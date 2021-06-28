Согласно правилам, в сборную России могут попасть только десять человек. Но претендентов, выполнивших олимпийские нормативы, больше.

«Почему с нами так поступают?» Как российских легкоатлетов оставляют без Олимпиады в Токио

27 июня тренерский совет ВФЛА опубликовал список легкоатлетов, которые рекомендованы к включению в олимпийскую заявку. Проще говоря, если не случится каких-то форс-мажоров, состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио уже определён.

В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World athletics) официально допустила российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, к международным соревнованиям. Также была обозначена квота в 10 человек на сезон – для участия в Олимпиаде и других мировых стартах.

Десятка была сформирована с учётом результатов чемпионата России по лёгкой атлетике, который прошёл в Чебоксарах с 23 по 27 июня. Но главными были другие критерии.

Предварительный состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпиаде:

Илья Иванюк (прыжки в высоту);

Анжелика Сидорова (прыжки с шестом);

Михаил Акименко (прыжки в высоту);

Дарья Клишина (прыжки в длину);

Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами);

Илья Шкуренев (десятиборье);

Василий Мизинов (спортивная ходьба);

Мария Ласицкене (прыжки в высоту);

Эльвира Хасанова (спортивная ходьба);

Валерий Пронкин (метание молота).

«Есть чёткий международный рейтинг»

Как ранее объясняла исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова, главным критерием для включения в состав был мировой рейтинг текущего сезона.

«Есть чёткий международный рейтинг, и мы будем руководствоваться этим. По мужской высоте у нас нет проблем — первое и третье место в этом рейтинге, Сидорова в шесте вторая, поэтому по лидерам не будет проблем. Как обычно, проблемы начинаются в ситуации, когда у нас несколько седьмых и восьмых мест», – приводил слова Ирины Приваловой «Матч ТВ».

Разумеется, не было никаких сомнений в том, что путёвки на Олимпиаду получат победители этапов Бриллиантовой лиги Анжелика Сидорова и Илья Иванюк. На чемпионате России Сидорова доказала своё превосходство и выиграла золото с результатом 4,75 м. Иванюк занял второе место с результатом 2,31 м и уступил Михаилу Акименко, который взлетел на два сантиметра выше. Акименко, серебряный призёр ЧМ-2019 в Дохе, конечно, также попал в заветную олимпийскую десятку.

Фото: РИА Новости

Что касается других российских звёзд, то Дарья Клишина и Мария Ласицкене на чемпионате страны не выступали. Но сомнений в том, что они окажутся в десятке, не было. Дарья входит в пятёрку лидеров мирового сезона. А Мария – главное лицо сборной. Да, в текущем сезоне она из-за травмы не показывала высоких результатов, но на Олимпиаде наверняка будет бороться за медаль.

Без статуса – никуда

Сергею Шубенкову, который не опускался ниже третьего места на четырёх чемпионатах мира подряд, для попадания в десятку нужно было успеть получить нейтральный статус. К счастью, несколько дней назад заявка Шубенкова и ещё 60 российских спортсменов была одобрена.

В Чебоксарах Шубенков показал результат 13,37 секунды, выиграл золото, но своим результатом доволен не был: «Засиделся в колодках, и вообще сегодня жарко. На самом деле думал, что пробегу быстрее, и казалось, что бегу неплохо, но что-то не задалось. Рассчитывал ещё десятку снять, потому что явно на это готов, но сегодня не повезло. Пойду дальше тренироваться, готовиться».

Включён в список и призёр ЧМ-2019 Василий Мизинов, выигравший серебро в ходьбе на 20 км в Дохе.

Также на Олимпиаду попал Илья Шкуренёв, выигравший десятиборье на чемпионате России с результатом 8300 очков. Шкуренёв – 10-й в мировом рейтинге. Мизинов – 11-й.

Что касается Эльвиры Хасановой, она стала победительницей недавнего международного легкоатлетического турнира в Литве и выполнила норматив в спортивной ходьбе на 20 км. Её главной соперницей в борьбе за поездку на Олимпиаду была победительница майского чемпионата России по спортивной ходьбе, олимпийская чемпионка Елена Лашманова. Но она не смогла получить нейтральный статус и поэтому не имеет права поехать в Токио.

В заветную десятку попал метатель молота Валерий Пронкин (седьмой результат сезона в мире), который стал вторым на чемпионате России. Он показал результат 74,72 м и уступил Андрею Романову, который одержал победу с результатом 75,25 м. Но Романов занимает 21-е место в мировом рейтинге, и не может выступать на Олимпиаде, так как не получил нейтральный статус.

Владимир Никитин – победитель чемпионата России в беге на 1500 м и прошедший квалификацию на Игры, также не едет в Токио из-за нейтрального статуса.

Фото: РИА Новости

«Надежда умирает последней»

Среди всех легкоатлетов, не получивших нейтральный статус, наиболее болезненной выглядит потеря прыгуна с шестом Тимура Моргунова. Тимур стал чемпионом России с результатом 5,80 м и занимает восьмое место в мировом рейтинге. Но выступать на международных турнирах не может.

Ирина Привалова сообщила, что федерация вновь обратилась в World Athletics для рассмотрения заявки на нейтральный статус Тимура Моргунова.

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«ВФЛА отправила в международную федерацию письмо с просьбой в срочном порядке ещё раз рассмотреть заявку на нейтральный статус одного из наших лидеров Тимура Моргунова. Времени осталось очень мало, мы должны сформировать состав уже в понедельник. Но надежда, как говорится, умирает последней», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Если Моргунов успеет получить статус, будет рассмотрен вопрос о включении его в десятку.

«Не знаю, что происходит, что творится»

Сформированная десятка в целом выглядит максимально адекватно. Да, по паре кандидатур к выбору могут быть формальные вопросы, но если руководствоваться принципом «а кто в Токио реально будет ближе всех остальных к медалям?» – то заменить кого-то сложно.

Другое дело, что России приходится мириться с жёсткими ограничениями. И если про флаг и гимн, кажется, и спортсмены, и болельщики уже позабыли, то необходимость получения нейтрального статуса и квота в десять человек – это очень ощутимые и неприятные лимиты.

Получается, что из-за этих ограничений на Олимпиаду в Токио не пускают множество российских атлетов, которые могли бы и не бороться за медали, но получили бы неоценимый опыт и эмоции. Да и в конце концов недаром же существует поговорка «главное не победа, а участие».

Но наши спортсмены, выполнившие олимпийские нормативы, права выступить в Токио лишены.

Это и упомянутые уже Моргунов и Лашманова, Романов и Никитин.

И Екатерина Ивонина, выигравшая золото в беге на 3000 м с результатом 9:13,76. И Екатерина Конева, ставшая лучшей в тройном прыжке с результатом 14,69 м. Обе спортсменки занимают седьмые места в мировом рейтинге по результатам этого сезона, но не имеют нейтрального статуса.

Фото: РИА Новости

Также не едет в Токио из-за отсутствия статуса Екатерина Строкова, которая выиграла чемпионат России в метании диска с результатом 62,82 м. Строкова занимает 11-е место в мировом рейтинге.

Александр Лесной стал чемпионом России в толкании ядра с результатом 21,03 м, но также не получил нейтральный статус.

«Это должна была быть моя вторая Олимпиада, я её законно, честно заслужил. Не знаю, что происходит, что творится и почему с нами так поступают? Хотелось бы, чтобы это всё закончилось, все заслуживают Олимпиады из тех, кто выполнил норматив», – приводит слова Лесного ТАСС.

Не попала в десятку олимпийцев и чемпионка России в беге на 100 м Кристина Макаренко, которая в Чебоксарах показала результат 11,35 сек. В мировом рейтинге спортсменка занимает 43-е место.

В списке ВФЛА не оказалось Полины Миллер, которая выиграла золото чемпионата России в беге на 400 м с результатом 50,98 сек, Софьи Палкиной, выигравшей чемпионат с результатом 70,41 м в метании молота. Не попала в десятку и Полина Кнороз, которая уступила Анжелике Сидоровой и показала второй результат чемпионата России в прыжке с шестом. У этих спортсменов нейтральный статус есть, но шансов бороться за медали меньше, чем у спортсменов из десятки.

Наверное, они закономерно не попали в топ-10.

Но вопрос в другом – а справедливо ли само это ограничение в десять человек?