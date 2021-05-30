Россия завоевала две медали на Кубке Арктики по кёрлингу. Но трофей уехал в Швейцарию

Кубок Арктики прошёл в Дудинке уже в пятый, юбилейный раз. Причём в этом году он оказался особенно важен не только для российского, но и для мирового кёрлинга. В период пандемии количество элитных турниров можно пересчитать по пальцам. Но Дудинка пришла на помощь международной федерации, организовав турнир по микст-даблу со звёздным составом участников. Помимо лучших российских пар, в Заполярье приехали команды из Швейцарии, Италии, Венгрии, Швеции и Эстонии.
Россия с медалями, но без золота
Главной интригой турнира было противостояние двух главных скипов женской сборной последних лет — Алины Ковалёвой и Анны Сидоровой. Обе в разные годы становились серебряными призёрами чемпионата мира, причём Ковалёва — буквально несколько недель назад.
Напарником Ковалевой стал скип мужской сборной Сергей Глухов, и смелый эксперимент полностью оправдался. На групповом этапе дуэт выиграл все четыре встречи, причём в заключительном матче они победили еще одну звезду женского кёрлинга Киру Езех, выступавшую с Алексеем Стукальским. Все свои игры Ковалёва и Глухов выиграли с разницей в один камень, то есть характера им точно не занимать.
Фото: Евгений Тумашов
А вот Сидорова и Тимофеев из группового этапа, к сожалению, не вышли. В заключительной встрече они уступили венграм Секереш и Надю — 3:11. Всего в активе пары две победы и два поражения.
В полуфинале соперниками лучшей российской пары стали победители московского этапа Мирового тура Анна Самойлик и Константин Васьков, и они сумели обыграть фаворитов со счётом 10:5. К сожалению, в финале россияне ничего не смогли противопоставить чемпионам Швейцарии Хюрлиман и Шваллеру и уступили — 2:9.
Так что юбилейный Кубок Арктики едет в Швейцарию, а серебряные и бронзовые медали остаются в России. Ведь Ковалёва и Глухов сумели собраться и обыграть итальянцев Гаспарини и Реторназ в борьбе за третье место.
Фото: Евгений Тумашов
Туризм и спорт в Арктике будут развиваться
Одним из главных событий Кубка Арктики, помимо непосредственно кёрлинга, стало выступление участницы «Евровидения» Манижи на церемонии открытия. Манижа, кстати, впервые увидела вживую соревнования по кёрлингу и осталась под большим впечатлением.
А ещё турнир имел стратегическое значение. Помощник президента России Игорь Левитин на церемонии открытия анонсировал заседание Совета по развитию Арктики, в результате которого тема развития спорта в этом регионе получит новое звучание. И такой разговор в дни турнира действительно состоялся в Норильске.
«Мы увидели те программы, которые делаются на международном уровне, и поняли, что в Арктике существует и международный спорт, и туризм, — рассказал Левитин. — Мы договорились, что нужна более тесная координация как на международном уровне, так и в России. Потому что каждый регион, а у нас девять субъектов Российской Федерации относятся к Арктической зоне, и каждый субъект проводит свои игры, свои виды спорта, но у нас нет единого календаря, где мы могли бы проводить, скажем, единые всероссийские арктические игры. Мы об этом говорили».
Интересно, что заседание Совета с участием Левитина и министра спорта Олега Матыцина прошло в новом спортивном дворце «Айка». Трёхэтажный спорткомплекс был построен при поддержке компании «Норникель» и торжественно открыт этой зимой.
«Я выразил признательность компаниям, которые поддерживают развитие спорта и туризма в арктической зоне, — подчеркнул министр спорта Матыцин. — В Красноярском крае это прежде всего компания «Норникель». Сегодня мы находимся во дворце спорта, который был построен не только для проведения соревнований, но и для жителей города. Важно понимать, что сегодня спорт и туризм почти невозможно разделить. Спорт активно влияет на развитие туризма, и крайне важно, чтобы все люди были обеспечены доступной спортивной инфраструктурой. Надеюсь, что сегодняшняя стартовая площадка и те планы, которые мы наметили, позволят реализовать все программы».
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