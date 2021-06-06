«Чё клювом щёлкаешь?» Слуцкая жёстко высказалась о чемпионке мира по шашкам. И была права!

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая фигуристка Ирина Слуцкая неожиданно взбудоражила поклонников шашек. И не только их. В интервью на YouTube-канале Елены Ханги она эмоционально высказалась о недавнем инциденте с российской шашисткой Тамарой Тансыккужиной.

Прямо во время матча за звание чемпионки мира по шашкам, где Тамаре противостояла полька Наталья Садовская, организаторы убрали со стола флаг России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Тамара отвлеклась на это и ту партию проиграла.

«Ты закончи бой, выиграй и вмажь кому-нибудь!»

Слуцкая во время интервью рассуждала о выступлениях российских спортсменов без национального флага и гимна и заявила, что профессионального спортсмена, который выходит биться за свою страну, никакие второстепенные факторы отвлекать не могут. В качестве примера она привела недавнюю историю, случившуюся во время чемпионского матча Тансыккужиной.

«Вот сидит профессионал — и вдруг убирают табличку. И вместо того, чтобы концентрироваться на своей игре, спортсмен начинает смотреть по сторонам — куда там что утащили. Да хоть землетрясение! Ирина Роднина без музыки докатала — вот это профессионализм. А когда ты, простите, клювом щёлкаешь и проигрываешь из-за того, что «а куда вы флажок понесли, а зачем вы табличку убрали». Послушайте, а вы что, сюда на таблички пришли смотреть?

Вы пришли соревноваться. Вас ничто не должно отвлекать. Вы пришли бороться за себя и свою страну. И действия людей, которые что-то вокруг делают, не должны отвлекать профессионала. По мне, это непрофессионализм. Ты выходишь, садишься и играешь, пока не нажмётся последняя кнопка. А дальше уже смотри, что и кто куда унёс», — объяснила фигуристка.

Ирина отвечала на вопрос в общей сложности порядка четырёх минут. За это время она рассказала о том, как во время её выступлений выключалась музыка, как ей свистели и кричали с трибун. В итоге фигуристка по-настоящему распалилась и даже извинилась за излишние эмоции.

«Чё ты клювом щёлкаешь? Какое твоё дело? Ну убрали флажок, окей. Ты закончи бой, выиграй, подойди и вмажь кому-нибудь, в конце концов! Это я условно говорю. А во время игры пускай у тебя хоть стул из-под попы вытащат. Извините, я так разошлась, потому что спортсмен должен быть профессионалом», — сказала Слуцкая в концовке своего страстного ответа.

«Думать так — её право»

Можно было ожидать, что Тамара на такой выпад ответит резко, но нет, семикратная чемпионка мира (пресловутый матч также завершился её победой) высказалась довольно корректно, сдержанно и в чём-то даже согласилась с эмоциональной репликой Слуцкой.

«У каждого человека может быть своё мнение. У неё тоже может быть своё мнение. Я свою работу сделала. У меня к её реакции никаких претензий нет. Вот если бы я не выиграла, тогда у меня были бы претензии к себе. Меня это не задевает. Думать так — её право, но если бы я проиграла, то её слова были бы на 200% верны», — приводит слова Тансыккужиной «Спорт-экспресс».

Вышел — борись за победу!

Конфликта не случилось. Да и не могло случиться. Потому что изначально никакого оскорбления Тансыккужиной в словах Слуцкой не было. Да, она высказалась жёстко, но её комментарий — это отражение психологии профессионального спортсмена, в котором с детства воспитывают сильный характер и который рассуждать по-другому просто не может.

Сама Тамара также подтвердила, что полностью согласилась бы со словами Слуцкой в случае своего поражения. Потому что она — такой же спортсмен, который понимает, что никакие флажки, крики с трибун и комментарии других спортсменов не должны сбивать. Если вышел на игру — борись только за победу. В профессиональном спорте по-другому нельзя.

Ди и вообще без прямолинейности и жёсткости призёрами Олимпийских игр не становятся. Нежность, доброта и эмпатия — это вообще не про профессиональный спорт.

Если бы наши великие российские тренеры по фигурному катанию, синхронному плаванию, художественной гимнастике и другим видам спорта думали о том, как не задеть чувства спортсменов, не было бы никаких побед и высоких спортивных результатов.

«Нервы были на пределе»

Закалённый спортивный характер и игнорирование отвлекающих факторов не раз помогали российским спортсменам совершать настоящие спортивные подвиги.

На Олимпиаде-2004 в Афинах во время групповых соревнованиях по синхронному плаванию на выступлении российской команды два раза прерывалась музыка. После того как музыка остановилась в первый раз, наших спортсменок заставили покинуть бассейн и начать программу заново. Но когда во время второй попытки вновь отключилась музыка, российские синхронистки доделали упражнения до конца и стали олимпийскими чемпионками.

Тогда Анастасия Давыдова, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, призналась, что «после инцидента с музыкой нервы у всех спортсменок и тренеров были на пределе. Хорошо, что всё в результате получилось так, как мы рассчитывали. Ведь за последние четыре года мы не проиграли ни одного старта», — рассказывала Давыдова в интервью «РИА Новости».

Динара Сафина и другие российские теннисистки на Олимпийских играх — 2008 в Пекине боролись с другой проблемой — непривычной для теннисных турниров культурой китайских болельщиков. В теннисе не принято громко поддерживать своих спортсменов и мешать другим, но в противостояниях с китайскими теннисистками на Олимпиаде в Пекине нашим пришлось очень нелегко, так как зрители вели себя не слишком корректно.

Но даже это не помешало российским спортсменках совершить невероятное: они заняли весь олимпийский пьедестал. Это был первый случай с 1908 года, когда все медали в женском теннисе на Олимпиаде выиграли представительницы одной страны.

«И тут раз! Всё обрывается!»

Сама Ирина Слуцкая прекрасно понимает, о чём говорит, поскольку и она оказывалась в ситуации, когда нужно просто собраться, абстрагироваться от всего и продолжать бороться. Она предъявляет высокие требования, поскольку и сама от себя в спорте требовала того же.

В 2001 году на чемпионате мира в Канаде в самом начале её выступления тоже прервалась музыка.

«Это очень тяжело. Ты настраиваешься морально, готовишься к выходу, сосредотачиваешься, собираешь свою волю в кулак. И тут раз! И всё обрывается! Сказать, что я переволновалась, — это ничего не сказать. Но я понимала, что нужно бороться до конца. Если я не выполню сейчас элемент, то улечу очень и очень далеко. Потому что это чемпионат мира. Потому что это Канада. Потому что это другой континент, где всё против нас.

Несмотря на неполадки, я откатала прекрасно и короткую, и произвольную программу. Это должен был быть победный чемпионат мира. Но, к сожалению, вперёд Мишель Кванн меня не пустили. А в будущем меня ждало много побед. Эта история ещё раз говорит о том, что нужно концентрироваться, собираться и не отступать от своих целей», — вспоминала Слуцкая.

Поэтому не стоит искать в словах Ирины Слуцкой попытку оскорбить шашистку-чемпионку.

Она лишь рассуждала как спортсмен с сильным характером, который говорит на профессиональном, хоть и достаточно жёстком языке. Она попыталась объяснить, что даже отсутствие национального флага и гимна не может помешать нашим спортсменам достичь высоких результатов, а профессионализм и спортивный характер сильнее любых второстепенных факторов.