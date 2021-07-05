«Мы никому ничего не обязаны!» Честно ли юный американец побил рекорд Сергея Карякина?

Скандал вместо ликования

Лето 2021 года принесло шахматному миру поразительный рекорд — юный американец Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером мира в истории, побив рекорд Сергея Карякина, установленный почти два десятилетия назад! Тогда Карякин получил наивысший титул в шахматах в возрасте 12 лет и 7 месяцев, Мишре это удалось в 12 лет и неполных 5 месяцев.

Однако внезапно всеобщее ликование по поводу появления нового гения чёрно-белой доски переросло в скандал. Претендент на звание чемпиона мира россиянин Ян Непомнящий скептически отнёсся к результатам нового рекордсмена и заявил о том, что пора бы пересмотреть систему выполнения званий ФИДЕ.

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Действительно, все свои нормы юный американец выполнил на круговых состязаниях в Будапеште, где с ним соперничали уже возрастные гроссмейстеры с достаточно невысокими рейтингами, причём многие из них приехали на турнир явно с туристическими целями после месяцев психологически непростого всеобщего карантина.

Вроде бы всё по правилам. Но разве подобный рекорд — это честно по отношению к другим звёздам шахмат, добывавшим звание гроссмейстера в куда более серьёзных битвах?

Завязалась напряжённая, изобиловавшая словесными уколами переписка в соцсетях, где оппонентом Непомнящего выступил отец Абхиманью, апеллировавший к тому, что его сын из-за пандемии и так не мог играть целый год. После заявления юного гения и его отца «мы не обязаны никому ничего, включая вас!» от аккаунта Мишры в «Твиттере» отписался даже генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский — слишком много оказалось негативных эмоций.

К слову, сам Ян стал гроссмейстером в 16 лет, но при этом завоёвывал нормативы в значительно более весомых состязаниях: чемпионате Европы среди мужчин, побочном соревновании супертурнира в Вейк-ан-Зее и круговом турнире лучших юных звёзд мира в Киришах.

От Бронштейна до Фишера

Так что, неужели в шахматах всегда была такая политика двойных стандартов? Кто-то выполнял гроссмейстера в цикле мировых состязаний, а кто-то собирал некогда заслуженных дедушек и обыгрывал их? Давайте разбираться.

В 1950-м самым молодым гроссмейстером в мире за всю историю в 26 лет стал Давид Бронштейн. В тот год Давид разделил первое-второе места в турнире претендентов и после победы в дополнительном матче с Исааком Болеславским вышел на битву с чемпионом мира Михаилом Ботвинником.

Два года спустя этот рекорд оказался бит будущим чемпионом мира Тиграном Петросяном (23 года), который успешно выступил в межзональном соревновании и квалифицировался в претендентский турнир. А в 1955-м пришло время исторического соперника Петросяна — Бориса Спасского, тоже вышедшего в претенденты и ставшего гроссмейстером в 18 лет.

Но рекордсменом этого периода оказался американский гений-одиночка Роберт Фишер, вышедший в турнир претендентов в 15 лет и 6 месяцев — уже тогда весь мир говорил о том, что новоиспечённый гроссмейстер бросит вызов советской машине, что со временем и случилось.

Нормативы всё слабее

В тот момент гроссмейстеров в мире и СССР насчитывалось совсем немного, и их всех знали в лицо. Однако в перестроечное время началась стремительная девальвация рейтингов и званий. СССР развалился, развалилась и упорядоченная десятилетиями квалификационная система. Помимо этого, президенты ФИДЕ Макс Эйве и Флоренсио Кампоманес, стремясь включить в шахматное движение как можно больше развивающихся стран, существенно ослабили нормативы выполнения, чтобы получить своих мастеров и «гроссов» на всех континентах. В 90-е звание гроссмейстера уже не было признаком суперигрока, а стало финансовой категорией профессионала, который за счёт неё мог получать определённые условия в турнирах.

Тем не менее список рекордсменов всё равно блистал звёздами первой величины. В 15 лет и почти 5 месяцев рекорд Фишера побила величайшая шахматистка в истории — венгерка Юдит Полгар, которая в 1991-м году уже выступала в супертурнирах и побеждала игроков элиты.

Через шесть лет рекордсменом стал известный французский гроссмейстер Этьен Бакро — он был всего на шесть дней моложе Полгар. Позднее Этьен выходил в матчи претендентов и забирался по рейтингу в мировую десятку. В том же 1997-м, в 14 лет и 17 дней гроссмейстера выполнил будущий чемпион мира по версии ФИДЕ украинец Руслан Пономарёв.

Как Карякин установил рекорд

Конкуренция в борьбе за звание самого молодого гроссмейстера становилась все жёстче, и новым гениям (а также их тренерам и родителям) приходилось прилагать сверхусилия не только шахматные, но и организационные (вовремя сыграть в нужном месте, а не ждать прорыва в чемпионский цикл), чтобы их имя вписали в книгу рекордов Гиннесса. Поэтому турниры с выполнениями становились куда менее внушительными по масштабу. Хотя тот же Пономарёв уже в 1998-м выиграл зональный отборочный турнир и вскоре оказался в элите мировых шахмат.

В 1999-м в 13 лет и 10 месяцев гроссмейстером стал один из нынешних лидеров шахматного Китая Бу Сянчжи, который на Кубке мира — 2017 выбил из борьбы чемпиона мира Магнуса Карлсена. В свое время Бу победил на первенстве мира до 14 лет, и китайская шахматная федерация на год бросила мальчика в горнило европейских турниров — он приехал с рейтингом 2365 (35 пунктов не дотягивает до отметки международного мастера), а домой вернулся гроссмейстером. Кстати, на своем шёлковом пути заезжал он и в раскритикованный ныне Будапешт, который тогда имел одну из самых высоких репутаций среди турниров с выполнениями норм — организатор старался следить, чтобы соревнование протекало без «договорняков», что в сложные 90-е местами стало уже повсеместным явлением для состязаний такого ранга.

Наконец, в 2002-м Сергей Карякин показал феноменальные цифры — 12 лет и 7 месяцев. Казалось, что побить такой рекорд невозможно! Юный Карякин действительно играл гениально, в блиц крушил именитых гроссмейстеров и вошёл в штаб Руслана Пономарёва на его чемпионский матч по версии ФИДЕ с Василием Иванчуком. Впрочем, не обошлось без белых пятен — много лет спустя гроссмейстер Василий Малинин утверждал, что на турнире в Судаке, где юный гений выполнил третий гроссмейстерский балл, Карякину изначально не хватало для норматива пол-очка. И Малинин, дабы дать ему шанс, согласился переиграть партию, что категорически запрещено современными правилами. Партия Карякин — Малинин в турнире закончилась вничью, а при переигровке Сергей легко победил и на долгие годы стал самым юным гроссмейстером мира.

Инфляция звания

За минувшие 19 лет рекорд Сергея Карякина пытались штурмовать многие известные вундеркинды. Индусы Неги, Гукеш и Прагнанандха, узбекские таланты Абдусатторов и Синдаров, да и нынешний чемпион мира Магнус Карлсен, который сейчас остаётся восьмым в ряду самых молодых гроссмейстеров мира в истории. Конечно, квалификационные нормы сильно изменились и, увы, выполнение звания по сравнению с временами Спасского и Фишера при всём таланте подрастающего поколения стало во многом управляемым процессом.

Например, на одном из турниров в России несколько лет назад я стал свидетелем партии, в которой очередной в ряду «одних из самых молодых» по заказу обыграл в последнем туре опытного гроссмейстера и завоевал последнюю, третью норму. Партия вызвала у меня большие подозрения, и, вернувшись в номер, я сразу проверил её по базе — она один в один совпадала с сыгранной месяцем ранее в одном из национальных чемпионатов. Странно? Очень странно! Хотя в игре на 64 клетках бывают и удивительные совпадения.

Инфляцию званий в шахматах показывает и международный рейтинг Эло. На момент своего выполнения звания Юдит Полгар в 1991 году занимала 93-е место в рейтинг-листе ФИДЕ. Абхиманью Мишра входит примерно в 900 лучших шахматистов современности. Так что, если кто-то побьёт рекорд юного американца, не торопитесь сразу записывать его в соперники действующего чемпиона мира! Скорее, это лишь красивая вывеска для потенциальных спонсоров.