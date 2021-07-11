«Казалось, что с мужиком играю». Как шахматистка-призёр чемпионата СССР оказалась мужчиной

Удивительную историю Любови Щербины в Советском Союзе утаивали от прессы. А ведь она повлияла на судьбу знаменитой чемпионки Чибурданидзе.

В свете недавнего успешного сериала Netflix «Ход королевы», где девушка становится лучшей в шахматном мире, побеждая в том числе и сильнейших мужчин, стоит вспомнить, что более 40 лет назад, летом 1978 года, состоялся первый в истории матч за мировую корону шахматисток, на равных сражавшихся с мужчинами и побеждавших многих мастеров и гроссмейстеров сильного пола: чемпионке мира Ноне Гаприндашвили в Пицунде противостояла юная Майя Чибурданидзе. В итоге более молодая спортсменка вырвала победу со счетом 8,5:6,5.

Однако мало кто знает, что историческая битва могла и не состояться – за несколько лет до матча в самом начале отборочного цикла ещё 14-летняя Майя заняла непроходное место в чемпионате СССР и попала в межзональный турнир лишь благодаря невероятному событию.

Одна из превзошедших её соперниц оказалась… мужчиной!

Талант из Украины

Чемпионат СССР 1975 года среди женщин во Фрунзе собрал звёздный состав: в фаворитах были представительницы могучей грузинской школы, доминировавшей тогда в мировых шахматах, но укрепили свои позиции и российские, украинские, прибалтийские таланты.

Победу одержала москвичка Людмила Белавенец – известная шахматистка, тренер и ведущая шахматной программы на советском телевидении. Итоговый протокол гласил, что следующими после Белавенец, набравшей 10 очков из 16 возможных, стали: 2-3-е места – Щербина и Фомина (по 9,5 очка), 4-5-е места – Ахмыловская и Фаталибекова (по 9 очков), 6-е место – Козловская (8,5 очка), 7-11-е места – Затуловская, Гринфельд, Литинская, Саунина, Чибурданидзе – (по 8 очков).

Журналисты и эксперты особо выделяли результат действующей чемпионки Украины Любови Щербины из Севастополя, которая впервые взяла медаль союзного первенства и потрясла зрителей своей боевитой, яркой игрой – выигранный поединок против Фаталибековой признавали чуть ли не лучшей партией всего чемпионата.

Что касается Чибурданидзе, то с показанным результатом девочке совсем не светило пройти в следующую стадию борьбы, но помогла болезнь одной конкурентки за место в сборной и странная история, приключившаяся с другой. Первенство СССР – 1975 оказалось последним турниром для поразившей всех Щербины. Её фамилия была вычеркнута из межзональных турниров. Поэтому Чибурданидзе как запасная сыграла в Тбилиси, в блестящем стиле поделила второе-третье места и получила путёвку в матчи претенденток, которые она и вовсе выиграла. А потом и стала символом советских шахмат вплоть до самого распада страны.

«Да, длинные волосы. Но черты лица, осанка…»

Но куда же пропала звезда шахматного Севастополя Щербина?

Причину этой удивительной истории много лет спустя рассказал (не называя фамилий) журналист Евгений Гик в своих «Весёлых историях». «Одна из шахматисток, числившихся перед Чибурданидзе в кандидатском списке, заболела, а другая… оказалась мужчиной!»

Людмила Белавенец через много лет после того чемпионата СССР вспоминала, что после завершения партии с Любовью Щербиной она сказала мужу: «Ты знаешь, мне казалось, что я с мужиком играю! Да, длинные волосы, но всё остальное – черты лица, осанка!»

Вот фотография Щербины 1975 года. Она газетная и неважного качества – чёрно-белая, с плохим разрешением, но лик призёра чемпионата разглядеть можно. Похоже на мужчину или нет?

Был ли это сознательный обман с целью достичь высокого результата в престижном турнире? Видимо, нет. Щербина представляла спортивное общество Вооружённых сил, и её коллеги по команде припоминали, что Любовь очень не хотела ехать на советский чемпионат во Фрунзе. Однако на совещании один из курирующих шахматы отставных генералов выкатил глаза и, чеканя слова, произнёс: «Чемпионат СССР – это святое! За него кровь надо проливать! Это долг каждой женщины! И каждого мужчины…» Действительно, по итогам крупных стартов советские спортобщества получали зачётные очки, от которых зависело дальнейшее финансирование, поэтому с сомневающимися шахматистами, особенно в ЦСКА и СКА, не церемонились.

Мужчины среди женщин

Гермафродитизм в спорте – не такое уж редкое явление. Чемпионка Европы и рекордсменка мира 1938 года по прыжкам в высоту немка Дора Ратьен спустя 19 лет выступлений призналась, что на самом деле является мужчиной, и была лишена всех завоёванных наград. В конце 60-х годов международный олимпийский комитет ввиду участившихся подобных случаев ввёл обязательный гендерный тест для представительниц прекрасного пола. Внезапно это совпало с отказом от Олимпиады-1968 и завершением карьеры советских сестёр-легкоатлеток Тамары и Ирины Пресс. На Западе чемпионок немедленно прозвали «братьями Пресс».

В 1976 году к участию в открытом чемпионате США не была допущена теннисистка Рене Ричардс, не прошедшая гендерный тест. Как оказалось, Рене родилась мужчиной, но за год до турнира сделала операцию по смене пола. Свои права Ричардс удалось отстоять в суде. Она стала первой спортсменкой-транссексуалом, на законных правах соревновавшейся с женщинами.

Спортсменка из ГДР Хайди Кригер родилась женщиной, но за годы тренировок стала жертвой стероидов, которыми её пичкали врачи с 16 лет. В результате гормонального сбоя толкательница ядра фактически превратилась в мужчину. В 1986 году она выиграла чемпионат Европы, спустя четыре года завершила карьеру и решила остаться мужчиной. Хайди сделала операцию по смене пола и стала Андреасом. Её показания сыграли большую роль в процессе о допинге в ГДР.

История не для прессы

Не обошла эта жестокая игра природы и шахматы. Любовь Щербина в 1975 году выступала в чемпионате СССР во второй раз. Если в первый раз участие юной Щербины прошло без особых эксцессов, да и сыграла она плохо, то к уже куда более зрелой и успешной спортсменке оказалось приковано пристальное внимание. Внимательной оказалась не только Людмила Белавенец. Начали распространяться слухи. Представляю, что пришлось перенести медалистке, учитывая происходящую с ней тяжелейшую гормональную метаморфозу.

Но надо отдать ей должное: Любовь Щербина вскоре отправила в шахматную федерацию СССР заявление, в котором просила отныне считать её мужчиной, и отказалась от места в межзональном отборочном турнире. Впоследствии была сделана операция, зафиксировавшая мужской пол пациентки. Естественно, по федерации отдали внутреннюю директиву – эта информация ни в коем случае не должна просочиться в прессу! Исполнители постарались, ведь даже сейчас про историю с чемпионатом во Фрунзе мало кто знает.

Его дальнейшая жизнь сложилась удачно: женился, выступал в мужских турнирах, подтверждая класс достаточно сильного шахматиста, но всё-таки не прорвался через могучие отборочные соревнования того времени в высшие эшелоны советских турниров.

На высочайшем уровне эта история осталась уникальной в летописи черно-белой игры.

Вы говорите, киногероиня Бэт Хармон играет с мужчинами, и это странно? Но, оказывается, бывало и так, что мужчина добивался успеха в женском шахматном турнире!