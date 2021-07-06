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Российский прыгун Данил Лысенко едва не оставил всех наших легкоатлетов без Олимпиады — подробности

Обман прыгуна Лысенко чуть не добил российскую лёгкую атлетику. Но в кино он герой
Андрей Шитихин
Российский прыгун Данил Лысенко
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Про Данила сняли фильм, где он якобы бьёт мировой рекорд. А в реальности он, спасая себя, подделал документы и подставил сборную России.

История вице-чемпиона мира в прыжках в высоту Данила Лысенко, получившего четыре года дисквалификации и едва не стоившая нашей лёгкой атлетике места на Олимпиаде в Токио – это история разгильдяйства и обмана. Русский парень плевал с высокой колокольни на правила, пытался обмануть весь мир, а про него сняли фильм, представив героем.

Уже через год он вернётся в спорт и будет выступать вместе с теми, кто из-за него не попал на главный старт в своей жизни! Хватит ли у него духу извиниться перед ними?

«Намерен вернуться в спорт»

В нашей лёгкой атлетике полно персонажей, из-за которых вид спорта сейчас находится в кошмарном состоянии. С 2015 года наши легкоатлеты бесправны. Как манны небесной они ждут получения нейтрального статуса, чтобы иметь возможность выступать на международных стартах. И даже в таких условиях появляются спортсмены, которые вырастают в настоящих суперзвёзд.

Данил Лысенко – как раз такой спортсмен, прыгун в высоту от бога. В его активе есть прыжок на 2,40 м – по нынешним временам просто невероятная высота. Он завоевал серебро на чемпионате мира – 2017 и выиграл золото на зимнем чемпионате мира – 2018. Но помнить его теперь все будут только по скандалу, который чуть не добил нашу лёгкую атлетику.

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Лысенко попытался оправдать пропуск одного из внесоревновательных допинг-тестов, предоставив фальсифицированные медицинские документы. За это россиянин получил четыре года дисквалификации, срок которой истечёт 3 августа 2022 года.

«Могу сказать определённо, что после окончании срока намерен вернуться в спорт и продолжать дальше прыгать», – приводит слова спортсмена ТАСС.

«Я никого не виню»

Два года назад Лысенко пообещал, что как только расследование его дела завершится, он подробно расскажет о том, что случилось.

«Я пропустил три допинг-теста из-за того, что забывал менять своё местонахождение. Сезон был напряжённый, я много ездил по соревнованиям, иногда проезжал за неделю по трём стартам. И, видимо, из-за этого так получилось… Мне запрещено давать какие-либо комментарии по существу дела, я давал подписку. Когда всё закончится, с удовольствием всё расскажу. Но пока не имею права говорить об этом. Было непросто, да. Но я никого не виню. Я же сам получил три «флажка», сам лишил себя медалей, эмоций и всего остального. Что тут теперь скажешь?» — говорил Лысенко «Спорт-'кспрессу».

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Интересно, а кого мог обвинить Данил в своём собственном разгильдяйстве? Тренера Евгения Загорулько, который, к сожалению, уже ушёл из жизни? Тогдашнего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина? Или кого-то другого?

По факту, Лысенко наплевал на антидопинговые правила в тот момент, когда ВФЛА уже третий год была лишена членства в World Athletics. А попытка решить проблему привычным для России способом, то есть всех обмануть, привела к катастрофе.

Фото: РИА Новости

Обман ценой в миллионы

Уже неважно, по своей воле или по чужому совету Данил отказался сразу признать свою вину.

Он отправлял в своё оправдание фальшивые медицинские документы и не стал слушать советов американского адвоката, который рекомендовал спортсмену во всём признаться, чтобы получить минимально возможный срок дисквалификации.

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Но Лысенко сделал это только тогда, когда отпираться было уже бессмысленно. В присланных документах нашли несоответствие и проверили адрес, по которому вместо больницы было снесённое здание. И тогда Данил назвал всю цепочку тех, кто пытался по-нашему, по-русски решить вопрос.

ВФЛА получила шанс честно ответить на все вопросы, возникшие во время расследования дела Лысенко, но стояла на своём – ничего не было, ничего не знаем. Тут подходит поговорка про глаза и божью росу.

В итоге действия спортсмена подставили всю сборную России по лёгкой атлетике. У всех наших спортсменов на долгое время отняли даже нейтральный статус, назначили штраф в 5 млн долларов (плюс 5 млн условно и ещё 1,6 млн – затраты на расследование) и приняли даже не жёсткое, а по-настоящему жестокое ограничение количества участников от России на Олимпиадах и чемпионатах мира – десять спортсменов.

Отбирать 10 человек, которые поедут в Токио, из всех тех, у кого есть и норматив, и нейтральный статус – страшное дело. Ведь за бортом остались те, кто мог бы поехать на свою, возможно, единственную Олимпиаду в карьере. И как им объяснить, что они остались дома только потому, что их коллега наплевал на всех в попытке спастись самому? Кто-то из них наверняка встретится с Лысенко в одном секторе или просто на одних соревнованиях после 3 августа 2022 года.

Интересно, наберётся ли Данил смелости извиниться перед ними и выполнить своё обещание – с удовольствием рассказать обо всём?

Но самый сюр в том, что уже будучи отстранённым от соревнований за пропуск допинг-тестов, уже представив фальшивые справки антидопинговым органам, Лысенко снимался в фильме «Восхождение» про самого себя. Там он – настоящий герой, который в итоге преодолевает планку на высоте мирового рекорда – 2,46 м. Не будет ничего удивительного в том, что Лысенко и в жизни предстанет героем и мучеником, который пострадал ни за что.

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