«Не продолжали, чтобы не травмировать руки». Рекорд по отжиманиям от российского школьника

В России установлен новый детский мировой рекорд по отжиманиям. Только вдумайтесь: 10-летний Ильман Хаджимурадов смог отжаться 5713 раз за один подход. Какая-то фантастика!
Рекорд и до этого был в России. Ильман из посёлка Фёдоровский Сургутского района (Югра) побил рекорд 10-летнего Арби Якубова из Грозного, который в 2019 году смог отжаться 4874 раза.
«Ильман мог бы ещё»
На установку нового мирового рекорда у Ильмана Хаджимурадова ушло 3,5 часа! Достижение было зафиксировано редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.
«Изначально мы планировали 5500 отжиманий, но получилось на двести с лишним больше. Ильман мог бы ещё, но решили не продолжать, чтобы не травмировать руки», – рассказал тренер рекордсмена Амар Асадов МК-Югра.
Для нового рекорда Ильману нужно было сделать все отжимания в один подход, не отрывая руки от пола. В нижней точке угол сгиба руки должен был составлять 90 градусов.
«Идея в том, что всё делается за один подход, нельзя даже руки отрывать от пола. Поэтому, даже когда Ильману стало жарко (а он был в футболке, которую снять невозможно), её просто разрезали, – приводит слова Станислава Коненко Metro. – Ему давали пить из трубочки, но он не ел».
И это далеко не первый раз, когда юные россияне бьют подобные мировые рекорды!
«Чеченский Шварценеггер»
До этого рекорд по детским отжиманиям также удерживали дети из России.
В 2018 году пятилетний Рахим Куриев отжался 3202 раза! Мальчика прозвали «чеченским Шварценеггером». За достижение такого результата Рахим получил в подарок Mercedes от Рамзана Кадырова, а также звание «Почётный гражданин Чеченской Республики».
Уже в 2019 году шестилетний Ибрагим Льянов из небольшого села в Ингушетии смог отжаться 4445 раз за два с половиной часа и побил рекорд Рахима.
Для достижения такого результата Ибрагим тренировался почти каждый день и совершал более 25 тысяч отжиманий в неделю.
За установленный рекорд Ибрагим получил в подарок двухкомнатную квартиру в Магасе от президента спортклуба «Чингиз», где он занимался. Поддержал юного рекордсмена и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, подаривший Ибрагиму велосипед и смартфон.
Однако рекорд Ибрагима продержался недолго. Рахим Куриев вновь побил мировой рекорд: на этот раз смог отжаться уже 4618 раз! Рахим и сейчас продолжает тренироваться и ставить новые рекорды. Видеозаписями различных трюков в исполнении Рахима делится в «Инстаграме» его отец.
Что касается взрослых спортсменов, абсолютный мировой рекорд по количеству отжиманий без перерыва – 10 507 раз. Его установил японец Минору Йошида в 1980 году. Неужели скоро и его рекорд будет побит юными талантами из России?
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