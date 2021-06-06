В сборной США по лёгкой атлетике опять дисквалификация. Может, пора лишить Америку флага?

Наказание приняли. Смирились
Всему миру прекрасно известно, что самые страшные допинговые злодеяния, конечно, творятся в России. В лёгкой атлетике — так вообще кошмар и ужас. Именно поэтому в Токио выступят всего десять наших легкоатлетов. Те, кого допустят. Да и то — под нейтральным флагом.
Нет смысла говорить, что у нас все спортсмены белые и пушистые. Последний мощный пример — Данил Лысенко, который пытался поддельной справкой оправдать недоступность для допинг-офицеров. Зачем и как — уже поздно допытываться. Но получил по полной программе.
Этот случай, конечно, отбросил тень на российскую лёгкую атлетику. И отдалил перспективу возвращения нашего триколора на международные соревнования. Страдают от этого, конечно, те, кто ни при чём: Ласицкене, Сидорова… Хочется по привычке добавить и Шубенкова, но появившуюся в январе информацию о том, что у Сергея есть какие-то проблемы, никто так и не разъяснил.
Ну хорошо, таково наказание для российских спортсменов. Они его уже приняли. Смирились.
Но только ли они его заслуживают?
Конечно, в первую очередь следить надо за собой, а не за соперниками. Однако если у соперника творится то же самое, что и у нас, не должен ли он понести идентичное наказание?
Может, помочь американцам?
4 июня Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) сообщил о дисквалификации на пять лет американки Брианны Макнил. Названная причина: вмешательство в процесс получения результатов тестов. Подробности «вмешательства» не раскрываются.
А теперь немного дополнительной информации.
Во-первых, Брианна — одна из лучших американских барьеристок, чемпионка мира в Москве в 2013 году и победительница Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Этих титулов её не лишат.
Во-вторых, Брианна будет наказана уже во второй раз. В 2016 году после Олимпиады национальное антидопинговое агентство отстранило её на год за три «флажка»: то есть спортсменка трижды не указала своё верное местоположение, и допинг-офицеры не смогли её найти.
В-третьих, Брианна пополнила череду американских бегунов-чемпионов, нарвавшихся на многолетние дисквалификации. Мы совсем недавно вспоминали этот «славный» список: Мэрион Джонс, Джером Янг, Антони Петтигрю, Тим Монтгомери, Джастин Гатлин, Тайсон Гэй — это сливки мирового бега, те, кто держали в руках золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Ну и, разумеется, как можно забыть, что лучший спринтер США прямо сейчас — Кристиан Коулман, завоевавший золото на чемпионате мира 2019 года, — пропустит Олимпийские игры из-за бана на полтора года. Этот парень, как и Макнил, предпочитал не рассказывать допинг-офицерам, где он находится. Юристы разок его «отмазали», но новый прокол привёл к дисквалификации.
Но, конечно, ситуация в американском беге — это совпадение. Не более того.
Хотя, может, за такие совпадения Америку тоже стоит лишить флага? Раз эта мера должна помочь очиститься российскому спорту, то, может, и американский спринт сделает лучше, а?
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