17-летний американец побил рекорд Усэйна Болта. Но можно ли верить достижению Найтона?

Лучшие спринтеры США последних лет — сплошь нарушители антидопинговых правил. Так что и к достижению Найтона надо относиться осторожно.

Вот уже больше десяти лет Усэйн Болт остаётся быстрейшим человеком на планете, а к его невероятным рекордам в спринте никто даже приблизиться не мог. До начала лета 2021 года.

17-летний американец Эррион Найтон показал лучший в мире результат в беге на 200 метров на юношеских соревнованиях и побил один из рекордов быстроногого ямайца.

Результат, конечно, вызывает восхищение. Но и настораживает. Невольно вспоминается насыщенная на допинговые скандалы история американского спринтерского бега. И если успехи Болта никогда не вызывали особых подозрений, то к спринтерам из США вопросов накопилось очень много.

Из американского футбола — к рекордам в беге

Найтон на национальных соревнованиях Duval County Challenge в Джексонвилле побил юношеский рекорд мира, установленный Болтом 18 лет назад: парень пробежал 200 метров за 20,11 секунды.

Усэйн в 2003 году на Панамериканском чемпионате среди юниоров, за год до рождения Эрриона, был на 0,02 секунды медленнее: тогда будущий олимпийский чемпион пробежал за 20,13.

Рекорд Эрриона Найтона не выглядит случайным, он приближался к лучшему в мире результату: в апреле и мае 2021-го он на 200-метровке показывал результаты 20,31, 20,39 и 20,30. А уже через 22 дня после последнего результата значительно улучшил своё время и стал рекордсменом.

Найтон начал заниматься лёгкой атлетикой в старших классах, когда тренер его команды по американскому футболу попросил его присоединиться к команде спринтеров.

«Всю свою жизнь я думал о будущем в американском футболе и получил много предложений от разных университетов. Поэтому решение о переходе в лёгкую атлетику было трудным, но очевидным. Успех моей карьеры в спринтерских дистанциях зависит только от меня. И я знаю, что смогу сделать это», — приводит слова Найтона NBS Sports.

В июне в США пройдут национальные отборочные соревнования на Олимпийские игры. По их результатам Найтон может попасть в состав сборной и выступить в Токио. В этом случае он станет самым молодым легкоатлетом среди мужчин, выступавших за США на Играх с 1964 года.

Но можно ли верить достижению Найтона и считать его преемником Болта?

История американского спринта — история допинга?

Нельзя не признать, что достижения спринтеров из США в последние годы не внушают особого доверия: уж слишком много было историй, связанных с допингом, и дисквалификаций. Лучшие бегуны сборной в последние годы — сплошь нарушители антидопинговых правил.

Победитель в эстафете 4×400 м на Олимпиаде-2000 в Сиднее Джером Янг попался на употреблении допинга и был лишён медали. В употреблении запрещённых препаратов признался и другой американец, участвовавший в той эстафете, — Антони Петтигрю. В том же 2000 году Мэрион Джонс завоевала целых пять олимпийских медалей, но не прошла допинг-тестирование, была дисквалифицирована и лишена всех заработанных на дорожке наград.

Кстати, муж Мэрион Джонс Тим Монтгомери тоже нарушал антидопинговые правила. В 2002 году он пробежал 100 м за 9,78 секунд и установил мировой рекорд, который позже был аннулирован.

Олимпийский чемпион 2000 года Морис Грин положительные пробы не сдавал, но был уличён в покупке крупной партии стимулирующих препаратов. Когда от него потребовали объяснений, он заявил, что покупал не для себя, да и вообще он ярый противник допинга.

Есть и более свежие примеры. Ещё один американский олимпийский чемпион на стометровке Джастин Гатлин дважды сдавал положительные пробы. В 2006 году его на восемь лет отстранили от соревнований, но срок был сокращён, и он смог вернуться в спорт в 2010 году.

Попадался на допинге и возвращал медаль Олимпиады чемпион мира Тайсон Гэй. Особенно смешно, что после скандалов с Джонс и Гатлином именно Гэя ставили в пример как «чистого» спортсмена, способного показывать результаты на самом высоком уровне.

Сейчас лучший спринтер из США — Кристиан Коулман. Чемпион мира 2019 год «чист»? Юридически — да, он не попадался. Но сколько допинг-тестов он пропустил из-за забывчивости и невнимательности, уже и разобраться сложно. И ведь при грамотной работе адвокатов ему всё сходит с рук!

Так что американскому спринту веры сейчас нет. И к рекорду Найтона надо относиться осторожно.

Если в США действительно зажглась новая звезда лёгкой атлетики, которая будет заочно биться с Болтом, этому остаётся только порадоваться — гонка за рекордом может быть очень зрелищной. Но сначала пусть этот парень сдаст пару допинг-тестов на турнирах мирового уровня!