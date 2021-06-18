10-летний Ильман отжался более 5,5 тысяч раз за 3,5 часа. В Чечне за такой мировой рекорд могли бы дать «Мерседес», в Ингушетии — квартиру.

«Не продолжали, чтобы не травмировать руки». Рекорд по отжиманиям от российского школьника

В России установлен новый детский мировой рекорд по отжиманиям. Только вдумайтесь: 10-летний Ильман Хаджимурадов смог отжаться 5713 раз за один подход. Какая-то фантастика!

Рекорд и до этого был в России. Ильман из посёлка Фёдоровский Сургутского района (Югра) побил рекорд 10-летнего Арби Якубова из Грозного, который в 2019 году смог отжаться 4874 раза.

«Ильман мог бы ещё»

На установку нового мирового рекорда у Ильмана Хаджимурадова ушло 3,5 часа! Достижение было зафиксировано редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.

«Изначально мы планировали 5500 отжиманий, но получилось на двести с лишним больше. Ильман мог бы ещё, но решили не продолжать, чтобы не травмировать руки», – рассказал тренер рекордсмена Амар Асадов МК-Югра.

Для нового рекорда Ильману нужно было сделать все отжимания в один подход, не отрывая руки от пола. В нижней точке угол сгиба руки должен был составлять 90 градусов.

«Идея в том, что всё делается за один подход, нельзя даже руки отрывать от пола. Поэтому, даже когда Ильману стало жарко (а он был в футболке, которую снять невозможно), её просто разрезали, – приводит слова Станислава Коненко Metro. – Ему давали пить из трубочки, но он не ел».

И это далеко не первый раз, когда юные россияне бьют подобные мировые рекорды!

«Чеченский Шварценеггер»

До этого рекорд по детским отжиманиям также удерживали дети из России.

В 2018 году пятилетний Рахим Куриев отжался 3202 раза! Мальчика прозвали «чеченским Шварценеггером». За достижение такого результата Рахим получил в подарок Mercedes от Рамзана Кадырова, а также звание «Почётный гражданин Чеченской Республики».

Уже в 2019 году шестилетний Ибрагим Льянов из небольшого села в Ингушетии смог отжаться 4445 раз за два с половиной часа и побил рекорд Рахима.

Для достижения такого результата Ибрагим тренировался почти каждый день и совершал более 25 тысяч отжиманий в неделю.

За установленный рекорд Ибрагим получил в подарок двухкомнатную квартиру в Магасе от президента спортклуба «Чингиз», где он занимался. Поддержал юного рекордсмена и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, подаривший Ибрагиму велосипед и смартфон.

Однако рекорд Ибрагима продержался недолго. Рахим Куриев вновь побил мировой рекорд: на этот раз смог отжаться уже 4618 раз! Рахим и сейчас продолжает тренироваться и ставить новые рекорды. Видеозаписями различных трюков в исполнении Рахима делится в «Инстаграме» его отец.

Что касается взрослых спортсменов, абсолютный мировой рекорд по количеству отжиманий без перерыва – 10 507 раз. Его установил японец Минору Йошида в 1980 году. Неужели скоро и его рекорд будет побит юными талантами из России?