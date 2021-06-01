В шаге от юбилея. «Чеховские медведи» близки к продлению поразительной чемпионской серии

20 чемпионств подряд! Автором такой поразительной победной серии может стать клуб «Чеховские медведи», если и в 2021 году сможет добыть золото. В финале фаворит из Чехова сошёлся с московским ЦСКА и 31 мая уже сделал первый шаг к очередному чемпионству.

«Медведи» имеют все шансы добыть золото уже 5 июня.

Новость по теме Гандболисты «Чеховских медведей» вышли вперёд в финальной серии ЧР с ЦСКА

Шесть удалений – не помеха

Первый матч финальной дуэли состоялся в Москве. Счёт в игре открыли «Медведи». На второй минуте Александр Котов забросил мяч в ворота голкипера сборной России Виктора Киреева.

ЦСКА ответил на четвёртой минуте, после удаления ключевого защитника чеховцев Романа Остащенко. Дмитрий Ильченко моментально воспользовался шансом и забросил первый мяч в ворота «Чеховских медведей» в матче. 1:1 за почти пятиминутку – не слишком зрелищно. И команды будто бы решили это исправить – всё оставшееся время первого тайма заняла яркая перестрелка.

Тяжелее в ней приходилось команде из Чехова, которая одно за другим получала удаления и всего за первый тайм оставалась в меньшинстве шесть раз. ЦСКА, для сравнения, – лишь дважды.

Вот только по результату на табло эта разница была не заметна. Обе команды играли в атаке значительно лучше, чем в обороне, показывали хорошую реализацию, а потому первый тайм завершился со счётом 16:15 – ЦСКА так и не удалось оторваться больше чем на один мяч.

ЦСКА поставили в тупик

Во втором тайме «Чеховские медведи» продолжили получать наказания от судей. Но это по-прежнему не мешало им играть на результат. Более того, уже на 36-й минуте гости вырвались вперёд на два мяча и за всё оставшееся время так и не позволили хозяевам хотя бы сравнять счёт.

Большую роль в итоговой победе сыграл вратарь «медведей» Артём Грушко, который поймал кураж и отразил во втором тайме более половины бросков соперника. Также нельзя не отметить смену оборонительной схемы команды Максимова: вместо «5-1» чеховцы заиграли «6-0», и если не поставили этим москвичей в тупик, то уж точно заметно усложнили им жизнь.

Борьба за победу в первом матче серии по сути завершилась на 55-й минуте, когда при счёте 22:26 ЦСКА лишился основного ключевого игрока: красную карточку за грубость получил Ильченко.

Последние минуты команды просто доиграли. «Чеховским медведям» уже не было смысла увеличивать разницу в счёте, ведь в отличие от женского турнира, в финале у мужчин разница в мячах не суммируется. Чтобы забрать золото, нужно просто выиграть два матча финальной серии.

Первая игра завершилась со счётом 29:24. «Чеховские медведи» повели в серии. Далее игра переезжает в Чехов, где команды сыграют 5 июня. Если ЦСКА удастся одержать победу во втором матче финала, то на 6 июня будет назначена третья игра, которая также пройдет в Чехове.