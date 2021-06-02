«Бороться за медаль реально». 45-летняя гимнастка Чусовитина хочет побить рекорд Олимпиады

С момента первой большой победы Оксаны прошло 30 лет. Соперницы давно забыли о большом спорте, а Чусовитина ещё бьётся за медали!

Оксана Чусовитина решила снова опровергнуть предположение о том, что спортивная гимнастика – спорт молодых. Спортсменка готовится поехать на Олимпиаду в Токио, чтобы биться там за медаль. Для Чусовитиной эти Олимпийские игры станут (страшно подумать!) восьмыми в жизни!

30 лет назад Оксана впервые выступила на чемпионате мира и с ходу завоевала две золотые награды. А через год в Барселоне стала олимпийской чемпионкой в составе Объединённой команды республик СССР. Её подруги и соперницы уже давно забыли о большом спорте, а она продолжает тренироваться, выходить на помост и добиваться успеха. На Играх в Токио ей будет 46 лет.

Участие в восьмой Олимпиаде для гимнастки – уникальное достижение и небывалый рекорд. В мире всего 13 человек принимали участие в восьми или более олимпийских турнирах, но почти все они – представители видов спорта, где возраст имеет меньшее значение: конном и парусном спорте, а также стрельбе или гребле. Даже семь Олимпиад для гимнастики – рекорд. А уж восемь…

«Цель подняться на пьедестал существует до сих пор. Я очень серьёзно готовлю опорный прыжок, его сложность ничем не отличается от сложности прыжков тех девочек, которые выступали в финале чемпионата мира в Штутгарте, так что, считаю, бороться за медаль вполне реально. Не имея цели, очень сложно идти вперёд. Хотя мне никогда не требовалась какая-то дополнительная мотивация. Просто нравится то, чем я занимаюсь», – приводит слова Чусовитиной RT.

1991. 16-летняя Оксана Чусовитина прошла тяжелейший отбор в сборную Советского Союза и сразу же выиграла две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате мира в Индианаполисе.

1992. Чусовитина приехала на свою первую Олимпиаду в Барселоне. Там девушки из бывшего СССР выступали под белым флагом с олимпийскими кольцами, но это не помешало нашим гимнасткам выиграть золотые медали в командном первенстве.

Однако из-за социальных переворотов, которые происходили в стране в это время, победа осталась практически незамеченной. В Москве молодая спортсменка оказалась никому не нужна, поэтому она вернулась в родной и уже независимый Узбекистан и продолжила тренировки там.

1993. Вместе с другими спортсменками олимпийской сборной Чусовитина попала в труппу шведской компании «ТЭСС». Гимнастки успешно гастролировали, и выступления приносили им хорошие деньги. Но труппа распалась через год, после чего Оксана возобновила тренировки.

1996. Непростая подготовка сказалась на результатах Чусовитиной на Олимпийских играх в Атланте. Там ей не удалось попасть в финал даже в любимом опорном прыжке, который ранее принёс спортсменке целую серию медалей чемпионатов мира.

2000. Оксана Чусовитина отправилась в Сидней на свою третью Олимпиаду. Но и там ей не удалось войти в тройку сильнейших. После этого она сделала небольшую паузу в карьере и через некоторое время у Чусовитиной и её мужа Бахи Курбанова родился сын Алишер.

2001. Уже через четыре месяца после рождения сына Оксана вновь стала выступать на международных соревнованиях за сборную Узбекистана. Как это часто бывает после рождения ребенка, результаты Чусовитиной улучшились. В 2001 году она выиграла серебряную медаль в опорном прыжке на чемпионате мира в Генте.

2002. Чусовитина прекрасно выступила на Азиатских играх в Пусане и выиграла две золотые и две серебряные медали. Но высокий спортивный результат был омрачён страшной новостью: у её сына диагностировали лейкемию. Дорогостоящее лечение нужно было начинать немедленно, в ином случае врачи отводили ребенку не больше месяца.

Оксана увезла сына в немецкую клинику. Лечение ценой в $ 120 тыс. долларов ей помогло оплатить руководство спортивного клуба в Кёльне, в котором выступала Чусовитина. Чемпионке предложили получить немецкое гражданство и медицинскую страховку, которые позволили облегчить процесс лечения её сына.

2006. Германия пригласила Чусовитину выступать за немецкую команду на международных соревнованиях. Спортсменка согласилась и отблагодарила страну, которая помогла в лечении её сына и завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Орхусе.

2008. В 33 года, на своей пятой Олимпиаде в Пекине, Чусовитина стала серебряным призером в опорном прыжке.

2012. На своей шестой Олимпиаде в Лондоне Чусовитина также выступала за сборную Германии. В этот раз спортсменка осталась без медалей и заняла пятое место в опорном прыжке. После Олимпийских игр – 2012 Оксана вернулась в Узбекистан.

2014. Успешное выступление на Азиатских играх в Инчхоне, где спортсменка выиграла серебряную медаль, вдохновило Чусовитину на продолжение спортивной карьеры. Она начала мечтать уже о седьмой, рекордной для спортивной гимнастики, Олимпиаде.

2016. Оксана Чусовитина прошла отбор на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Она вновь выступала за сборную Узбекистана и заняла седьмое место в опорном прыжке.

2018. 42-летняя спортсменка выиграла несколько медалей Кубка мира и серебряную медаль Азиатских игр. А ещё – предположила, что может выступить на Олимпиаде в Японии.

2021. В июне Оксане Чусовитиной исполнится 46 лет, она продолжает тренироваться в Ташкенте и готовится к своей восьмой Олимпиаде в Токио. Поистине, великая спортсменка!