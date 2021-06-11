Нейтральный статус не мешает. Россияне добыли сразу два золота на этапе Бриллиантовой лиги

Прыгун в высоту Илья Иванюк удерживает лучший результат сезона в мире. Стоит ли ждать победы на Олимпиаде в Токио?

Ни для кого не секрет, что российские легкоатлеты испытывают огромные проблемы. Они уже давно выступают без флага, в нейтральном статусе, да и его надо умудриться получить.

Но даже это не мешает нашим спортсменам побеждать. На этап Бриллиантовой лиги во Флоренции приехали два атлета из России. И оба уехали с победой. Блестящий результат!

На Олимпиаде в Токио стоит ждать от лёгкой атлетики золотых медалей?

Иванюк — лидер мирового сезона

В соревнованиях по прыжкам в высоту на третьем этапе Бриллиантовой лиги в Италии первым с результатом 2,33 метра стал Илья Иванюк. Это вторая подряд победа российского спортсмена на этапах Бриллиантовой лиги. На этапе в Катаре он тоже был первым, взяв ту же высоту.

Второе место занял австралиец Брэндон Старк, на третьем — итальянский атлет Джанмарко Тамбери. Интересно, что вся тройка призёров показала одинаковый результат — 2,33 метра, но российский спортсмен взял высоту с первой попытки, а Старк и Тамбери — со второй и третьей соответственно.

«Сегодня было хорошее соревнование, я действительно счастлив. Погода была хорошей, ни дождя, ни ветра — словно в помещении», — рассказал счастливый Иванюк.

Позади российского спортсмена оказался даже действующий чемпион мира из Катара Мутаз Баршим, который с результатом 2,30 метра занял только пятое место.

Нельзя не вспомнить, что именно Иванюк сейчас удерживает лучший результат сезона в мире. 17 мая на чемпионате Смоленской области он взял высоту 2,37 метра.

«Надеюсь, что дальше буду прибавлять»

А в женских прыжках с шестом победительницей стала Анжелика Сидорова. Её результат — 4,91 метра. Второе место заняла белоруска Ирина Жук, её результат — 4,71 метра. На третьем месте соревнования завершила спортсменка из Греции — Екатерини Стефаниди (4,66 метра).

4,91 метра — лучший результат Сидоровой в этом сезоне. На предыдущем этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, который стал первым международным стартом Сидоровой с 2019 года, она заняла только седьмое место с результатом 4,64 метра. Впрочем, недавно на чемпионате Москвы было 4,80.

«В целом я довольна своим результатом. Сегодня у меня получалось лучше, чем в прошлый раз в Дохе, правда, не знаю почему. Результат 4,80 в начале июня для меня — очень даже неплохо, да и на 4,90 попытки тоже были небезнадёжными. Мне нужно чаще выступать, чтобы достичь стабильности в прыжках. Надеюсь, что дальше буду прибавлять», — рассказывала Сидорова после победы на чемпионате Москвы ТАСС.

Анжелика продолжает постепенно улучшать свои результаты, и это не может не радовать, так как до Олимпиады остаётся совсем немного времени. Однако стоит отметить, что американки, которые показывают достаточно высокие результаты, на этапе во Флоренции не выступали.

«Конкуренция показалась мне немного жёсткой. Я очень нервничала из-за того, что не показала лучший прыжок на этапе в Дохе, но сегодня я хотела доказать, что могу прыгать намного выше. Сейчас в прыжках с шестом все соревнования сложные, здесь много сильных девушек, которые могут прыгать очень высоко.

Теперь на чемпионате России мне нужно завоевать путёвку на Олимпийские игры в Токио, а потом я подумаю о медали», — прокомментировала свой результат Сидорова.

9 июля Анжелика Сидорова, Илья Иванюк и Михаил Акименко примут участие в этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Акименко — серебряный призёр чемпионата мира в прыжках в высоту, он не смог принять участие в итальянском этапе по причине позднего получения нейтрального статуса.