«Запрещаем думать по-русски». Российских синхронисток оставили без медведей на купальниках

«Медведя использовать запретили»
До Олимпиады ещё почти месяц, а российским спортсменам уже вставляют палки в колёса. Нашим синхронисткам не разрешили выступать в Токио в купальниках с изображением медведя. Слово «Russia» в музыкальном сопровождении программы тоже оказалось под запретом.
Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко придётся изменить эскиз купальников, в которых они будут выступать с программой «Калинка» в дуэте на Олимпийских играх.
Ранее из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российской делегации спортсменам из России запретили демонстрировать в Токио государственные символы. Неожиданно оказалось, что медведь тоже попадает под этот запрет.
«Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями: пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников – на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное. Программа остаётся та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему», – цитирует Ромашину ТАСС.
Сообщается, что изображение медведя не было утверждено, поскольку этот образ ассоциируется с Россией.
Также из-за санкций ВАДА на Олимпиаде в Токио команда спортсменов из России будет выступать без названия «сборная России», а также без национального флага и гимна. Вместо него будет звучать Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
«Враги не сломят нас!»
На этот счёт уже высказалась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова: «Запретить медведя? Ну что дальше? А на русском языке в Токио можно будет разговаривать? Это всё перебор, разумеется. Сборной Украины разрешили выступать в той самой форме, которую столько обсуждали на Евро, а нам с медведем на купальнике нельзя. Кто скажет, что это не двойные стандарты, – я просто улыбнусь им в лицо», – приводит слова Журовой «РИА Новости».
На чемпионате Европе по футболу сборной команде Украины было разрешено выступать в форме с очертанием Украины с Крымом в составе. По мнению УЕФА, это не является «использованием политических мотивов» и соответствует всем правилам.
Поддержал синхронисток и Дмитрий Губерниев: «Запретите улыбку Ромашиной и красоту Колесниченко? Это ведь тоже Россия! Девочки, вперёд! Золотые мои русалки! Никакие враги не сломят нас! Так победим! А я прокомментирую!» – написал он в своём телеграм-канале.
Свою позицию по этому вопросу высказал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.
«Когда прочитал, мне стало смешно. Иногда решения наших зарубежных коллег не поддаются логике. То ли на них жара так действует, то ли они коронавирусом переболели с осложнениями. Считаю, что так можно и до мышей дойти. Насколько я помню, по решению CAS были прописаны решения по форме, гимну и флагу, но не было прописано запретов на зверюшек и прочее-прочее. Если есть новое решение, о котором мы не знаем, то пропишите его: запрещаем использовать зверей, рыб и червей, ареал обитания которых находится на территории Российской Федерации. Также запрещаем думать по-русски, говорить по-русски и так далее. Пусть всё пропишут, что запрещено для нас.
Человеческая глупость дошла до спорта. А если честно, нас всех просто провоцируют. «Калинку-малинку» оставили, а медведя запретили. Нужно провести ликбез с товарищами, мы вернулись к давлению на нас», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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