. Впрочем, должно случиться что-то совсем уж сенсационное, чтобы лучшая прыгунья в высоту в мире не поехала на Игры.

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский тоже настроен позитивно:

«Да, Маша получила небольшую травму и находится сейчас под контролем врачей. Я думаю, что в ближайшее время она полностью восстановится, и все будет нормально. До Олимпийских игр еще достаточно много времени, чтобы быть в хорошем состоянии», – приводит слова Борзаковского ТАСС.

Без олимпийской медали

Тем не менее, до Олимпиады остаётся уже меньше двух месяцев. И сама мысль о том, что 28-летняя Ласицкене вновь может пропустить главный старт в карьере, заставляет содрогнуться.

Мария — сильнейшая легкоатлетка страны, первая и единственная в истории трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин), двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, четырёхкратная победительница Бриллиантовой лиги IAAF.

С 2016 по 2018 год Ласицкене выиграла 45 турниров подряд – это феноменальный результат!

В конце 2020-го Маша была признана лучшей прыгуньей в высоту по версии американского журнала Track & Field. Выиграла все пять турниров, в которых принимала участие, а её лучшим результатом стало выступление на турнире «Русская зима», где она преодолела планку на высоте 2,05 метра.

Но при этом олимпийской медали у титулованной российской спортсменки до сих пор нет.

Результаты 2020 года показывают, что к прошлому сезону, который должен был стать олимпийским, Ласицкене подошла в прекрасной форме. Она была бы главной претенденткой на медали, но всё спутала пандемия, из-за которой Олимпиаду перенесли на год вперёд.

«Я никогда не прощу тех, кто не пустил Машу в Рио»

А вообще Мария могла стать олимпийской чемпионкой еще в Рио-2016, но туда её, как и других российских легкоатлетов, просто не пустили.

«Честно говоря, я мечтал, чтобы Маша стала чемпионкой мира и Олимпийских игр, и боялся, что не смогу подвести её к этому в каких-то психологических или технических моментах. Но я никогда даже представить не мог, что препятствием станет то, что сейчас происходит. Маше, сильнейшей высотнице в мире, приходится без каких-либо оснований пропускать старты.

Это несправедливость, двойные стандарты. Я никогда не прощу тех, кто не пустил Машу в Рио», – не скрывал своей досады тренер Марии Геннадий Габрилян.

В 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федерация из-за систематических допинговых нарушений. По этой причине российские спортсмены до сих пор вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе – без флага, гимна и с подписью ANA (Authorised Neutral Athlete – нейтральный атлет) вместо привычного RUS возле фамилии.

После этого возникало ещё много проблем, когда российских легкоатлетов не пускали на международные старты даже под нейтральным флагом! Страдали невинные спортсмены, среди которых была и Ласицкене. В 2020 году Мария, как и другие российские легкоатлеты, не выступала на международных турнирах из-за антидопинговых санкций.

Допинговые проблемы продолжаются?

Весной 2021 российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не смогли выступить на чемпионате Европы по легкой атлетике. В ВФЛА заявила, что сделали всё возможное, но решить вопрос не удалось, и сборная пропустила один из этапов подготовки к летней Олимпиаде.

В марте над россиянами сжалились – выдача нейтральных статусов была возобновлена. Главное условие – не более 10 спортсменов на крупнейших стартах, и очень много «но», которые даже сейчас не позволяют на 100 процентов утверждать, что лучшие российские легкоатлеты выступят в Токио.

Сама Мария не раз высказывалась на тему проблемы допинга в России и неоднократно критиковала деятельность ВФЛА, которым не удалось восстановить международный статус.

Худший результат с 2015 года

Ласицкене в 2021 году получила нейтральный статус и перед Олимпиадой снова выступает на международных соревнованиях. Но пока безуспешно. На турнире в Дессау (Германия) российская спортсменка с результатом 1,80 метра стала седьмой. Это худший результат с 2015 года и первый за шесть лет международный турнир, на котором спортсменка не смогла завоевать медаль.

Дальше был этап «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде — четвёртое место. Результат – 1,88 метра.

Неужели многочисленные допинговые скандалы и весь бардак в российской лёгкой атлетике всё-таки смог негативно повлиять на лучшую прыгунью мира? Окончательный ответ на этот вопрос, безусловно, давать рано. Всё-таки два месяца – это большой срок, чтобы вернуть себе отличную форму.

Результаты Марии на старте летнего сезона настораживают. Но, хочется верить, что 7 августа на олимпийском стадионе в Токио Ласицкене развеет наши последние сомнения в своей силе.