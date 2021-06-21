«Я был жертвой Фишера». История сокрушительного поражения советского гроссмейстера

Марк Тайманов был оптимистом и верил, что может победить американского гения. Но уступил ему всухую и был лишён всех наград и званий.

Битва с непобедимым «Шифером»

Когда речь заходит про шахматы, то в наши дни многим на ум приходит термин «корона». Не в плане надоевшего коронавируса, а та, что с обручем, крестом и зубцами, в какой мы привыкли видеть монархов на картинках. В отборочном цикле 2015-2016 годов в поход за шахматной короной шёл Сергей Карякин, и он действительно изрядно потрепал нервы в чемпионском матче Магнусу Карлсену. Россиянин вёл в счете, но могучий норвежец отыгрался и добился победы в дополнительных быстрых партиях. В 2021 году же, когда новый российский претендент Ян Непомнящий подписывал в Екатеринбурге соглашение с очередным спонсором, огромный зал скандировал, что надо не затягивать и эту самую корону возвратить в Россию.

Наверное, первенство здесь принадлежит незабвенному Владимиру Семёновичу Высоцкому, написавшему в 1972 году шуточную песню с глубоким смыслом под названием «Честь шахматной короны», где работяга с хорошими навыками боксёра пытается вернуть шахматный престиж стране в битве с непобедимым «Шифером». А ведь в июне 2021 года исполняется ровно полвека с того момента, как американский гений-одиночка Роберт Фишер совершил первый шаг к разрушению многолетней гегемонии СССР на чёрно-белых полях.

В 1971 году в четвертьфинале матчей претендентов Фишер нанёс сокрушительное поражение ленинградскому гроссмейстеру Марку Тайманову с небывалым счётом 0:6. Позднее от его руки и тоже с сухим счётом пал предводитель Запада в матче века 1971 года датчанин Бент Ларсен, а потом американец крупно обыграл чемпионов мира Тиграна Петросяна и Бориса Спасского, воцарился на троне и… больше не сыграл ни единой партии в официальных соревнованиях, создав не только предпосылки для написания песни Высоцкого, но и став частью настоящей легенды и культа.

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До сих пор очень многие считают, что Фишер — это чемпион более великий, чем даже Гарри Каспаров или Магнус Карлсен. И, безусловно, несостоявшийся матч Фишер — Карпов (в итоге Анатолий Евгеньевич был признан новым чемпионом без игры) — это одна из самых больших потерь в истории интеллектуального спорта.

«Я был жертвой Фишера»

А что мы знаем про тот матч в Ванкувере, после которого о Фишере заговорил весь мир?

— Угроза со стороны Фишера после ряда побед в супертурнирах и блестящего первого места в межзональном турнире казалась вполне реальной. Тайманову тогда стукнуло 45 (соперник был на 17 лет младше), что уже делало американца фаворитом поединка. О многом говорили и рейтинги — 2740 у Роберта Фишера против 2620 у Марка Тайманова.

Поэтому спортивное руководство СССР бросило на помощь советскому гроссмейстеру лучшие силы — его готовили известные специалисты: большой авторитет по игре Фишера Евгений Васюков и дебютный эрудит, человек-энциклопедия, автор дипломной работы о творчестве американца Юрий Балашов (будущий многолетний тренер Анатолия Карпова). Делегацию возглавлял ещё один известный гроссмейстер Александр Котов, на сборы приезжал экс-чемпион мира Михаил Таль, а патриарх отечественных шахмат Михаил Ботвинник вручил Тайманову альманах со своими выкладками к несостоявшемуся матчу с Фишером.

— Марк Тайманов обладал огромным природным оптимизмом и реально считал, что сможет обыграть Фишера. Его последнее интервью перед матчем заканчивалось словами: «Я верю в свою победу!» К слову, Тайманов со свойственной верой в свои силы и свою счастливую звезду отклонил многие из предложений Ботвинника по дебютной стратегии, но, увы, в его «таймановском» чёрном дебютном репертуаре он оказался во время противостояния с Фишером в положении партера.

— Во время матча, когда счёт в пользу Фишера стал расти: 1:0, 2:0, 3:0, Тайманову стало плохо (поднялось давление), и он, использовав все положенные тайм-ауты (тогда играли неспешно, с выходными, тайм-аутами, днями доигрывания — шесть партий заняли полмесяца с 16 мая по 1 июня), слёг в больницу.

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— После итогового разгрома 0:6 в аэропорту по возращении домой багаж советского гроссмейстера досмотрели таможенники, и, как на грех, у Тайманова нашли книгу «В круге первом» запрещённого тогда в СССР Солженицына. Последовало примерное наказание — разнос на заседании шахматной федерации СССР, снятие Тайманова со стипендии, лишение всех наград и званий, включая звание заслуженного мастера спорта СССР. В течение пары лет Марк Евгеньевич не выезжал за границу. Отобрали служебную квартиру и возможность печататься в прессе. Известный музыкант Мстислав Ростропович, на даче которого скрывался некоторое время опальный писатель, любил шутить: «Вы слышали, какие неприятности у Солженицына? У него нашли книгу Тайманова «Защита Нимцовича»!

— Книга Марка Тайманова, посвящённая матчу, называется «Я был жертвой Фишера».

— Много лет спустя, как часто бывает в таких историях, начали всплывать новые подробности. После матча Тайманов серьёзно поссорился с Васюковым, и в 40-летний юбилей противостояния с Фишером Евгений Андреевич опубликовал шокирующие откровения о битве в Ванкувере. Оказывается, Марк Тайманов в начале матча ограничивал себя в еде и не ходил в ресторан, перекусывая чем бог пошлёт и пытаясь сэкономить на 11 долларах суточных от спорткомитета, а также тех деньгах на питание, которые он получил от организатора матча — миллионера Прентиса. В момент публикации интервью бывшего тренера-секунданта (2011 год) Марк Евгеньевич находился ещё в добром здравии (он ушёл из жизни в 2016 году, а Васюков — в 2018-м), но опровержения не последовало…

— Не меньший интерес вызывает и история с потерянной ладьёй. При счете 0:4 Тайманов долгое время владел инициативой в пятой партии, но после откладывания позиция уже носила явно ничейный характер. Советский гроссмейстер жаждал выиграть хотя бы одну встречу, забить «гол престижа», но внезапно зевнул в два хода ладью, которую Фишер забрал со словами «I am sorry!» Трудно сказать, действительно ли три гроссмейстера в домашнем анализе зевнули такую ценную тяжёлую фигуру или просмотр за доской совершил сам проигравший.

Тайманов в своей книге аккуратно пишет, что ход Фишера в партии, оставлявший под боем «отравленную пешку», которую забрала погибшая ладья, тренерская бригада в анализе дружно отвергла. Васюков прямо утверждал, что по прилёте в аэропорту Тайманов в разговоре с всесильным главой советских шахмат полковником Виктором Батуринским заявил: «Что же мне теперь, повеситься, если тренеры зевнули в анализе ладью?! Балашов, очень тактичный и деликатный человек, никогда не комментировал публично подробности этой непростой истории, остальных уж нет в живых…

Что мог купить Тайманов на 11 долларов?

Схватка в Ванкувере и последовавшая через год битва Спасский — Фишер в Рейкьявике до сих пор будоражат сознание болельщиков. Никогда, ни до, ни после этих матчей, мир не видел подобной доминации одного шахматиста на пути к заветному титулу. В итоге винтики советской шахматной машины в те годы закрутились с невероятной силой — уже через три года Карпов шёл возвращать то, что уже в XXI веке не далось Карякину и что попробует добыть Непомнящий.

Фото: РИА Новости

Иногда кажется, что современным шахматам для полного возврата в те времена, когда победа в них считалась делом исключительной государственной важности, не хватает этого самого геополитического противостояния. Карлсен — не американец, которому стыдно проиграть всухую, и не диссидент, которого необходимо разбить любой ценой (ждём в этом году фильма с Хабенским про матч Карпов — Корчной), он просто классный норвежский парень, который блестяще играет в эту игру на 64-клеточной доске.

Нам же в канун очередных громких шахматных юбилеев остаётся перелистывать исторический календарь и размышлять — что же мог купить в 1971 году в Ванкувере в ресторане Марк Тайманов на 11 долларов и действительно ли три гроссмейстера с мировыми именами зевнули при анализе эту злосчастную ладью? Надеюсь, что суточные Непомнящего окажутся существенно больше аналога полувековой давности, а с суперкомпьютером от Сколково при подготовке ладью невозможно зевнуть и на 20-ходовой глубине!