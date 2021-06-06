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Сборную США по лёгкой атлетике пора лишить флага: очередная дисквалификация олимпийской чемпионки

В сборной США по лёгкой атлетике опять дисквалификация. Может, пора лишить Америку флага?
Михаил Чесалин
Допинг в сборной США по легкой атлетике
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Пока российские легкоатлеты делят нейтральные квоты, американские чемпионы нарываются на многолетние баны. Но это всё, конечно, совпадение.

Наказание приняли. Смирились

Всему миру прекрасно известно, что самые страшные допинговые злодеяния, конечно, творятся в России. В лёгкой атлетике — так вообще кошмар и ужас. Именно поэтому в Токио выступят всего десять наших легкоатлетов. Те, кого допустят. Да и то — под нейтральным флагом.

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Нет смысла говорить, что у нас все спортсмены белые и пушистые. Последний мощный пример — Данил Лысенко, который пытался поддельной справкой оправдать недоступность для допинг-офицеров. Зачем и как — уже поздно допытываться. Но получил по полной программе.

Этот случай, конечно, отбросил тень на российскую лёгкую атлетику. И отдалил перспективу возвращения нашего триколора на международные соревнования. Страдают от этого, конечно, те, кто ни при чём: Ласицкене, Сидорова… Хочется по привычке добавить и Шубенкова, но появившуюся в январе информацию о том, что у Сергея есть какие-то проблемы, никто так и не разъяснил.

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Ну хорошо, таково наказание для российских спортсменов. Они его уже приняли. Смирились.

Но только ли они его заслуживают?

Конечно, в первую очередь следить надо за собой, а не за соперниками. Однако если у соперника творится то же самое, что и у нас, не должен ли он понести идентичное наказание?

Может, помочь американцам?

4 июня Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) сообщил о дисквалификации на пять лет американки Брианны Макнил. Названная причина: вмешательство в процесс получения результатов тестов. Подробности «вмешательства» не раскрываются.

А теперь немного дополнительной информации.

Во-первых, Брианна — одна из лучших американских барьеристок, чемпионка мира в Москве в 2013 году и победительница Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Этих титулов её не лишат.

Во-вторых, Брианна будет наказана уже во второй раз. В 2016 году после Олимпиады национальное антидопинговое агентство отстранило её на год за три «флажка»: то есть спортсменка трижды не указала своё верное местоположение, и допинг-офицеры не смогли её найти.

В-третьих, Брианна пополнила череду американских бегунов-чемпионов, нарвавшихся на многолетние дисквалификации. Мы совсем недавно вспоминали этот «славный» список: Мэрион Джонс, Джером Янг, Антони Петтигрю, Тим Монтгомери, Джастин Гатлин, Тайсон Гэй — это сливки мирового бега, те, кто держали в руках золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира.

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Ну и, разумеется, как можно забыть, что лучший спринтер США прямо сейчас — Кристиан Коулман, завоевавший золото на чемпионате мира 2019 года, — пропустит Олимпийские игры из-за бана на полтора года. Этот парень, как и Макнил, предпочитал не рассказывать допинг-офицерам, где он находится. Юристы разок его «отмазали», но новый прокол привёл к дисквалификации.

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Но, конечно, ситуация в американском беге — это совпадение. Не более того.

Хотя, может, за такие совпадения Америку тоже стоит лишить флага? Раз эта мера должна помочь очиститься российскому спорту, то, может, и американский спринт сделает лучше, а?

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Теги Другие Лёгкая атлетика Крис Коулман •••

Заглавное фото: Jorge Luis Alvarez Pupo/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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