«Морально мне тяжело». Почему главный великан российского спорта пропустит Олимпиаду

Дмитрий Мусэрский по прозвищу Малыш в 2012 году в Лондоне стал героем знаменитого финала. Но в Токио он сборной не поможет.

Мужская сборная России перед стартом Олимпиады в Токио понесла серьёзную потерю.

Самый высокий волейболист мира Дмитрий Мусэрский, который способен закрыть позиции диагонального и блокирующего, не сможет помочь команде. Главный великан российского спорта, перевернувший ход знаменитого олимпийского финала с бразильцами в Лондоне-2012, пропустит вторую Олимпиаду подряд. Что случилось на этот раз?

«Я желал поехать на Олимпиаду очень сильно»

Причиной, как сказал сам Дмитрий и подтвердил генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин, стала травма локтя. 32-летний волейболист, ставший самым ценным игроком чемпионата Японии, приехал в расположение сборной в Римини на матчи Лиги наций с повреждением.

«Приехал с травмой на Лигу наций. Там усугубил. Рецидив. Я тренировался, играл и желал поехать на Олимпиаду очень сильно. Была цель выступить в Японии хорошо. Переживал из-за этой травмы довольно серьёзно. Да что там говорить, до сих пор не отпустило. Не буду лукавить, морально мне очень тяжело.

Там, в Римини, ещё верил, что можно что-то сделать. Операция, к счастью, не нужна, но восстанавливаться надо будет довольно долго. Пока просто хочу пожелать нашей команде удачи и успеха. Буду болеть и всей душой переживать за неё», — рассказал Мусэрский «Спорт-экспрессу».

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«Он и рыбкой мяч может достать»

Скорее всего, именно травма помешала Дмитрию в отведённое ему ограниченное игровое время показать то, на что он действительно способен. Достаточно вспомнить только финал Олимпиады-2012, когда перевод Мусэрского из центра в диагональ в уже, казалось бы, безнадёжной ситуации в третьем сете перевернул ход матча с Бразилией. А на следующий год на чемпионате Европы Мусэрский своей игрой заслужил звание MVP и помог нашей сборной выиграть турнир.

Волейболист ростом 218 см — универсал, игравший за свою карьеру на всех позициях. Дмитрий даже в майке либеро на площадку выходил, только не в официальной игре, а в Матче всех звёзд.

«Кроме антропологических данных, у него есть феноменальное мышление, сильный характер, трудолюбие, коммуникабельность, эластичность и завидная реакция. Он и рыбкой достать мяч может, и молниеносно передвигается, и на блоке настоящий щит, и подача у него мощная, и приём мяча надёжный», — так характеризовал Мусэрского его первый тренер Борис Оснач.

Но в Лиге наций Дмитрий не убедил. Ни на позиции диагонального, ни у сетки. Да и как можно это сделать с травмой? Потеря ли это для нашей сборной? Безусловно. Но только в том случае, если бы Мусэрский был в оптимальной форме или просто без повреждений.

«Что я мог сделать в таком состоянии?»

После феерического Лондона Дмитрию Мусэрскому с Олимпиадами не везёт. Второй олимпийский цикл подряд перед Играми он травмируется.

В отборе к Рио-де-Жанейро Мусэрский не играл, и тогда на него обрушилась волна критики — зазнался, зазвездился, предал и прочие эпитеты из той же оперы, которые произносили в том числе и руководители Всероссийской федерации волейбола. А затем он не попал и на саму Олимпиаду из-за повреждения, и тогда тоже ходили разговоры, что волейболист не прилагал усилий, чтобы быстрее восстановиться.

«Я уже говорил, что не смог сыграть в олимпийском отборе по семейным обстоятельствам. Есть вещи, о которых не принято говорить публично. Тогда было событие как раз из такого ряда. Главный тренер команды Владимир Алекно знал обо всём, он понял мою позицию и принял.

А на сбор перед Олимпиадой приехал с травмой. У меня был надрыв связки коленного сустава. Я не мог прыгать и толком тренироваться. Что я мог сделать в таком состоянии? Врачи говорили, что я смогу поправиться, но этого не произошло. Ребята и тренеры видели, как я работал, и прекрасно знают, почему я не смог поехать на Игры-2016», – объяснил в 2017-м Мусэрский в громком интервью «Чемпионату».

Тогда же он сказал и о своём отношении к национальной сборной, главным тренером которой стал Сергей Шляпников.

«Я всегда открыт для сборной, но череда последних событий, связанных с моим вызовом в команду, оказалась очень неприятной. Нет тренеров, с которыми я отказался бы работать. Мне кажется, договориться и вести диалог можно с кем угодно, а также подстроиться под требования любого наставника. Важно, чтобы это был именно диалог, когда обе стороны умеют слушать и слышать. Любую проблему можно решить, когда есть такое желание. Мне кажется, я достаточно ясно выразился.

Сам институт сборной предполагает: в этой команде собраны те, кто хочет играть за флаг, за герб, за свою страну и делать это совершенно бесплатно. Это должно идти изнутри у каждого спортсмена. Если этого нет, спортсмен не покажет всего, на что способен, как ты его ни заставляй. Плюс ко всему команде от такого игрока будет нанесён определённый ущерб, что не может не сказаться на результатах. А грозить игрокам палкой и применять какие-то санкции в случае отказа — изначально неправильно».

Сборная без Малыша

Сборная России потеряла не просто классного игрока. Но ещё и самого высокого волейболиста в мире. И самого узнаваемого волейболиста в Японии. Ведь Дмитрий Мусэрский уже не первый год играет в клубе «Сантори Санбёрдз», который в прошедшем сезоне привёл к победе в национальном чемпионате.

Мусэрский любит подшучивать над своим ростом. В своём «ТикТоке» он постоянно выкладывает ролики на эту тему. Объясняет, что не пьёт алкоголь, потому что с его ростом это слишком дорого. Сравнивает себя и с мировыми лидерами, и с самыми известными спортсменами планеты.

Шутит он и над своим прозвищем — Малыш. «Это прозвище появилось с 2009 года. Кажется, в «Белогорье» первым меня так начал называть Тарас Хтей», — говорил Мусэрский.

Сейчас совсем не смешно. Ведь на Олимпиаду-2012 Дмитрий поехал не просто после травмы, а едва восстановившись после операции. Да, был моложе. Да, быстрее восстанавливался. Но не оставляет ощущение — не только в травме дело. Главный великан российского спорта пропустит Олимпиаду. И, возможно, другого шанса выступить на Играх у Мусэрского уже не будет.