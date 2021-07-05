Когда Мария Ласицкене была на пике формы, её на Олимпиаду не пустили. А теперь у трёхкратной чемпионки мира мало шансов на золото.

Время ушло? Почему лучшая легкоатлетка России, скорее всего, так и не выиграет Олимпиаду

Если трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене выиграет на Олимпиаде в Токио золотую медаль, это станет настоящим подвигом. Если даже просто доберётся до медали любого достоинства, это можно будет приравнять к сенсации.

К сожалению, это не бред и не выдумка. У лучшей легкоатлетки России действительно мало шансов на золото.

Шоу не продолжится?

В 2016 году Маша была просто непобедима, но её на Олимпиаду не пустили. В 2020-м она была недосягаема ни для кого, но Олимпиаду перенесли. А теперь, когда до старта менее трёх недель – Ласицкене только начала прыжковые тренировки после травмы. Тогда как украинка Ярослава Могучих стала лидером мирового сезона, прыгнув на 2,03 м.

Ситуация для безоговорочного лидера женских прыжков в высоту последних лет выглядит крайне сложной. В текущем летнем сезоне Мария Ласицкене приняла участие всего в двух турнирах. 21 мая она преодолела планку на высоте 1,80 м в Дессау, а через два дня прыгнула на 1,88 м в Гейтсхэде. На таких высотах Ласицкене прыгает на тренировках. Оба раза Маша не попала даже в тройку призёров и на данный момент занимает 58-е место в мировом рейтинге. И это после многих лет постоянных побед, трёх титулов на чемпионатах мира и прыжков на 2,06!

Причина неудачных выступлений – травма задней поверхности бедра. Травма неприятная, а для прыгунов в высоту особенно. Из-за этой травмы было непонятно, сможет ли Ласицкене вообще выступить на Олимпиаде. Но включение спортсменки в итоговую десятку ВФЛА не оставляет сомнений – сможет.

Вот только вряд ли стоит рассчитывать, что Маша прилетит в Токио и вновь устроит шоу, как на чемпионате мира в Дохе, когда украинки Ярослава Могучих и Юлия Левченко прыгнули намного выше головы, и всё же не смогли обыграть россиянку в борьбе за золото. Травма, два месяца без каких бы то ни было выступлений, прыжки на том уровне, с которого Ласицкене обычно и в сектор не выходит. И всё это на фоне бесконечной нервотрёпки с допуском до соревнований только в нейтральном статусе и конфликтов с ВФЛА.

А ещё – на фоне фантастической формы главной соперницы и главной претендентки на олимпийскую победу. Да, именно Ярослава Могучих – безоговорочный фаворит в прыжках в высоту в Токио. 19-летняя украинка прыгает на каком-то запредельном уровне.

Фото: РИА Новости

Маша уже не та. Пока не та?

На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме она преодолела планку на высоте 2,03 м. И это лучший результат сезона в мире. За месяц до соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде. При этом Могучих уже в ранге чемпионки прыгала на 2,07 м и была невероятно близка к тому, чтобы покорить и эту высоту.

Права на видео принадлежат World Athletics и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Wanda Diamond League»

Зимой Могучих взлетела на 2,06 м – так высоко в залах не прыгала даже Ласицкене. На стороне украинки – молодость, здоровье, потрясающая форма, отсутствие проблем с соревнованиями. Скорее всего, дуэль, которая могла бы украсить легкоатлетический турнир в Токио, не состоится. Ярослава сейчас просто сильнее.

Когда Маша была в великолепной форме, непреодолимыми барьерами для неё стали санкции в отношении российской лёгкой атлетики и пандемия коронавируса, из-за которой Олимпиаду в Токио перенесли на год. Сейчас же, когда Игры точно состоятся, когда нейтральный статус получен, а олимпийская заявка утверждена, сама Маша уже не та.

Хочется верить, что пока не та.

Но есть ощущение, что время Маши стремительно уходит. Если ещё не ушло.

Сейчас любая медаль в Токио для Ласицкене будет подвигом. Ведь помимо Могучих есть ещё американка Вашти Каннингем с прыжком на 2,02 м, австралийка Никола Макдермотт с результатом 2,01 м (кстати, показанным на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме), представительница Казахстана Надежда Дубовицкая, которая прыгала на 2,00 м. А Ласицкене последний раз преодолевала планку на этой высоте полгода назад.