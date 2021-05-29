Может быть, не хватило эмоций после великолепной победы в чемпионате России.

Выиграть Лигу чемпионов с первой попытки ЦСКА не смог. Но бился до самого конца!

В погоне за сенсацией

23 мая московский ЦСКА написал новую главу в истории российского женского гандбола, одолев в финале национального чемпионата мощный и именитый «Ростов-Дон». Армейская команда добилась такого громкого успеха уже на второй год своего существования. Однако невероятной эту победу, конечно, не назвать: за эти два года ЦСКА собрал очень мощный по национальным меркам состав, и во многом закономерно навязал борьбу фавориту из Ростова-на-Дону.

Но с одним только золотом чемпионата России ЦСКА сезон заканчивать не планировал.

Вот уж где можно сотворить настоящую сенсацию — так это в «Финале четырёх» Лиги чемпионов, куда армейская команда пробилась пусть и не без труда, но с первой попытки! Для того чтобы в первом же сезоне в Европе выиграть главный трофей, оставалось одержать лишь две победы.

В схватке сильнейших компанию ЦСКА составили «Дьёр» из Венгрии, «Брест» из Франции и «Вайперс» из Норвегии. И именно с норвежками россиянкам предстояло сыграть в полуфинале.

Норвежки тоже остановили «Ростов-Дон»

Команды из России и Норвегии оказались в разном положении. ЦСКА всю весну играл на национальной арене, и ещё неизвестно, какой эффект после победного финала чемпионата России мог оказаться сильнее: то ли радость победы, то ли эмоциональная выхолощенность.

«Вайперс» же в национальных турнирах не играл практически с зимы! Впрочем, побеждать в Европе ей это не мешало. Не стоит забывать, что именно норвежки не пустили «Ростов-Дон» в «Финал четырёх». Причём уже тогда у команды из Скандинавии была пауза, и она целый месяц целенаправленно готовилась к двухматчевому противостоянию на юге России.

К слову, «Вайперс» хоть и поопытнее ЦСКА, но в «Финале четырёх» оказался лишь во второй раз. Первый заход завершился третьим итоговым местом в сезоне-2018/2019.

ЦСКА разыгрался

ЦСКА и «Вайперс» на арену в Будапеште вышли вторым заходом. В первом полуфинале сошлись «Дьёр», выигравший до этого три подряд розыгрыша Лиги чемпионов, и «Брест». И француженки в напряжённом противостоянии всё-таки оставили венгерок без четвёртой победы. Судьба встречи решилась в серии пенальти. И стало понятно, что в главном турнире Европы будет новый чемпион, ведь ни одна из трёх оставшихся команд ни разу в своей истории Лигу не выигрывала.

Российская и норвежская команды с первых же минут бросились в атаку. Темп игры был очень высоким, и поначалу не все с ним справлялись — ошибок было много. Казалось, что норвежкам такая игра подходит лучше, но оторваться в счёте у них никак не получалось. Катрин Лунде играла великолепно, но у гандболисток ЦСКА всё равно получалось забивать.

К середине первого тайма российская команда освоилась и даже вышла вперёд — 6:5. Пошла игра у Дарьи Дмитриевой, у Полины Ведёхиной, и ЦСКА укрепил своё преимущество — 9:7.

Казалось, что российская команда устроит шикарную битву за финал Лиги чемпионов.

Перелом и поражение

Но уже в середине первого тайма в игре ЦСКА что-то сломалось. Буквально за пять минут «Вайперс» перевернул ход матча. «Плюс два» превратились в «минус четыре», и даже тайм-аут Акопян остановить это не смог. Вместо Седойкиной в ворота российской команды вышла Массон, с ходу совершившая пару классных сейвов. Однако устроить обратный перелом ЦСКА не смог. Более того, пропустив на последней минуте дважды, ушёл на перерыв не в лучшем настроении — 12:18.

Сразу после перерыва ЦСКА не сотворил чудо и не смог отыграть разом большой отрыв, но хотя бы не раскис и продолжал бороться. Отрезками российская команда действительно смотрелась получше, но это могло бы иметь решающее значение при равном счёте, а не при «минус шесть».

Очень здорово вышла на замену Юлия Маркова, с ходу отправившая в чужие ворота два мяча. Да и сами игроки «Вайперс», кажется, подрасслабились: в середине второго тайма ЦСКА трижды подряд наказал соперника за расхлябанность — 21:24. Но Гьекстад тут же взял тайм-аут, взбодрил подопечных, и те в течение пары минут успокоили воодушевившихся соперниц — 26:21.

ЦСКА до самого конца не хотел смириться со своей участью — бежал вперёд и забивал. Но тут, как в шахматах: размен и открытая игра выгоднее тому, кто имеет преимущество.

«Вайперс» довёл дело до уверенной победы — 33:29. Но ЦСКА провёл в Лиге чемпионов отличный сезон для дебютанта. Хотя — почему «провёл»? Впереди ещё битва с «Дьёром» за третье место!