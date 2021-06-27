Российским спортсменам не стали вставлять палки в колёса, как это было в 2016 и 2018 годах. На Игры поедут лучшие атлеты страны.

Барьеров больше нет. Шубенкова и других легкоатлетов из России пустили на Олимпиаду

Ещё несколько дней назад один из лидеров сборной России по лёгкой атлетике Сергей Шубенков находился в подвешенном состоянии из-за расследования по делу о положительном допинг-тесте и, скажем прямо, был далёк от Олимпиады. Но за неделю всё резко изменилось.

Шубенков был оправдан, здорово выступил на чемпионате России и получил нейтральный статус, а значит, сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио: барьеров больше нет.

Также Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявки на получение нейтрального статуса ещё 60 российских легкоатлетов.

Учитывая то, что происходит с лёгкой атлетикой в последние годы, это большая победа!

Нейтральный статус в последний момент

Несколько дней назад чемпиона и многократного призёра чемпионатов мира в барьерном спринте Сергея Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. Однако его участие в грядущих Олимпийских играх до последнего оставалось под вопросом.

Дело в том, что российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под российским флагом, но могут в нейтральном статусе, который ещё нужно получить. Из-за разбирательства Сергей не мог подать заявку заранее – только после оправдания 21 июня.

Но сроки были очень жёсткими, ведь уже 28 июня Всероссийская федерация лёгкой атлетики должна отправить заявку из 10 спортсменов, которые сформируют команду и на Олимпиаде в Токио, и на других международных стартах сезона. И если бы Шубенков по каким-то причинам не получил нейтральный статус за неделю, то мог бы пролететь мимо олимпийской заявки.

К счастью, всё сложилось успешно. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оперативно одобрила заявку Шубенкова, а вместе с ней заявки других 60 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса. В их число также попали, например, Полина Миллер (бег на 400 м), Софья Палкина (молот), Илья Шкуренёв (многоборье) и Максим Афонин (ядро).

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Особый статус получили не все

Но не стоит думать, что в World Athletics подмахнули все документы из России не глядя. Ведь пять заявок на получение нейтрального статуса были отклонены. В числе спортсменов, оставшихся без статуса: прыгун с шестом Тимур Моргунов, а также Екатерина Конева (тройной прыжок) и Екатерина Ивонина (3000 м с препятствиями), которые входят в топ-10 в мире по результатам текущего сезона.

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что федерация вновь обратилась в World Athletics для рассмотрения заявки на нейтральный статус Тимура Моргунова, который стал победителем чемпионата России – 2021.

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Таким образом, общее число спортсменов из России с нейтральным статусом увеличилось до 123 человек. Однако только 10 из них смогут поехать на Олимпиаду в Токио.

Да, безусловно, это искусственное ограничение не идёт на пользу нашей лёгкой атлетике и возмущает тех спортсменов, которые без него могли бы поехать в Токио. Но радует хотя бы то, что лидерам нашей команды не вставляют палки в колёса специально, как это было в 2016 и 2018 годах, когда многим ведущим спортсменам приходилось пробиваться на Игры через суд. Получилось не у всех.

На Олимпиаду от России поедут всего 10 человек. Но это будет десятка лучших легкоатлетов страны.