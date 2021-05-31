«Злость где?» Почему ЦСКА откровенно провалился в последнем матче Лиги чемпионов

Заключительный матч сезона у женского гандбольного ЦСКА вышел откровенно провальным.

В матче за третье место в Лиге чемпионов столичная команда была разгромлена венгерским «Дьёром» со счётом 21:32. Борьбы не было: интрига в матче умерла уже к десятой минуте.

Так что же произошло с ЦСКА? Почему команда так плохо провела последний матч?

Новость по теме ЦСКА уступил «Дьёру» в матче за третье место в Лиге чемпионов

Глаза не горели

«Запоминается последняя фраза», – это прекрасно знал Штирлиц. У ЦСКА эта последняя фраза получилась абсолютно неубедительной, потому и подпортила поклонникам армейского клуба настроение в самом конце весны. Но если отбросить этот злополучный поединок с «Дьёром», то останется практически безупречный сезон. Результаты его говорят сами за себя: ЦСКА уже во второй год своего существования выиграл чемпионат России и дошёл до «Финала четырёх» Лиги чемпионов. Если это нельзя назвать выдающимся результатом, то что тогда?

Да, говорят, что «Ростов-Дон» уже не тот, что был раньше. Но качества игры ЦСКА в финале национального чемпионата это никак не умаляет. Это не ростовчанки расслабились и отдали свой титул, а москвички напряглись и красивой, качественной игрой его у соперниц отобрали.

Безусловно, команда Ольги Акопян была блестяще настроена на финальные матчи чемпионата России. Глаза у девчонок горели, а потому и игра спорилась. Девушки из ЦСКА были уверены, что могут завоевать золотые медали здесь и сейчас, и, изрядно попотев, сделали это!

В «Финале четырёх» Лиги чемпионов горящих глаз почему-то не было. Не было ни страсти, ни даже злости. Недаром Акопян в одном из тайм-аутов задавала риторический вопрос: «Где злость?»

Наверное, все эмоции сгорели неделей раньше. Команда добилась лучшего результата в своей истории, порадовалась, отпраздновала. А через неделю нужно повторять всё это снова. Только соперники ещё мощнее. А сил больше не становится – тяжелейший сезон на исходе.

И если в полуфинальном поединке с «Вайперс» ЦСКА бился, и даже при «минус 6» пытался сократить отставание, вернуться в игру и сотворить сенсацию, то в финале этого не было.

Да, «Дьёр» – это лучшая команда Европы трёх последних лет. Но разве не с ней ЦСКА бился на старте сезона? В первом же матче у венгерок отобрали очки – 27:27. А в игре второго круга долго боролись на равных даже без лидеров – Дарьи Дмитриевой и Елены Михайличенко.

«Дьёр», конечно, очень хотел реабилитироваться перед своими зрителями за поражение в полуфинале турнира. А ЦСКА будто бы не хотел уже ничего. Хотя, скорее, не мог.

Что будет на третий год?

«Четвёртое место — не призовое. И единственное, может быть, оправдание такому результату – то, что команда в первый раз выступала в финале Лиги чемпионов. Но я не увидел той игры, которую хотел увидеть. Хороших действий в защите нет, а в нападении игра идёт индивидуально: спортсменки делают то, что задумали. Командной игры в целом нет, нет хорошего взаимодействия между игроками. И очень много огрехов, хотя гандболистки в команде собраны достаточно достойные», – рассказал «Р-Спорт» о своих впечатлениях Евгений Трефилов.

С Трефиловым трудно не согласиться. Состав у ЦСКА действительно мощнейший даже по европейским меркам. Однако команде, как кажется, пока не хватает сыгранности. Той самой, когда с закрытыми глазами знаешь, куда отдавать передачу, потому что там точно есть партнёр. Тогда и на индивидуальные действия в сложные моменты сбиваться не приходится.

Ну и сил бы, конечно, побольше. Понятно, что тот же «Вайперс» несколько месяцев только к Лиге чемпионов и готовился – во многом поэтому и одержал свою первую победу. Но ЦСКА должен был и норвежской команде оказать более мощное сопротивление. Если уж не за счёт физического превосходства, то на характере, которого нашим гандболисткам обычно не занимать.

Задачи, поставленные на второй год, команда выполнила на все 100 процентов – золото в России взяла, до «Финала четырёх» дошла, хотя мало кто её там ждал.

Впереди – третий. И в этот раз ЦСКА наверняка захочет Лигу чемпионов выиграть. По крайней мере, выход в финальный раунд потолком для себя точно считать не будет.